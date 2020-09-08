Отключение света в Одессе 9 сентября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2518 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 9 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Відключення буде за наступними адресами:
- 1-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17/1, 8а / 1, 14, 12А, 8А, 15, 16, 17;
З 09:00 до 19:00
- 10-а Суворовська вулиця: 15, 20;
З 15:00 до 17:00
- 10-а Суворовська вулиця: 15, 19, 20, 21, 22, 23, 19Б, 24
З 09:00 за 17:00
- 10-а Суворовська вулиця: 15, 20
З 09:00 до 12:00
- 11-а лінія Люстдорфської Дороги: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
З 09:00 до 12:00
- 11-а лінія Люстдорфської Дороги: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
З 15:00 до 17:00
- 11-а лінія Люстдорфської Дороги: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
З 09:00 за 17:00
- 12-а Суворовська вулиця: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 19а, 21а
З 09:00 до 12:00
- 12-а Суворовська вулиця: 19, 20, 21, 23, 19а, 21а, 22, 24
З 15:00 до 17:00
- 12-а Суворовська вулиця: 19, 20, 21, 22, 23, 19а, 21а, 24
З 09:00 за 17:00
- 14-а Суворовська вулиця: 13, 23, 15а, 15, 17, 19, 21
З 09:00 за 17:00
- 14-а Суворовська вулиця: 13, 15, 17, 23, 15а, 19, 21
З 09:00 до 12:00
- 14-а Суворовська вулиця: 13, 23, 15а, 15, 17, 19, 21
З 15:00 до 17:00
- 22-а лінія: 2, 4
З 15:00 до 17:00
- 22-а лінія: 2, 4
З 09:00 за 17:00
- 22-а лінія: 2, 4
З 09:00 до 12:00
- 2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги: 13, 12А, 16, 14А, 11, 14, 15А, 10
З 09:00 до 19:00
- 3-й провулок Тімірязєва: 10В, 5а, 2а, 8, 10, 14, 4, 3, 2, 8Г, 1, 8Д, 5б / 1, 10Б, 7, 6, 10а, 4/1, 8Б, 12, 7а, 5, 8В, 8Є, 8 Е, 8А
З 09:00 по 20:00
- 3-тя лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 13, 15, 6/1, 11, 12, 14
З 09:00 до 19:00
- 32-а лінія: 1, 9, 10А, 11а, 10, 16/1, 16А, 11, 12, 14, 4а
З 22:00 по 6:00
- 33-тя лінія: 2, 3
З 22:00 по 6:00
- 36-а лінія: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30 / А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
З 09:00 за 17:00
- 37-а лінія: 3а, 39а, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 14, 12, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 25, 31а, 3 / В, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39
З 09:00 за 17:00
- 38-а лінія: 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
З 09:00 за 17:00
- 39а Лінія на житловому масиві: 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4А1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
З 09:00 за 17:00
- 4-й провулок Тімірязєва: 3, 4, 5, 7, 9, 10
З 09:00 по 20:00
- 4-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 25, 29, 33, 50, 50/1, 31/1, 50/3, 31
З 09:00 за 17:00
- 40а Лінія на житловому масиві: 1, 3, 5
З 09:00 за 17:00
- 41-я лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
З 09:00 за 17:00
- 42-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
З 09:00 за 17:00
- 43-тя лінія: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
З 09:00 за 17:00
- 44-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
З 09:00 за 17:00
- 45-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
З 09:00 за 17:00
- 46-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
З 09:00 за 17:00
- 47-а лінія: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
З 09:00 за 17:00
- 48-а лінія: 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2 / Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
З 09:00 за 17:00
- 49-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
З 09:00 за 17:00
- 5-й провулок Тімірязєва: 6а, 1, 2, 3, 9а, 6/2, 5, 6, 7, 9, 10
З 09:00 по 20:00
- 5-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 26, 28, 30, 32, 34
З 09:00 за 17:00
- 50-а лінія: 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
З 09:00 за 17:00
- 51-а лінія: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
З 09:00 за 17:00
- 52-а лінія: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
З 09:00 за 17:00
