Отключение света в Одессе 8 августа: какие улицы останутся без электричества

Отключение света коснется сегодня многих жителей города Одесса.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Офицерский переулок 8А, 15-А, 1, 9А, 9, 9 Б, 6, 11, 11А, 2А, 7, 12, 4А, 9В, 4, 4Б, 3, 10, 8, 15Б, 5

1-й переулок Амундсена 2А, 2/7, 5, 24, 2/10а, 111, 22, 5А, 11, 3/3, 16, 113, 15А, 1717А1, 19Б, 37, 10, 1/8, 2Б, 13/2, 8, 20, 1А, 4, 19, 22Б, 14, 28, 210, 2/3, 2/11А, 2/8, 17, 12, 22А, 24А, 18, 20А, 17А, 110, 2, 2/2, 1/7, 15, 1, 1/13, 26, 1/1, 29, 1/12, 9, 2/11, 2/4, 13, 6, 13а, 7, 3/2, 21, 24Б, 19А, 18а, 19-А, 3/6, 1/9, 3

1-й Сиротский переулок 1, 3А, 3, 5, 6, 7, 9

1-й Тепличный переулок 3, 5, 3б, 2а, 1, 2, 4

1-я линия 30, 38, 39

10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

10-ая Лінія на житловому масиві 35

2-й Офицерский переулок 8А, 6, 4а, 2, 8А/2, 4, 5, 8, 10

2-й переулок Амундсена 3/11а, 2/12, 5/7, 4/3, 60А, 1, 4/11, 3/11, 4/10, 4/2, 5/10, 4/9, 4/4, 3А, 4/7, 33, 310, 3, 5/6, 4/13, 29А, 4/5, 5/8, 46, 5/11, 3/8, 55, 5/4, 20, 25, 5/2, 2, 23, 19, 17А, 21А, 51, 26, 15, 69, 16А, 7, 6, 34А, 9, 30, 21, 53, 27А, 11А, 5, 12, 22, 11, 16, 29, 32, 31, 15а, 24, 5/13, 14, 17, 28, 9А, 22А, 24а, 34, 25А, 8, 10, 13

2-й Тепличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

3-й переулок Амундсена 2А, 612, 6/11, 613

3-я Суворовская улица 26, 28, 32, 30А, 30, 34

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 43А, 27, 59а, 13А, 25_2, 30/А, 25_1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29_3, 31а, 14, 3/В, 3а, 39а, 30_1, 18а, 3г, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 31, 50

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50

4-я Суворовская улица 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 34А, 38А, 33А, 14А, 50, 11а, 32А, 20А

40-а Лінія на житловому масиві 1, 5

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14а, 11, 8а, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 2а, 35, 11А

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-я линия 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 21А, 47А, 9А, 45А, 44А, 24А, 19-А, 41А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

50-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7

6-я линия 12, 14, 16, 18, 21, 47А, 31а, 23, 39А, 35А, 18А, 21А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 16А

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а

8-я Суворовская улица 9, 10

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А

Абрикосовая улица 3, 39А, 39, 17, 35а, 191, 41А, 17А, 23, 37, 7, 13, 9/9А, 21, 9, 33, 25, 9/11б, 5, 11, 29, 26, 41, 1, 15, 13/А, 43, 31, 1А, 27, 19, 9/36, 22

Академика Вильямса улица 33, 17В, 17, 17Б, 17А, 66Б, 66А, 31, 66

Академика Гамалея проспект 67Б

Академика Глушко проспект 11г, 6Б, 11е

Академика Королёва улица 17, 19, 21, 25, 27, 31, 88, 21/1, 23, 29

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 6, 8, 10, 14, 14А, 6а, 12А, 46, 4а, 48, 50, 2А

Водный переулок 19А, 5/3, 19, 17, 9А, 3, 11Б, 4а1, 2, 17а, 4/3, 4А, 5/4, 1, 7, 21, 5/, 4/6, 9, 13, 13А, 11А, 11, 5, 3А, 4/6 А, 8, 4Б, 4, 7а, 11в

Дача Ковалевского улица 72, 76, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 74/5, 74/3, 90/1, 74/4, 74/1, 116А, 116-Б, 110/1, 100А, 119А, 74/2, 140А, 94А, 140, 126А, 106А, 136А, 76Б, 102а

