Отключение света в Одессе 8 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Офицерский переулок 8А, 15-А, 1, 9А, 9, 9 Б, 6, 11, 11А, 2А, 7, 12, 4А, 9В, 4, 4Б, 3, 10, 8, 15Б, 5
- 1-й переулок Амундсена 2А, 2/7, 5, 24, 2/10а, 111, 22, 5А, 11, 3/3, 16, 113, 15А, 1717А1, 19Б, 37, 10, 1/8, 2Б, 13/2, 8, 20, 1А, 4, 19, 22Б, 14, 28, 210, 2/3, 2/11А, 2/8, 17, 12, 22А, 24А, 18, 20А, 17А, 110, 2, 2/2, 1/7, 15, 1, 1/13, 26, 1/1, 29, 1/12, 9, 2/11, 2/4, 13, 6, 13а, 7, 3/2, 21, 24Б, 19А, 18а, 19-А, 3/6, 1/9, 3
- 1-й Сиротский переулок 1, 3А, 3, 5, 6, 7, 9
- 1-й Тепличный переулок 3, 5, 3б, 2а, 1, 2, 4
- 1-я линия 30, 38, 39
- 10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 10-ая Лінія на житловому масиві 35
- 2-й Офицерский переулок 8А, 6, 4а, 2, 8А/2, 4, 5, 8, 10
- 2-й переулок Амундсена 3/11а, 2/12, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 25, 5/2, 2, 23, 19, 17А, 21А, 51, 26, 15, 69, 16А, 7, 6, 34А, 9, 30, 21, 53, 27А, 11А, 5, 12, 22, 11, 16, 29, 32, 31, 15а, 24, 5/13, 14, 17, 28, 9А, 22А, 24а, 34, 25А, 8, 10, 13
- 2-й Тепличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
- 3-й переулок Амундсена 2А, 612, 6/11, 613
- 3-я Суворовская улица 26, 28, 32, 30А, 30, 34
- 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 27, 59а, 13А, 25_2, 30/А, 25_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29_3, 31а, 14, 3/В, 3а, 39а, 30_1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 31, 50
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50
- 4-я Суворовская улица 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 34А, 38А, 33А, 14А, 50, 11а, 32А, 20А
- 40-а Лінія на житловому масиві 1, 5
- 41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
- 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А
- 47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-я линия 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 21А, 47А, 9А, 45А, 44А, 24А, 19-А, 41А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 50-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 6-я линия 12, 14, 16, 18, 21, 47А, 31а, 23, 39А, 35А, 18А, 21А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 16А
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
- 8-я Суворовская улица 9, 10
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
- Абрикосовая улица 3, 39А, 39, 17, 35а, 191, 41А, 17А, 23, 37, 7, 13, 9/9А, 21, 9, 33, 25, 9/11б, 5, 11, 29, 26, 41, 1, 15, 13/А, 43, 31, 1А, 27, 19, 9/36, 22
- Академика Вильямса улица 33, 17В, 17, 17Б, 17А, 66Б, 66А, 31, 66
- Академика Гамалея проспект 67Б
- Академика Глушко проспект 11г, 6Б, 11е
- Академика Королёва улица 17, 19, 21, 25, 27, 31, 88, 21/1, 23, 29
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 6, 8, 10, 14, 14А, 6а, 12А, 46, 4а, 48, 50, 2А
- Водный переулок 19А, 5/3, 19, 17, 9А, 3, 11Б, 4а1, 2, 17а, 4/3, 4А, 5/4, 1, 7, 21, 5/, 4/6, 9, 13, 13А, 11А, 11, 5, 3А, 4/6 А, 8, 4Б, 4, 7а, 11в
- Дача Ковалевского улица 72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 74/5, 74/3, 90/1, 74/4, 74/1, 116А, 116-Б, 110/1, 100А, 119А, 74/2, 140А, 94А, 140, 126А, 106А, 136А, 76Б, 102а
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 25б, 33, 33А, 11а, 35
- Добровольского проспект 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Добровольского проспект 24_1, 1а, 42, 26, 40а, 32, 4, 24, 50, 44, 34, 28, 38, 30, 46А, 52, 36, 48, 46, 3, 1Б, 3а, 5, 40
- Долгая улица 38, 33/7-Б, 27а, 29, 26, 34а, 26а, 31В, 41, 36а, 33/2, 36, 33/7, 46, 33/9, 28а, 33/4, 26б, 31, 44, 34/4, 33/3, 37, 31б, 26б/1, 43, 42, 31а, 46а, 29а, 27, 339Б, 30, 40, 33, 34, 28, 25, 51а, 57а, 33А, 53, 53б, 53а, 21, 47А, 23, 49, 33/6, 33/7В, 33/8Б, 28б
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Дружный переулок 7А, 18А, 4, 14, 10, 20, 8, 3, 2, 6, 18, 12, 9/2, 7б, 11а, 7, 12А, 16, 1, 16А, 11, 5, 18Б
- Дубовая Роща улица 3/2, 3/3, 3/1
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 33а_c, 37а, 13_1, 31_2, 2А, 24А, 13А, 33а/с524, 31_1, 17а_с5, 21, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 17а
- Зелёная улица 30А, 32б, 76, 42, 32, 29, 59/1, 58, 63, 21А, 35, 11А, 47, 82, 51, 67а, 60, 27, 24, 66, 61, 80, 43, 66А, 50, 49, 31, 57, 17Г, 56, 78, 64, 54, 82А, 17А, 41, 23, 72, 39, 8, 44, 37, 70, 17, 62, 28, 25, 33, 40, 64А, 6, 46, 53, 60А, 52, 74, 55, 21, 30, 19А, 45, 13, 38, 36, 65, 26, 62/2, 48, 68, 15, 34