- 53-тя лінія: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
З 09:00 за 17:00
- 54-а лінія: 1, 3, 5, 7, 15
З 09:00 за 17:00
- 55-а лінія: 1, 3, 5, 7
З 09:00 за 17:00
- 6-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
З 09:00 за 17:00
- 7-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
З 09:00 за 17:00
- 7-а Суворовська вулиця: 15, 43, 49, 51
З 09:00 за 17:00
- 8-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
З 09:00 за 17:00
- 9-а Суворовська вулиця: 20, 22, 24, 20А, 19, 23
З 09:00 до 12:00
- 9-а Суворовська вулиця: 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26а, 33А, 31А, 35А, 20А, 32, 29а, 33, 34, 35, 36, 37, 38
З 09:00 за 17:00
- 9-а Суворовська вулиця: 20, 22, 24, 20А, 19, 23
З 15:00 до 17:00
- Академіка Глушка проспект: 20
З 09:00 по 20:00
- Академіка Заболотного вулиця: 1, 21, 23, 25, 13А, 3, 7, 11, 15, 19
З 22:00 по 6:00
- Академіка Філатова вулиця: 37, 39, 41
З 09:00 за 17:00
- Олександра Невського вулиця: 53
З 09:00 по 20:00
- Балківська вулиця: 36/1, 36/3, 36/5, 36, 36гар, 30Б, 36/2, 3/1, 3, 36/4, 36/8, 8, 10, 6, 12Г, 4, 5, 36 / 6, 36/7
З 09:00 за 17:00
- Вишнева вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35Д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16 / 1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
З 09:00 за 17:00
- Вишневий провулок: 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
З 09:00 за 17:00
- Володимира Винниченка вулиця: 23
З 09:00 за 17:00
- Володимира Винниченка вулиця: 12, 17, 18а, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
З 23:00 по 4:00
- Володимира Винниченка вулиця: 18а, 12, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
З 09:00 за 17:00
- Воронежская вулиця: 16
З 22:00 по 6:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 56
З 09:00 до 12:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 52, 54, 52А, 48, 60, 62, 64, 66
З 15:00 до 17:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 60
З 09:00 до 12:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 56
З 15:00 до 17:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 58
З 09:00 до 12:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 58
З 15:00 до 17:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 60
З 09:00 за 17:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 52, 54, 52А, 48, 62, 64, 66
З 09:00 до 12:00
- Героїв оборони Одеси вулиця: 62, 64, 66
З 09:00 за 17:00
- Дем’янова вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
З 09:00 за 17:00
- Дніпровська вулиця: 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 109, 109А
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 73А
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 105, 107, 111, 151/1, 157, 159
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 53, 55, 57, 59, 61
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 95, 97
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 11а, 25б, 33, 33А, 25А, 35
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 130
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 71А, 3, 1Б, 3а, 5, 1а
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 99, 128
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 24/1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 40а, 44, 46А, 46, 48, 50, 52
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 101
З 22:00 по 6:00
- Добровольського проспект: 43, 49, 73, 57/1, 41, 45, 47, 51
З 09:00 за 17:00
- Добровольського проспект: 114/1
З 22:00 по 6:00
- Донецька вулиця: 1, 2, 3, 4, 1А
З 09:00 за 17:00
- Жоліо-Кюрі вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 13/1, 14гар, 17а / С5, 2А, 24А, 15, 13А, 12, 13, 21, 11, 18, 17, 16, 14, 23, 20, 24, 26, 25, 19
З 09:00 за 17:00
- Жоліо-Кюрі вулиця: 22, 60, 62
З 22:00 по 6:00
- Івана Мазепи вулиця: 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
З 09:00 за 17:00
- Івана Мазепи вулиця: 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
З 23:00 по 4:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 108
З 09:00 до 12:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 79, 80, 85, 89, 89а, 91б, 91А, 69
