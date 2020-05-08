Отключение света в Одессе 8 мая: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 137 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
- Александровский проспект 33, 35, 37, 39, 41
- Балковская улица 4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1
- Большая Арнаутская улица 52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91
- Героев обороны Одессы улица 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А
- Екатерининская улица 91, 93, 84/86, 85, 87, 89
- Капитана Кузнецова улица 93, 95, 97, 99
- Кузнечная улица 4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022
- Леси Украинки улица 45, 47, 49, 118, 120, 122
- Льва Толстого улица 13, 22, 28
- Лютеранский переулок 3, 5, 7
- Малая Арнаутская улица 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76
- Пантелеймоновская улица 76
- переулок Ониловой 13, 15, 17, 15а
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
- Черноморского Казачества улица 95, 97
Фото: РБК