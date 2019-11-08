Отключение света в Одессе 8 ноября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1502 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 ноября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 76, 80, 82, 86, 88, 88В, 94, 90А, 82В, 33Б, 33А, 90Б, 41А, 76А, 88А, 41в, 88Б, 76в, 41Б, 33а, 96, 98, 84А
- 1-й Степной переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13
- 1-й Тупиковый переулок 1, 2, 4, 5
- 1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 1-я линия 39А, 39Б, 47, 43, 49, 37, 39, 45, 21, 8А, 2, 13, 17А, 9, 3, 15, 6, 25, 19А, 7, 21А, 33, 41, 9А, 14, 5, 19, 31, 27, 10, 23, 11, 3А, 4, 35, 19Б, 12, 8, 2 – ий пров. Тупиковий, 3Б, 13Б, 32, 1А, 17
- 2-й Обильный переулок 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а
- 2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б
- 2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- 2-й переулок Глазунова 5
- 2-й Степной переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а
- 5-й переулок Василия Кандинского 14а
- 5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- Александра Невского улица 42а, 44, 44-А/1, 46А, 48а, 44а
- Берёзовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 10а, 15/1, 15/3, 24б, 47А, 45а, 22б, 22а, 39а, 15/2, 25а, 17а, 24а, 15а, 4а, 5А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Берёзовый переулок 1, 2
- Ванцетти улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 42а, 40Б, 40А, 12а, 54, 18а, 7а, 32а, 10а, 21а, 28а
- Василия Стуса улица 2а, 4, 6, 7, 9, 10, 12-А, 2в, 12б, 11-А, 13а, 3в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
- Васнецова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 1а, 16а, 23, 25, 27, 11-А
- Вертелецкого улица 50, 47-В
- Гастелло улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 32, 8а, 16а, 12А, 5А, 16б, 1а, 3а, 2/а1, 2 д, 2/а, 3А, 2а, 2г, 2в/1, 2б, 2Д, 34, 2/в, 6а
- Героев Крут улица 14а, 14, 16, 10а, 10, 12, 8а
- Глазунова улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16
- Дача Ковалевского улица 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 140/13, 142, 140/5, 6 Лінія, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 265, 268, 1406, 107109, 140/9
- Дмитрия Донского улица 73А, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 34а, 78/1, 32/3, 65/1, 52а, 65а, 71А, 61-а, 61-в, 98/100, 75А, 92А, 96/2, 75б, 61А, 32а, 65Б, 62а, 32Б, 24/1, 24А, 75-а, 82а, 36/А, 51а, 81а, 81б, 115б, 95/1, 70б, 87, 82б, 55а, 55б, 89Б, 28А, 96/1, 89а, 64а, 50а, 78г, 96а, 92, 70А, 91, 833, 93, 105, 109, 90, 94, 99, 113, 107, 96, 102, 100, 101, 103, 95, 111, 115, 88, 523, 832
- Жаботинского улица 48а, 48, 50, 52, 69, 71, 48-А, 73, 52ж, 48г, 52а, 48в, 77а, 75, 77, 81
- Жасминная улица 14а, 11а, 16, 4, 14, 5/1, 12, 5а, 3, 9, 7, 5, 10, 8, 16а, 2, 13, 15, 1, 11, 13а, 13б, 6
- Канатная улица 101/2, 101А, 101Б, 101В
- Китобойная улица 50, 87а, 56, 57а, 69а, 64, 59а, 61а, 72, 57, 50б, 54, 49Г, 65а, 51, 55в, 76, 65б, 58, 53а, 66, 55а, 60, 49, 61б, 51а, 52, 53, 50а, 69, 63, 65, 68, 63А, 67, 70а, 55, 53/1, 62, 59, 61, 48а, 84, 106а, 102, 102а, 110, 104, 98, 86, 90, 108, 100, 88, 96, 106, 82, 94, 71, 79Б, 87б, 93, 75б, 78а, 80, 73, 83, 79, 91, 81а, 75, 77б, 71А, 85, 78, 75 а, 77Г, 81, 77, 87, 74
- Кордонная улица 10, 35, 37, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 84Б, 90а/1, 82А1, 90, 29Г, 82а, 37-б, 82Б, 76Б, 84/В, 90Б, 84в
- Космонавтов улица 13, 13б, 13а, 11В, 15
- Левкойная улица 23, 32В, 28, 14, 25а, 32А, 20, 14-А, 26, 18а, 32, 16, 15, 32Б, 22, 18, 21, 25, 13, 21а, 13а, 1а, 8, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 30
- Линейная улица 2, 3, 4, 7, 8, 10
