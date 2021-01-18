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Отключение света в Одессе: кого ждет крещенский блэкаут?

Отключение света в Одессе: кого ждет крещенский блэкаут?

Во вторник, 16 января, в Одессе энергетики планируют оставить без электроснабжения жителей сотен домов на десятках улиц.
Об этом информирует компания «Одессаоблэнерго».

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В частности, с 09:00 до 17:00 света не будет по таким адресам:

  • 1-й Балтский переулок, 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • 1-й переулок 8 Марта, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;
  • 1-й Февральский переулок, 1, 3, 5, 7;
  • 1-й Флотский переулок, 5, 7, 7а;
  • 1-й Черноморский переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32/2, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а;
  • 1-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а;
  • 10-й Черноморский переулок, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20;
  • 13-й Черноморский переулок, 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 31а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121;
  • 2-й Балтский переулок, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32;
  • 2-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а;
  • 2-й Февральский переулок, 1, 1а, 5, 7, 7а;
  • 2-й Флотский переулок, 3, 4, 8;
  • 2-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 3а, 16а, 1а, 26а, 18а, 22а, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34;
  • 2-я линия 8 Марта, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109а, 109/1, 109/2;
  • 2-я Пересыпская улица, 32, 34;
  • 3-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39;
  • 3-й переулок 8 Марта, 4, 5, 6, 8, 10;
  • 3-й Флотский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;
  • 3-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 17;
  • 3-я линия 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20;
  • 3-я Пересипская улица, 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27;
  • 4-й Балтский переулок, 2, 4, 5, 6, 6/3, 8, 9/11, 10, 11, 12, 14;
  • 4-й переулок 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 10;
  • 4-й Флотский переулок, 1;
  • 4-й Черноморский переулок, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 39, 41, 41а, 43;
  • 4-я линия 8 Марта, 1, 1а, 2а1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18;
  • 4-я Пересыпская улица, 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;
  • 5-й Балтский переулок, 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25;
  • 5-й переулок 8 Марта, 4, 6, 8, 9;
  • 5-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10;
  • 5-я линия 8 Марта, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
  • 6-й Балтский переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 21а, 23, 24, 26, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;
  • 6-й переулок 8 Марта, 4, 8, 9, 10, 11;
  • 6-й Черноморский переулок, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10;
  • 6-я Пересыпская улица, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12/2, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 20;
  • 7-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13;
  • 7-й переулок 8 Марта, 5, 6, 7, 8, 9;
  • 7-й Черноморский переулок, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8;
  • 7-я Пересыпская улица, 6, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 14/1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 33, 36, 38, 42, 42а, 46, 46а, 48, 50, 50а;
  • 8 Марта улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 37б, 29а, 67а, 67б, 85а, 37а, 37/2, 37/1, 45а, 23а, 74а, 74б, 21а, 21/2, 20а, 95а, 35а, 43а, 76/78, 99а, 76-78, 42, 15а, 77/1, 14а, 77/5, 77в, 77д, 77е, 77к, 7/1, 47а, 46а, 9а, 80а, 37в, 81а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 771, 774, 776;
  • 8-й Балтский переулок, 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11;
  • 8-й переулок 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • 8-й Черноморский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 19а, 9а, 9в, 25/1, 27, 1а, 44б, 28а, 44а/1, 44а, б, 36а, 34а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
  • 8-я Пересыпская улица, 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16;
  • 9-й переулок 8 Марта, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47/1;
  • 9-й Черноморский переулок, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;
  • Аграрная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;
  • Академика Королёва улица, 25, 27, 29, 31;
  • Балтская дорога, 25, 84а, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58а, 60, 62, 27, 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 62/1, 64, 64а, 66, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 67;
  • Баркасный переулок, 1, 1а, 2, 4;
  • Большевистский переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;
  • Вячеслава Кириллова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 4а, 1б, 32б, 19а, 1а, 9а, 3а, 14а;
  • Главная улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 13а, 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 22е, 14а, 23а, 7а, 3а, 17а, 9а, 27а, 18а, 1б, 5/5а, 18б;
  • Долинская улица, 13, 33/4, 14а, 17, 17/3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/1, 21;
  • Жевахова гора, 17, 22, 30, 81;
  • Жевахова улица, 19, 61а, 94, 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11/1, 12, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 92, 33, 35, 37/39, 39, 41, 43, 43/1, 45, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, 53, 53/2, 53/3, 55, 57, 59, 61, 32;
  • Закарпатская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26а, 8а, 27А, 28, 29/1, 52а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209;
  • Звонкая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 28а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32;
  • Кавказская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 38а, 26а, 24а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41;
  • Кавказский переулок, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8;
  • Карьерная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17а, 18, 21, 22, 24;
  • Локомотивная улица, 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27;
  • Мичурина улица, 21, 23, 27, 29, 25б, 31, 25а, 21а, 37а, 33, 35, 37, 39, 43;
  • Навигационный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19;
  • переулок Александра Пресича, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 7б, 2а, 24а, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
  • переулок Бориса Кифоренка, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а, 15, 4а, 9а, 17б, 16а, 16в, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35;
  • переулок Виктора Дихтиевского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;
  • переулок Владимира Терещенко, 7, 13а;
  • переулок Игоря Киселева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 12а, 19а, 33, 13а, 14а;
  • переулок Неплия, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12;
  • переулок Олега Андрийца, 1, 3, 6, 7;
  • переулок Олега Стороженко, 2, 6, 8, 8а, 10;
  • переулок Юрия Асеева, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а;
  • площадь Мичурина, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14/1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а;
  • Посевная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21б, 10а, 24, 18а, 50а, 28а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;
  • Прокатная улица, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12;
  • Профессора Карышковского улица, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23б, 25, 26, 25/27, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60;
  • Рыночная улица, 7;
  • спуск 8 Марта, 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
  • Февральская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2а, 23а, 20/6, 32, 13а, 1а, 55а, 33а, 33б, 54а, 34а, 49а, 42б, 42а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59;
  • Флотская улица, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а;
  • Холмистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;
  • Хуторская улица, 95е.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, какие дома обесточат в понедельник, 18 января.

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