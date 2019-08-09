Отключение света в Одессе 9 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 9 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Артезианская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
- Бисквитный переулок 16;
- Канатная улица 130, 132;
- переулок Слепнева 1, 2, 4;
- Радио улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1А, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15;
- Спутников улица 1, 2, 22а, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22;
- Строительная улица 1А, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- Строительный переулок 4.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Краснова улица 8, 9;
- Люстдорфская дорога 29а, 29, 29б.
Фото: ZAB
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