З 09:00 за 17:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 79, 80, 85, 89, 89а, 91б, 91А, 69, 97, 99
З 09:00 до 12:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 108
З 15:00 до 17:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 93, 95
З 09:00 до 12:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 93, 95, 97, 99
З 15:00 до 17:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
З 09:00 за 17:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 79, 85, 89, 89а, 91б, 91А, 69, 80
З 15:00 до 17:00
- Капітана Кузнєцова вулиця: 97, 99
З 09:00 за 17:00
- Керченська вулиця: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
З 09:00 за 17:00
- Коблевська вулиця: 21, 23, 17/19
З 09:00 за 17:00
- Конноармійская вулиця: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
З 09:00 за 17:00
- Краснослободская вулиця: 52, 50/1, 52/10, 52/4
З 23:00 по 4:00
- Краснослободская вулиця: 50/1, 52/10, 52/4, 52
З 09:00 за 17:00
- Курська вулиця: 167, 167б, 153
З 22:00 по 6:00
- Курська вулиця: 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 72, 74, 70, 68, 66, 80, 82, 80А, 76, 44, 37, 54, 57, 67, 44а, 45а, 39, 62, 46, 58а, 52, 64а, 59, 33, 55, 45, 65, 53, 48, 41, 63, 51а, 60, 89а, 47, 51, 35, 49, 53б, 50, 43, 61, 56, 64, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 15, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 58
З 09:00 за 17:00
- Левітана вулиця: 113А, 114, 113б
З 09:00 по 20:00
- Левітана вулиця: 30, 32, 36, 38, 40, 42
З 09:00 до 19:00
- Левітана вулиця: 59А, 116
З 09:00 по 20:00
- Лесі Українки вулиця: 47, 118, 120, 122
З 15:00 до 17:00
- Лесі Українки вулиця: 49
З 09:00 до 12:00
- Лесі Українки вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
З 09:00 за 17:00
- Лесі Українки вулиця: 47, 118, 120, 122
З 09:00 до 12:00
- Лесі Українки вулиця: 86а
З 09:00 за 17:00
- Лесі Українки вулиця: 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 82Б, 80Б, 96, 98, 100, 102, 84А
З 09:00 до 12:00
- Лесі Українки вулиця: 45
З 15:00 до 17:00
- Лесі Українки вулиця: 45
З 09:00 до 12:00
- Лесі Українки вулиця: 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 84А, 82Б, 80Б, 94, 96, 98, 100, 102
З 09:00 за 17:00
- Лесі Українки вулиця: 78, 80, 82, 84А, 84, 80Б, 82Б, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102
З 15:00 до 17:00
- Лесі Українки вулиця: 47, 49, 118, 120, 122
З 09:00 за 17:00
- Лесі Українки вулиця: 49
З 15:00 до 17:00
- Ламаний провулок: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
З 09:00 до 17:00
- Ломоносова вулиця: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7а, 13а, 18б, 19, 16а, 20, 10а
З 09:00 за 17:00
- Ломоносова вулиця: 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7а, 13а, 18б, 19, 16а, 20, 10а
З 23:00 по 4:00
- Ломоносова вулиця: 14, 18, 13а, 13, 15, 16
З 09:00 за 17:00
- Луцька вулиця: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 59а, 133а, 95А, 41а, 69, 7а, 121б, 29а, 61а, 97/1, 119а, 129а, 97/2, 85А, 121а, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135, 25А
З 09:00 за 17:00
- Люстдорфська дорога: 170/2, 172/1, 125а, 125/1, 123/5, 125/2, 125 / А2, 125/3, 125/4, 123, 123/4, 125, 121, 121а, 123/3, 123/1, 123/2, 170/1
З 09:00 по 20:00
- Манежна вулиця: 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 181, 20/1, 201, 202, 203, 204, 205
З 09:00 за 17:00
- Майстерня вулиця: 13А, 16
З 09:00 по 18:00
- Матюшенко вулиця: 20б, 3, 4, 6, 8, 5а, 22Б, 9, 21а, 6б, 20а, 5б, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
З 09:00 за 17:00
- Матюшенко вулиця: 3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
З 23:00 по 4:00
- Мелітопольська вулиця: 46В, 1, 3, 5, 7, 21/3, 58Б, 21/1, 21/2, 9А, 24А, 1б, 58А, 15А, 19/2, 19/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 54, 56, 58
З 09:00 за 17:00
- Міцкевича вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
З 09:00 за 17:00
- Ольгіївська вулиця: 15, 17, 19, 21
З 09:00 за 17:00
- Паустовського вулиця: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 12б, 27А, 21гар, 27, 23гар
З 22:00 по 6:00
- Педагогічна вулиця: 2, 5, 7