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 27а, 25А, 23а, 50А, 37а, 24А, 46а, 38А, 20А, 46, 47, 48, 49, 50, 51

Добровольского проспект 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 25б, 33, 33А, 11а, 35

Добровольского проспект 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Добровольского проспект 24_1, 1а, 42, 26, 40а, 32, 4, 24, 50, 44, 34, 28, 38, 30, 46А, 52, 36, 48, 46, 3, 1Б, 3а, 5, 40

Долгая улица 38, 33/7-Б, 27а, 29, 26, 34а, 26а, 31В, 41, 36а, 33/2, 36, 33/7, 46, 33/9, 28а, 33/4, 26б, 31, 44, 34/4, 33/3, 37, 31б, 26б/1, 43, 42, 31а, 46а, 29а, 27, 339Б, 30, 40, 33, 34, 28, 25, 51а, 57а, 33А, 53, 53б, 53а, 21, 47А, 23, 49, 33/6, 33/7В, 33/8Б, 28б

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Дружный переулок 7А, 18А, 4, 14, 10, 20, 8, 3, 2, 6, 18, 12, 9/2, 7б, 11а, 7, 12А, 16, 1, 16А, 11, 5, 18Б

Дубовая Роща улица 3/2, 3/3, 3/1

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 33а_c, 37а, 13_1, 31_2, 2А, 24А, 13А, 33а/с524, 31_1, 17а_с5, 21, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 17а

Зелёная улица 30А, 32б, 76, 42, 32, 29, 59/1, 58, 63, 21А, 35, 11А, 47, 82, 51, 67а, 60, 27, 24, 66, 61, 80, 43, 66А, 50, 49, 31, 57, 17Г, 56, 78, 64, 54, 82А, 17А, 41, 23, 72, 39, 8, 44, 37, 70, 17, 62, 28, 25, 33, 40, 64А, 6, 46, 53, 60А, 52, 74, 55, 21, 30, 19А, 45, 13, 38, 36, 65, 26, 62/2, 48, 68, 15, 34

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47_1

Костанди улица 141А, 139А, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 155, 128, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 165Б, 139, 157

Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67

Курская улица 75а, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 81а, 89а, 69б, 83, 77а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 19а, 15а, 7а, 16а, 9а, 8а, 30а, 80А, 34, 11а, 18а, 36, 40, 42, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82

Левитана улица 34, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 71, 58а, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 581, 601, 602

Леси Украинки улица 86а

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 32а, 19А, 20, 12А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Ливерпульский переулок 6, 7, 6Б, 6А/2, 5, 1А, 6/1

Линейный переулок 1, 3, 4, 1а, 2, 6

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 41, 7а, 55, 53, 45, 31, 37, 57, 39, 41а, 35, 51, 47, 49, 43, 63, 59, 61а, 59а, 61, 69, 65, 73, 75, 71, 67, 85, 120, 123, 113, 101, 121а, 133, 119, 33, 107, 99, 85А, 97_2, 135, 103, 95, 129а, 117, 119а, 129, 97_1, 87, 121, 95А, 133а, 115, 121б, 25, 29а, 3, 17, 23, 7, 9, 21, 11, 5, 1, 15, 29, 19, 27, 125

Люстдорфская дорога 152/6, 152/5, 209, 209/2, 209/3, 209/, 144/2, 146/1, 144/3, 142/2, 195, 201, 196а, 183в, 207а, 189, 185В, 189а, 183б, 185Д, 199А, 185Г, 183а, 191а, 207, 183, 193, 187, 179, 181, 191, 197, 201А, 205а, 199, 185, 203а, 205, 185Б, 35А, 152/3, 30, 34, 39, 37, 37А, 38, 36, 35, 41, 32, 1, 7, 6, 4, 3, 9, 2, 142/1, 144/6, 144/4, 233, 225, 240, 229, 223, 231, 227, 217, 221, 219, 227а, 144/1, 148, 142, 215, 213, 211, 143, 144/5, 33

Макаренко улица 22, 26/225, 26

Марии Демченко улица 32Б, 28, 34а, 29Б, 36А, 38А, 31Б, 29А, 38Б, 34Б, 36Б2, 29, 30, 31, 32, 34, 30А

