Отключение света в Одессе 8 ноября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1502 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 76, 80, 82, 86, 88, 88В, 94, 90А, 82В, 33Б, 33А, 90Б, 41А, 76А, 88А, 41в, 88Б, 76в, 41Б, 33а, 96, 98, 84А

1-й Степной переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13

1-й Тупиковый переулок 1, 2, 4, 5

1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

1-я линия 39А, 39Б, 47, 43, 49, 37, 39, 45, 21, 8А, 2, 13, 17А, 9, 3, 15, 6, 25, 19А, 7, 21А, 33, 41, 9А, 14, 5, 19, 31, 27, 10, 23, 11, 3А, 4, 35, 19Б, 12, 8, 2 – ий пров. Тупиковий, 3Б, 13Б, 32, 1А, 17

2-й Обильный переулок 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а

2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б

2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

2-й переулок Глазунова 5

2-й Степной переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а

5-й переулок Василия Кандинского 14а

5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Александра Невского улица 42а, 44, 44-А/1, 46А, 48а, 44а

Берёзовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10а, 15/1, 15/3, 24б, 47А, 45а, 22б, 22а, 39а, 15/2, 25а, 17а, 24а, 15а, 4а, 5А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48



Берёзовый переулок 1, 2

Ванцетти улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 42а, 40Б, 40А, 12а, 54, 18а, 7а, 32а, 10а, 21а, 28а

Василия Стуса улица 2а, 4, 6, 7, 9, 10, 12-А, 2в, 12б, 11-А, 13а, 3в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Васнецова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 1а, 16а, 23, 25, 27, 11-А

Вертелецкого улица 50, 47-В

Гастелло улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 32, 8а, 16а, 12А, 5А, 16б, 1а, 3а, 2/а1, 2 д, 2/а, 3А, 2а, 2г, 2в/1, 2б, 2Д, 34, 2/в, 6а

Героев Крут улица 14а, 14, 16, 10а, 10, 12, 8а

Глазунова улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16

Дача Ковалевского улица 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 140/13, 142, 140/5, 6 Лінія, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 265, 268, 1406, 107109, 140/9

Дмитрия Донского улица 73А, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 34а, 78/1, 32/3, 65/1, 52а, 65а, 71А, 61-а, 61-в, 98/100, 75А, 92А, 96/2, 75б, 61А, 32а, 65Б, 62а, 32Б, 24/1, 24А, 75-а, 82а, 36/А, 51а, 81а, 81б, 115б, 95/1, 70б, 87, 82б, 55а, 55б, 89Б, 28А, 96/1, 89а, 64а, 50а, 78г, 96а, 92, 70А, 91, 833, 93, 105, 109, 90, 94, 99, 113, 107, 96, 102, 100, 101, 103, 95, 111, 115, 88, 523, 832

Жаботинского улица 48а, 48, 50, 52, 69, 71, 48-А, 73, 52ж, 48г, 52а, 48в, 77а, 75, 77, 81

Жасминная улица 14а, 11а, 16, 4, 14, 5/1, 12, 5а, 3, 9, 7, 5, 10, 8, 16а, 2, 13, 15, 1, 11, 13а, 13б, 6

Канатная улица 101/2, 101А, 101Б, 101В

Китобойная улица 50, 87а, 56, 57а, 69а, 64, 59а, 61а, 72, 57, 50б, 54, 49Г, 65а, 51, 55в, 76, 65б, 58, 53а, 66, 55а, 60, 49, 61б, 51а, 52, 53, 50а, 69, 63, 65, 68, 63А, 67, 70а, 55, 53/1, 62, 59, 61, 48а, 84, 106а, 102, 102а, 110, 104, 98, 86, 90, 108, 100, 88, 96, 106, 82, 94, 71, 79Б, 87б, 93, 75б, 78а, 80, 73, 83, 79, 91, 81а, 75, 77б, 71А, 85, 78, 75 а, 77Г, 81, 77, 87, 74

Кордонная улица 10, 35, 37, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 84Б, 90а/1, 82А1, 90, 29Г, 82а, 37-б, 82Б, 76Б, 84/В, 90Б, 84в

Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15

Левкойная улица 23, 32В, 28, 14, 25а, 32А, 20, 14-А, 26, 18а, 32, 16, 15, 32Б, 22, 18, 21, 25, 13, 21а, 13а, 1а, 8, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 30