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47_1
- Костанди улица 141А, 139А, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 155, 128, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 165Б, 139, 157
- Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67
- Курская улица 75а, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 81а, 89а, 69б, 83, 77а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 19а, 15а, 7а, 16а, 9а, 8а, 30а, 80А, 34, 11а, 18а, 36, 40, 42, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82
- Левитана улица 34, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 58а, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 581, 601, 602
- Леси Украинки улица 86а
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ливерпульский переулок 6, 7, 6Б, 6А/2, 5, 1А, 6/1
- Линейный переулок 1, 3, 4, 1а, 2, 6
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 41, 7а, 55, 53, 45, 31, 37, 57, 39, 41а, 35, 51, 47, 49, 43, 63, 59, 61а, 59а, 61, 69, 65, 73, 75, 71, 67, 85, 120, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 33, 107, 99, 85А, 97_2, 135, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97_1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 121б, 25, 29а, 3, 17, 23, 7, 9, 21, 11, 5, 1, 15, 29, 19, 27, 125
- Люстдорфская дорога 152/6, 152/5, 209, 209/2, 209/3, 209/, 144/2, 146/1, 144/3, 142/2, 195, 201, 196а, 183в, 207а, 189, 185В, 189а, 183б, 185Д, 199А, 185Г, 183а, 191а, 207, 183, 193, 187, 179, 181, 191, 197, 201А, 205а, 199, 185, 203а, 205, 185Б, 35А, 152/3, 30, 34, 39, 37, 37А, 38, 36, 35, 41, 32, 1, 7, 6, 4, 3, 9, 2, 142/1, 144/6, 144/4, 233, 225, 240, 229, 223, 231, 227, 217, 221, 219, 227а, 144/1, 148, 142, 215, 213, 211, 143, 144/5, 33
- Макаренко улица 22, 26/225, 26
- Марии Демченко улица 32Б, 28, 34а, 29Б, 36А, 38А, 31Б, 29А, 38Б, 34Б, 36Б2, 29, 30, 31, 32, 34, 30А
- Мелитопольская улица 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 15А, 19_2, 24А, 32, 58А, 34, 36, 46, 58
- Мелитопольская улица 1б, 1, 21_3, 21_2, 19_1, 9А, 3, 58Б, 21_1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 54, 56
- Мечникова улица 50, 38/40, 38, 40, 42, 44, 46, 52
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- Новгородская улица 1А
- Ореховая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 7А, 24а, 2Б, 50А, 62А, 42, 34А, 48А, 36А, 80А, 32А, 15А, 9А, 72А, 2А, 64А, 1А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 194
- Офицерская улица 9/1, 11 а, 14, 14-д, 14а, 14-в, 14е, 14-г, 9а, 18, 3, 13, 9, 7, 6, 16б, 12А, 11Б, 10, 9/7, 16Г, 8, 2, 5б, 11, 16-а, 34-б, 34-а, 26-г, 36, 28-г, 15-б, 21, 20А, 22-б, 17, 23-а, 24-в, 28, 36а, 23-в, 30, 19/3, 22-д, 21/д, 19/2, 32, 28-а, 14-б, 11/1, 24Д, 36-а, 22-а, 26-б, 21в, 28-в, 15/2, 21а, 19-б, 15, 26, 38, 27, 24, 23-б, 28А, 19, 232, 26в, 30-а, 22, 17-а, 11/3, 30-б, 26-в, 32-а, 22/2, 32/2, 28Б, 26-а, 30/Б, 32в, 25, 24-б, 24-а, 20-г, 34, 22-б/2, 26-а/1, 32-б, 191, 32а, 23, 20, 154, 22-г
- переулок Академика Вильямса 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7а, 21, 7Б, 3а, 15-б, 15-а
- переулок Амундсена 1, 24, 3/12
- переулок Тимирязева 1, 2
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 48а, 58Б, 126А, 36_38, 64а, 56, 86Б, 148А, 46а, 60А, 138А, 58а, 42а, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Писарева улица 7А, 10А, 24, 12, 11, 5А, 14/1, 22, 5, 8, 10, 23, 20, 15А, 12Б, 14, 19, 4, 18, 28А, 3, 2, 17, 20А, 12А, 14Б, 1, 16, 15, 23а, 21, 7, 19А, 14А, 13, 6, 21А, 9
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59
- Псковская улица 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 19А, 17А, 8А, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19
- Псковский переулок 16, 9/4, 9, 1, 5, 11, 12, 3, 1А, 14, 6, 4, 2, 9/5
- Равенства улица 196
- Раздольная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53а, 65_1, 39а, 41/Б, 31/А, 2а, 69А, 32а, 25, 49/А, 3/А, 45а, 41А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 ЛІНІЯ, 13, 18, 43, 49, 51
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Ростовская улица 9, 36 ЛІНІЯ, 19А, 15, 7, 1, 5, 13, 11, 19, 17А, 17, 3, 12
- Рыбачий переулок 2, 3, 5, 3/5-А, 6, 3а, 3/А, 4
