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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 8 мая: список адресов

Отключение света в Одессе 8 мая: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 137 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 22-а Лінія на житловому масиві 2, 4
  • Александровский проспект 33, 35, 37, 39, 41
  • Балковская улица 4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1
  • Большая Арнаутская улица 52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91
  • Героев обороны Одессы улица 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А
  • Екатерининская улица 91, 93, 84/86, 85, 87, 89
  • Капитана Кузнецова улица 93, 95, 97, 99
  • Кузнечная улица 4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022
  • Леси Украинки улица 45, 47, 49, 118, 120, 122
  • Льва Толстого улица 13, 22, 28
  • Лютеранский переулок 3, 5, 7
  • Малая Арнаутская улица 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76
  • Пантелеймоновская улица 76
  • переулок Ониловой     13, 15, 17, 15а

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
  • Черноморского Казачества улица 95, 97

Фото: РБК

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