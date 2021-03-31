Отключение света в Одессе: чьи дома обесточат в первоапрельский день

Завтра, в четверг, 1 апреля, одесситов ждет очередное плановое отключение электричества.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети», без света в этот день останутся часть Таирова и центра города.
В частности, с 09:00 по 19:00 планируется обесточить такие адреса:
- Академика Королёва улица, 34/1;
- Базарная улица, 45;
- Богдана Хмельницкого улица, 31, 33, 64, 66;
- Дерибасовская улица, 9, 10;
- Екатерининская площадь, 1, 5;
- Екатерининская улица, 1, 4, 5, 6, 7, 8/10, 9, 55;
- Запорожская улица, 15, 15а, 15в, 16, 18, 19, 19*, 192, 1984;
- Ланжероновская улица,3, 5, 9, 24, 24а;
- переулок Чайковского, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15/17, 14, 16, 18, 19;
- Пушкинская улица, 38/40, 2;
- Ришельевская улица,35/37, 38, 39, 40, 41, 42;
- Троицкая улица, 33;
- Успенская улица, 42, 44, 48.
А с 09:00 по 17:00 света не будет по улице Ильфа и Петрова, 31.
Причина отключения – ремонт электросетей.