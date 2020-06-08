Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 8 июня: кому необходимо подготовится

Отключение света в Одессе 8 июня: кому необходимо подготовится

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 00:00 до 12:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

  • 1-й Ключевой переулок, 1, 5, 1а, 2, 4, 17
  • 1-й Нерубайский переулок, 16
  • 1-й Полевой переулок, 2, 4, 6, 10, 12, 14
  • 1-й Юбилейный переулок, 1а, 3, 4, 9, 10, 9а, 3а, 11, 12
  • 2-й Ключевой переулок, 8, 11а, 2, 9а, 9, 13, 6, 3, 1, 13/1, 15а, 11, 5, 15
  • 2-й Полевой переулок, 3а, 1, 3, 5
  • 2-й Юбилейный переулок, 8, 10, 12, 6а, 2, 6, 8а, 14
  • Академика Воробьёва улица, 5, 26
  • Бехтерева улица, 22
  • Бехтерева улица, 2, 4, 21а, 19а, 44б, 32а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
  • Ветрогонная улица, 3а, 1, 11а, 9а, 11б, 14а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12а
  • Владимира Винниченко улица, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 44а, 59, 46б, 54/38, 46а
  • Грибоедова улица, 10, 15а, 15, 16а, 9, 5, 12, 7, 14а, 16, 20, 19, 14, 11
  • Ключевой переулок, 152, 21а, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 15/а
  • Кривобалковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32А, 30А, 38Б, 36А, 36Б, 6а, 7а, 21А, 1а, 2а, 15А, 29, 38А, 14в, 6б, 31а, 3232а, 30, 31, 32, 33, 35, 37
  • Куницы улица, 10а, 1, 2, 2а, 3, 6а, 8а, 4а, 4, 6, 8, 10, 12
  • Неждановой улица, 14а, 2, 4, 6, 8, 2а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
  • Нерубайская улица, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 21а, 23а, 23, 28, 30, 34
  • Одесский переулок, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
  • Парковая улица, 4, 10Б, 10
  • Парковый переулок, 2б, 3, 3а, 1, 8А, 2, 8
  • Проценко улица, 11, 13, 19
  • Рачкова улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6а, 5а, 14, 12а
  • Сергея Ядова улица, 31б, 31а, 7, 45, 13, 15, 41, 29, 41а, 1, 3, 33, 17, 39, 35а, 9, 21, 19, 33в, 43, 31, 37, 23, 43а, 5, 11, 47, 35, 13б
  • Социальная улица, 18а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24а, 18б, 16А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
  • Усатовская улица, 15а, 1, 2, 3, 5, 6, 27а, 2а, 13а, 18а, 8а, 25а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

    Усатовская улица, 26

  • Училищная улица, 42б, 28, 42А, 28а, 31, 35а, 37, 44, 33, 30, 32, 43, 40, 35, 45, 42, 39, 34, , 46, 47
  • Ярослава Галана улица, 1, 3, 4, 6, 3а, 8, 10, 6а