Линейная улица 2, 3, 4, 7, 8, 10

Литовская улица 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53д, 51А1, 18Б2, 51В, 35а, 18А, 51А, 23б, 18г, 53 г, 23а, 41, 51Б, 53в, 2828а, 53/Б, 18в, 21а, 21-Б, 53а, 51Г, 18-Б, 23В, 34а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Люстдорфская дорога 57, 61, 63, 65, 69, 73а, 93а, 71, 75б, 69а, 57/59, 81А, 75а, 115А, 71а, 63/1, 89а, 113а, 97а, 89б, 101А, 73, 75, 77, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 155

Мельницкая улица 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Новикова улица 2А, 2А33, 10/1, 3, 18, 40, 13, 9, 41а, 2А/63, 2а41, 46

Обильная улица 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 41в, 33б, 47а, 55а, 69б, 78, 41А, 59а, 64Б, 36В, 38/1, 57а, 56а, 33в, 69а, 47Б, 88а, 59б, 64А, 48а, 57-Б/1, 33а/1, 64в, 42/1, 41б, 68/А, 57б, 39а, 60А, 45а, 68В, 68а, 68Б, 68Г, 29а, 68-А, 52А, 95а, 36а, 70А, 66а, 38/2, 67а, 64/1, 47Б1, 67б, 89а, 97, 58/2, 93, 86, 89, 99, 95, 90, 101, 871, 83, 111, 91, 81, 107, 79, 85, 84, 109, 82, 88, 80, 103, 105

Овидиопольская дорога 2, 4, 6

Одесская улица 4, 5, 10

Онежская улица 42а, 36, 42б, 50б, 50а, 38а, 38/а, 50в, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54

переулок Авиаторов 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

переулок Александра Матросова 4, 5

переулок Амундсена 9, 11

переулок Васнецова 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 4, 5

переулок Глазунова 1а, 3а, 4

Петрашевского улица 23, 31, 33, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 76/1, 39/1, 62, 43а, 76/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Планетная улица 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 47б, 41а, 41/2, 79Б, 47а, 48а, 56а, 51/А, 38Г, 34-Б, 36А, 81а, 49а, 35Б, 60, 26а, 35а, 43б, 97а, 34в, 61А, 81Б, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101

Прорезная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 11а, 21А, 7/1, 2а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Прорезной переулок 27

Радужная улица 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 48Б, 42-А, 48В, 49А, 55, 45/Б, 45-А, 48а, 45/1, 57, 53А

Розовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38а, 33а, 40а, 16б, 10а, 28, 8б, 28а, 28Б, 31а, 20а, 40Б, 29а, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40

Ромашковая улица 17, 7а, 25, 15, 27А, 21а, 40-В, 19, 27, 28, 33, 40, 36, 46, 30, 42, 17а, 38, 23, 32, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 32а, 30а, 31, 34, 40б, 44, 9а, 9, 7, 13, 11, 5, 29

Сакко улица 22, 14-А, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 18а, 11, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 16а, 11а

Старицкого улица 27, 8А, 21А, 19, 15а, 11, 22, 21, 13, 15, 23, 13а, 17, 25, 11а, 7/7А, 9б, 7а, 7, 9а, 9, 4, 2а, 8, 2Б, 9А, 6, 2, 15/3

Степовая улица 76б

Строганова улица 16, 21/2, 22, 35, 21А, 20, 25, 28, 15, 13, 12А, 35Б, 21, 21В, 18, 26А, 262, 14, 29, 141, 26, 31, 26Б, 21Б, 19, 12, 27, 24, 35А, 23, 16А, 21/1, 21/3, 37, 37А, 26в

Тупиковый переулок 7

Урицького вулиця 11, 14, 2Б, 13а, 18а, 9, 13, 18, 11А, 16

Фабричная улица 1/3, 4/2, 1/4, 1/1, 1/2

Щорса улица 127, 148/4, 148/2, 148/3, 148/, 3, 148/1, 125, 129

Южный переулок 7/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14А, 28В, 26А, 24а, 22, 24, 26, 28.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/4, 157/4, 122а, 126а, 163, 122б, 149а, 122Д, 157/, 122в, 147а, 157/1, 159А, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 157/7, 165, 145а

Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А

Луганская улица 14Б

Толбухина улица 122, 128а, 132Г

Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.

Фото: pro.cn.ua

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