- Садовского улица 20Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11а, 17А, 31-а, 20А, 43-А, 2А, 13-г, 15, 14-а, 45-б, 41а, 15-б, 26а, 12б, 15-а, 45А, 13А, 12-а, 27А, 26-а, 30-б, 11-б, 47А, 22-а, 1А, 37-а, 14А, 13-б, 4/2, 31/а, 13в, 30-а, 15б-1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 222
- Саксаганского улица 25а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18А, 12А, 16А, 1Б, 8, 22А, 19А, 25Б, 31А, 29А, 25А, 7А, 1А, 12/1, 17А, 6А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 122
- Семёна Яхненко улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28/30, 27-б, 47/1а18, 31-Г, 15-а, 9а, 33-а, 19а, 3/2, 19-б, 47/1, 19-а, 15а, 37-а, 451б72, 4а, 10а, 21-в, 47№1-а/18, 31-б, 13, 17-а, 31-Д, 31а, 25а, 37/1, 12В, 39-а, 35-а, 31-а, 21-б, 35б, 41-а, 47/2, 21а, 34А, 37а, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 451, 23б
- Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
- Серогодского улица 58, 60, 62, 56_58
- Серогодского улица 2
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Сиротский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
- Смелый переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11А, 11, 12, 14, 16, 14/1
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Тимирязева улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 37, 41, 43, 44, 47, 3а, 1В, 14Б, 8а, 49/8, 24/3, 37б, 49а, 49а/3, 42/2, 49а/51, 49, 12а, 1Б, 38а, 13б, 7а, 39б, 16в, 10а, 6а, 11А, 51а, 47Д, 46А, 31б, 40а, 12б, 33а, 35Г44, 41Б, 47Г, 4а, 39а, 50, 51, 54, 56, 62, 73, 75, 423, 16а
- Трамвайная улица 4, 18А, 24А, 20, 6А, 8, 10, 2, 9, 18, 3, 13, 14, 7, 1, 16, 2А, 24, 24а/1, 22, 13А, 5, 12, 11, 6
- Трамвайный переулок 2
- Троллейбусная улица 36/1, 1, 2, 3, 4, 5, 7/, 36/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42
- Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
- Черноморский переулок 3, 5
- Шестакова улица 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 37А, 35а, 10А, 41А, 27а, 17А, 43, 31а
- Шестакова улица 4, 6, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 49а, 87, 81_2, 89, 91, 93
- Шестакова улица 67
- Электрический переулок 4Б, 4А
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64б, 47А, 58а, 4 -а Приміська, 48А, 58, 52А, 50а, 45А, 51А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, 81, 93
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60
- Александра Вронского улица 61А, 58, 60, 63а, 54, 56, 57, 59, 61, 63
- Корнюшина улица 10
- Ефима Геллера улица 99/2, 91, 99б, 95а, 100/2, 92а, 100а, 91а, 100а2, 93, 95, 99, 100, 102, 104, 106, 991, 1003, 1042
- Мостовой переулок 2/1
- Неделина улица 111
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 2Б, 2А, 1, 2, 1 лінія Вільямса, 43, 19/1
- Шклярука улица 10б, 10, 10д, 11, 10в/1, 12б, 10в2, 10в, 11а, 10а, 12а.
С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 31, 50
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 24_1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46А, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
- Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 3а, 13, 11а, 1а, 33А, 25б, 1Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17а, 13_1, 2А, 10, 17а_с5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 7А, 2а, 5А, 10А, 19, 3А, 19/1, 20, 21, 21а
- Конноармейская улица 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47_1, 34А, 34, 36А, 39а, 23Б, 37А, 23а, 23В, 31а, 30А, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
- Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67
- Курская улица 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 89а, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 15
- Курская улица 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 80А, 76
- Леси Украинки улица 86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Мелитопольская улица 19_1, 1, 3, 5, 21_3, 58Б, 21_1, 1б, 9А, 7, 21_2, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 54, 56
- Мелитопольская улица 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 15А, 19_2, 24А, 32, 58А, 34, 36, 46, 58
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
- Серогодского улица 2, 58, 60, 62, 56_58
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81_2, 10А, 17А, 27а, 31а, 49а, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Шестакова улица 67
- Шестакова улица 43, 41А, 37, 39, 35а, 41, 37А, 35.
Фото: LIGA.net
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