- Литовская улица 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 53д, 51А1, 18Б2, 51В, 35а, 18А, 51А, 23б, 18г, 53 г, 23а, 41, 51Б, 53в, 2828а, 53/Б, 18в, 21а, 21-Б, 53а, 51Г, 18-Б, 23В, 34а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Люстдорфская дорога 57, 61, 63, 65, 69, 73а, 93а, 71, 75б, 69а, 57/59, 81А, 75а, 115А, 71а, 63/1, 89а, 113а, 97а, 89б, 101А, 73, 75, 77, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 155
- Мельницкая улица 43, 37а, 49, 51, 47, 35, 39а, 37, 39, 45, 35б, 35а
- Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Новикова улица 2А, 2А33, 10/1, 3, 18, 40, 13, 9, 41а, 2А/63, 2а41, 46
- Обильная улица 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 41в, 33б, 47а, 55а, 69б, 78, 41А, 59а, 64Б, 36В, 38/1, 57а, 56а, 33в, 69а, 47Б, 88а, 59б, 64А, 48а, 57-Б/1, 33а/1, 64в, 42/1, 41б, 68/А, 57б, 39а, 60А, 45а, 68В, 68а, 68Б, 68Г, 29а, 68-А, 52А, 95а, 36а, 70А, 66а, 38/2, 67а, 64/1, 47Б1, 67б, 89а, 97, 58/2, 93, 86, 89, 99, 95, 90, 101, 871, 83, 111, 91, 81, 107, 79, 85, 84, 109, 82, 88, 80, 103, 105
- Овидиопольская дорога 2, 4, 6
- Одесская улица 4, 5, 10
- Онежская улица 42а, 36, 42б, 50б, 50а, 38а, 38/а, 50в, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54
- переулок Авиаторов 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- переулок Александра Матросова 4, 5
- переулок Амундсена 9, 11
- переулок Васнецова 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 4, 5
- переулок Глазунова 1а, 3а, 4
- Петрашевского улица 23, 31, 33, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 76/1, 39/1, 62, 43а, 76/2, 64, 66, 68, 70, 72, 74
- Планетная улица 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 47б, 41а, 41/2, 79Б, 47а, 48а, 56а, 51/А, 38Г, 34-Б, 36А, 81а, 49а, 35Б, 60, 26а, 35а, 43б, 97а, 34в, 61А, 81Б, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101
- Прорезная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 11а, 21А, 7/1, 2а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Прорезной переулок 27
- Радужная улица 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 48Б, 42-А, 48В, 49А, 55, 45/Б, 45-А, 48а, 45/1, 57, 53А
- Розовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38а, 33а, 40а, 16б, 10а, 28, 8б, 28а, 28Б, 31а, 20а, 40Б, 29а, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40
- Ромашковая улица 17, 7а, 25, 15, 27А, 21а, 40-В, 19, 27, 28, 33, 40, 36, 46, 30, 42, 17а, 38, 23, 32, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 32а, 30а, 31, 34, 40б, 44, 9а, 9, 7, 13, 11, 5, 29
- Сакко улица 22, 14-А, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 18а, 11, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 16а, 11а
- Старицкого улица 27, 8А, 21А, 19, 15а, 11, 22, 21, 13, 15, 23, 13а, 17, 25, 11а, 7/7А, 9б, 7а, 7, 9а, 9, 4, 2а, 8, 2Б, 9А, 6, 2, 15/3
- Степовая улица 76б
- Строганова улица 16, 21/2, 22, 35, 21А, 20, 25, 28, 15, 13, 12А, 35Б, 21, 21В, 18, 26А, 262, 14, 29, 141, 26, 31, 26Б, 21Б, 19, 12, 27, 24, 35А, 23, 16А, 21/1, 21/3, 37, 37А, 26в
- Тупиковый переулок 7
- Урицького вулиця 11, 14, 2Б, 13а, 18а, 9, 13, 18, 11А, 16
- Фабричная улица 1/3, 4/2, 1/4, 1/1, 1/2
- Щорса улица 127, 148/4, 148/2, 148/3, 148/, 3, 148/1, 125, 129
- Южный переулок 7/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 14А, 28В, 26А, 24а, 22, 24, 26, 28.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 122/4, 157/4, 122а, 126а, 163, 122б, 149а, 122Д, 157/, 122в, 147а, 157/1, 159А, 122/3, 149г, 147б, 147б2, 157/7, 165, 145а
- Краснова улица 11, 13, 15, 17, 11А
- Луганская улица 14Б
- Толбухина улица 122, 128а, 132Г
- Шклярука улица 3з, 1, 2, 3е, 3и, 3в, 10В/3, 7а, 3ж, 3д, 3г, 3а, 7г, 3б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7в.
Фото: pro.cn.ua