С 09:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

  • 1-й Ключевой переулок, 5, 1а, 1, 2, 4, 17
  • 1-й Нерубайский переулок, 16
  • 1-й Полевой переулок, 2, 4, 6, 10, 12, 14
  • 2-й Ключевой переулок, 9а, 1, 11а, 13/1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 15а
  • 2-й Полевой переулок, 1, 3, 5, 3а
  • Академика Воробьёва улица, 5, 26
  • Академическая улица, 16А, 16, 16В, 16Б, 18
  • Бехтерева улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 21а, 44б, 34, 32а, 19а, 36, 38, 40, 42, 44
  • Ветрогонная улица, 14, 14а, 8, 10, 12а, 2, 9, 3, 9а, 7, 11б, 13, 6, 4, 1, 3а, 12, 5, 11, 11а
  • Владимира Винниченко улица, 44а, 46б, 50, 51, 46а, 54/38, 42, 44, 53, 48, 52, 59, 54
  • Грибоедова улица, 5, 7, 9, 10, 16а, 15а, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 14а
  • Ключевой переулок, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 15/а, 152, 21а
  • Крайняя улица, 70А
  • Кривобалковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 15А, 38Б, 21А, 30А, 2а, 37, 31а, 38А, 6б, 7а, 36Б, 32А, 36А, 14в, 1а, 3232а, 6а
  • Молодёжная улица, 2, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28А, 1В, 9Г, 31, 9Б, 9А, 9В, 29А, 32, 33, 1А
  • Неждановой улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14а, 2а, 20, 22, 24, 26, 28
  • Нерубайская улица, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 21а, 23а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 34
  • Парковая улица, 4, 10Б, 10
  • Парковый переулок, 3, 3а, 1, 8А, 2, 8, 2б
  • Полевая улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 2а, 27А, 31А, 28А, 24а, 40, 41, 42, 44, 49
  • Рачкова улица, 2, 4, 5а, 6а, 12а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
  • Сосюры улица, 44, 45, 46, 47, 48, 51а, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58
  • Урожайная улица, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28А, 17а, 27, 36а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44
  • Усатовская улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 13а, 2а, 35, 25а, 15а, 8а, 18а, 37, 27а
  • Училищная улица, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 35а, 45, 28а, 42б, 42А, 46, 47
  • Черняховского улица, 16, 18

С 14:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

  • 1-й Ключевой переулок, 5, 1а, 1, 2, 4, 17
  • 1-й Нерубайский переулок, 16
  • 1-й Полевой переулок, 2, 4, 6, 10, 12, 14
  • 1-й Юбилейный переулок, 3, 9, 9а, 3а, 11, 12, 1а, 4, 10
  • 2-й Ключевой переулок, 9а, 1, 11а, 13/1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 15а
  • 2-й Полевой переулок, 1, 3, 5, 3а
  • 2-й Юбилейный переулок, 2, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 6а
  • Академика Воробьёва улица, 20В, 2
  • Академика Воробьёва улица, 26, 20А, 16, 18, 18а, 20Б, 14, 20
    С 14:00 по 17:00
    Бехтерева улица, 32а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 44б, 19, 19а, 21а, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
  • Бехтерева улица, 22
  • Ветрогонная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 14а, 8, 12а, 9а, 3а, 11б, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  • Владимира Винниченко улица, 42, 44, 48, 54/38, 44а, 50, 46б, 46а, 51, 52, 53, 54, 59
  • Грибоедова улица, 9, 16а, 12, 11, 14а, 16, 20, 5, 14, 15а, 10, 7, 15, 19
  • Ключевой переулок, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 15/а, 152, 21а
  • Кривобалковская улица, 30, 3232а, 36А, 35, 21А, 2а, 22, 38А, 5, 12, 32, 29, 30А, 20, 31, 19, 6а, 7а, 14, 14в, 38Б, 1а, 24, 6, 4, 27, 3, 18, 31а, 25, 2, 17, 36Б, 32А, 28, 33, 10, 23, 37, 7, 13, 1, 15, 21, 6б, 15А
  • Куницы улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8а, 8, 2а, 6а, 10а, 4а, 10, 12
  • Неждановой улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2а, 14а, 20, 22, 24, 26, 28
  • Нерубайская улица, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21а, 23а, 21, 22, 23, 28, 30, 34
  • Одесский переулок, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
  • Парковая улица, 4, 10Б, 10
  • Парковый переулок, 3, 3а, 1, 8А, 2, 8, 2б
  • Проценко улица, 11, 13, 19
  • Рачкова улица, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 5а, 6а, 12а, 9, 10, 11, 12, 14
  • Сергея Ядова улица, 41а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 35а, 31б, 23, 43а, 33в, 13б, 31а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
  • Сергея Ядова улица, 23
  • Социальная улица, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18а, 18б, 24а, 14, 16А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
  • Усатовская улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 8а, 13а, 2а, 18а, 15а, 26, 25а, 27а, 27, 29, 31, 33, 35, 37
  • Училищная улица, 46
  • Училищная улица, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 35а, 42А, 42б, 28а, 43, 44, 45, 47
  • Ярослава Галана улица, 1, 6, 3а, 8, 10, 6а, 3, 4

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