З 09:00 до 19:00
- Педагогічний провулок: 5А, 5
З 09:00 до 19:00
- провулок Тімірязєва: 5
З 09:00 по 20:00
- Пісочна вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 60А, 42а, 86Б, 36/38, 80А, 46а, 48а, 50, 148А, 138А, 58Б, 58а, 64а, 52, 54, 56, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 136, 126А, 160, 156, 166, 138, 172, 154, 134, 164, 146, 144, 152, 158
З 09:00 за 17:00
- Пішонівська вулиця: 12/1
З 09:00 за 17:00
- Площа Молоді: 12, 14, 16, 19, 12а
З 23:00 по 4:00
- Площа Молоді: 21
З 09:00 за 17:00
- Площа Молоді: 6
З 23:00 по 4:00
- Площа Молоді: 12, 14, 16, 19, 12а
З 09:00 за 17:00
- Площа Молоді: 21
З 23:00 по 4:00
- Площа Молоді: 6
З 09:00 за 17:00
- Перемоги вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 5А, 35А, 47б, 43А, 16А, 59А, 28а, 21А, 79А, 26б, 44А, 23А, 45А, 14, 37А, 26 а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
З 09:00 за 17:00
- Преображенська вулиця: 1, 5, 7
З 09:00 по 18:00
- Приморська вулиця: 29, 31, 32, 33, 34, 35, 31А1, 39, 32а, 45/1, 39А, 43, 326
З 09:00 по 18:00
- Роздільна вулиця: 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31 / А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49 / А, 41 / Б, 32а, 25, 3 / А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
З 09:00 за 17:00
- Ракетна вулиця: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
З 09:00 за 17:00
- Раскидайловская вулиця: 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25А, 25, 26, 26а
З 09:00 по 18:00
- Рельєфна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
З 09:00 за 17:00
- Ризовская вулиця: 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20б, 18/1, 18, 19, 20, 20а
З 09:00 по 18:00
- Ростовська вулиця: 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
З 09:00 за 17:00
- Салтикова-Щедріна вулиця: 4, 6
З 23:00 по 4:00
- Салтикова-Щедріна вулиця: 4, 6
З 09:00 за 17:00
- Саші Хорошенко вулиця: 20, 22, 20а, 24а, 24б, 18
З 23:00 по 4:00
- Саші Хорошенко вулиця: 11, 13, 15, 16, 14а, 13а, 14
З 09:00 за 17:00
- Саші Хорошенко вулиця: 11, 13, 15, 16, 14а, 13а, 14
З 23:00 по 4:00
- Саші Хорошенко вулиця: 20, 22, 20а, 24а, 24б, 18
З 09:00 за 17:00
- Північний провулок: 3, 8, 10, 4а, 12
З 09:00 до 19:00
- Серогодского вулиця: 15а, 1, 39а, 56/58, 2, 37а, 69а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
З 09:00 за 17:00
- Сімферопольська вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 15а
З 09:00 за 17:00
- Слобідська вулиця: 27, 29, 33
З 23:00 по 4:00
- Слобідська вулиця: 27, 29, 33
З 09:00 за 17:00
- Соляна вулиця: 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51 , 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37 , 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
З 09:00 за 17:00
- Софіївська вулиця: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32
З 09:00 по 18:00
- Старокінний провулок: 1
З 09:00 по 18:00
- Степова вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 А, 9, 10, 11, 12, 14
З 09:00 за 17:00
- Тополева вулиця: 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
З 09:00 до 19:00
- Училищна вулиця: 2, 4, 6
З 09:00 за 17:00
- Училищна вулиця: 2, 4, 6
З 23:00 по 4:00
- Центральна вулиця: 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 , 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
З 09:00 за 17:00
- Шестакова вулиця: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 , 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 27а, 37А, 17А, 31а, 81/2, 41А, 35а, 49а, 10А, 67, 69, 71, 73 , 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
З 09:00 за 17:00
- Шишкіна вулиця: 58/2, 60, 58/1, 63, 63в, 63А
З 09:00 по 20:00
- Шкільна вулиця: 5а
З 22:00 по 6:00
- Яблучна вулиця: 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
З 09:00 за 17:00
- Яші Гордієнко вулиця: 11, 13, 17а, 20а, 25/27, 16а, 15а, 14, 32а, 24б, 19а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
З 23:00 по 4:00
- Яші Гордієнко вулиця: 11, 13, 25/27, 17а, 20а, 15а, 16а, 14, 32а, 24б, 19а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
З 09:00 за 17:00
- Яші Гордієнко вулиця: 22
З 23:00 по 4:00