Мелитопольская улица 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 15А, 19_2, 24А, 32, 58А, 34, 36, 46, 58

Мелитопольская улица 1б, 1, 21_3, 21_2, 19_1, 9А, 3, 58Б, 21_1, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 54, 56

Мечникова улица 50, 38/40, 38, 40, 42, 44, 46, 52

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Моторная улица 51А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27В, 29, 4а, 19б, 29А, 41А, 27А, 31А, 55а, 6а, 19а, 27Б, 21А, 6б, 53А, 13А, 9А, 7А, 31Б, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Новгородская улица 1А

Ореховая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 7А, 24а, 2Б, 50А, 62А, 42, 34А, 48А, 36А, 80А, 32А, 15А, 9А, 72А, 2А, 64А, 1А, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 194

Офицерская улица 9/1, 11 а, 14, 14-д, 14а, 14-в, 14е, 14-г, 9а, 18, 3, 13, 9, 7, 6, 16б, 12А, 11Б, 10, 9/7, 16Г, 8, 2, 5б, 11, 16-а, 34-б, 34-а, 26-г, 36, 28-г, 15-б, 21, 20А, 22-б, 17, 23-а, 24-в, 28, 36а, 23-в, 30, 19/3, 22-д, 21/д, 19/2, 32, 28-а, 14-б, 11/1, 24Д, 36-а, 22-а, 26-б, 21в, 28-в, 15/2, 21а, 19-б, 15, 26, 38, 27, 24, 23-б, 28А, 19, 232, 26в, 30-а, 22, 17-а, 11/3, 30-б, 26-в, 32-а, 22/2, 32/2, 28Б, 26-а, 30/Б, 32в, 25, 24-б, 24-а, 20-г, 34, 22-б/2, 26-а/1, 32-б, 191, 32а, 23, 20, 154, 22-г

переулок Академика Вильямса 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 7а, 21, 7Б, 3а, 15-б, 15-а

переулок Амундсена 1, 24, 3/12

переулок Тимирязева 1, 2

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 48а, 58Б, 126А, 36_38, 64а, 56, 86Б, 148А, 46а, 60А, 138А, 58а, 42а, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Писарева улица 7А, 10А, 24, 12, 11, 5А, 14/1, 22, 5, 8, 10, 23, 20, 15А, 12Б, 14, 19, 4, 18, 28А, 3, 2, 17, 20А, 12А, 14Б, 1, 16, 15, 23а, 21, 7, 19А, 14А, 13, 6, 21А, 9

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59

Псковская улица 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 19А, 17А, 8А, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 19

Псковский переулок 16, 9/4, 9, 1, 5, 11, 12, 3, 1А, 14, 6, 4, 2, 9/5

Равенства улица 196

Раздольная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 53а, 65_1, 39а, 41/Б, 31/А, 2а, 69А, 32а, 25, 49/А, 3/А, 45а, 41А, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 36 ЛІНІЯ, 13, 18, 43, 49, 51

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Ростовская улица 9, 36 ЛІНІЯ, 19А, 15, 7, 1, 5, 13, 11, 19, 17А, 17, 3, 12

Рыбачий переулок 2, 3, 5, 3/5-А, 6, 3а, 3/А, 4

Садовского улица 20Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 11а, 17А, 31-а, 20А, 43-А, 2А, 13-г, 15, 14-а, 45-б, 41а, 15-б, 26а, 12б, 15-а, 45А, 13А, 12-а, 27А, 26-а, 30-б, 11-б, 47А, 22-а, 1А, 37-а, 14А, 13-б, 4/2, 31/а, 13в, 30-а, 15б-1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 222

Саксаганского улица 25а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18А, 12А, 16А, 1Б, 8, 22А, 19А, 25Б, 31А, 29А, 25А, 7А, 1А, 12/1, 17А, 6А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 122

Семёна Яхненко улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28/30, 27-б, 47/1а18, 31-Г, 15-а, 9а, 33-а, 19а, 3/2, 19-б, 47/1, 19-а, 15а, 37-а, 451б72, 4а, 10а, 21-в, 47№1-а/18, 31-б, 13, 17-а, 31-Д, 31а, 25а, 37/1, 12В, 39-а, 35-а, 31-а, 21-б, 35б, 41-а, 47/2, 21а, 34А, 37а, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 451, 23б

Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731

Серогодского улица 58, 60, 62, 56_58

Серогодского улица 2

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Сиротский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26

Смелый переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11А, 11, 12, 14, 16, 14/1

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Тимирязева улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 31, 35, 37, 41, 43, 44, 47, 3а, 1В, 14Б, 8а, 49/8, 24/3, 37б, 49а, 49а/3, 42/2, 49а/51, 49, 12а, 1Б, 38а, 13б, 7а, 39б, 16в, 10а, 6а, 11А, 51а, 47Д, 46А, 31б, 40а, 12б, 33а, 35Г44, 41Б, 47Г, 4а, 39а, 50, 51, 54, 56, 62, 73, 75, 423, 16а

Трамвайная улица 4, 18А, 24А, 20, 6А, 8, 10, 2, 9, 18, 3, 13, 14, 7, 1, 16, 2А, 24, 24а/1, 22, 13А, 5, 12, 11, 6

Трамвайный переулок 2

Троллейбусная улица 36/1, 1, 2, 3, 4, 5, 7/, 36/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42

Центральная улица 3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Черноморский переулок 3, 5

Шестакова улица 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 37А, 35а, 10А, 41А, 27а, 17А, 43, 31а

Шестакова улица 4, 6, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 49а, 87, 81_2, 89, 91, 93

Шестакова улица 67

Электрический переулок 4Б, 4А

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 64б, 47А, 58а, 4 -а Приміська, 48А, 58, 52А, 50а, 45А, 51А, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, 81, 93

4-я Пригородная улица 60/1, 60

Александра Вронского улица 61А, 58, 60, 63а, 54, 56, 57, 59, 61, 63

Корнюшина улица 10

Ефима Геллера улица 99/2, 91, 99б, 95а, 100/2, 92а, 100а, 91а, 100а2, 93, 95, 99, 100, 102, 104, 106, 991, 1003, 1042

Мостовой переулок 2/1

Неделина улица 111

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 2Б, 2А, 1, 2, 1 лінія Вільямса, 43, 19/1

Шклярука улица 10б, 10, 10д, 11, 10в/1, 12б, 10в2, 10в, 11а, 10а, 12а.

С 15:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50_1, 50_3, 31, 50

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 24_1, 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 46А, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

Добровольского проспект 3, 5, 7, 9, 11, 3а, 13, 11а, 1а, 33А, 25б, 1Б, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Добровольского проспект 53, 55, 57, 59, 61

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жолио-Кюри улица 20, 24, 26, 24А, 13А

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17а, 13_1, 2А, 10, 17а_с5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 7А, 2а, 5А, 10А, 19, 3А, 19/1, 20, 21, 21а

Конноармейская улица 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 47_1, 34А, 34, 36А, 39а, 23Б, 37А, 23а, 23В, 31а, 30А, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

Курская улица 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 58а, 64, 51а, 53б, 64а, 44а, 45а, 65, 67

Курская улица 75а, 9а, 93, 69б, 78, 89, 85, 79, 75, 81а, 91, 97, 87, 77, 81, 71, 69, 95, 77а, 73, 83, 16, 32, 18а, 19а, 29, 11а, 1, 26, 8а, 30а, 42, 89а, 27, 14, 24, 7а, 4, 19, 11, 22, 12, 5, 25, 15а, 8, 10, 34, 2, 20, 23, 31, 6, 13, 9, 16а, 36, 21, 7, 40, 3, 30, 18, 28, 15

Курская улица 66, 68, 70, 72, 74, 80, 82, 80А, 76

Леси Украинки улица 86а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19А, 32а, 12А, 7, 1А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Мелитопольская улица 19_1, 1, 3, 5, 21_3, 58Б, 21_1, 1б, 9А, 7, 21_2, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 54, 56

Мелитопольская улица 11, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 15А, 19_2, 24А, 32, 58А, 34, 36, 46, 58

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 15а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 39а, 15, 69а, 37а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731

Серогодского улица 2, 58, 60, 62, 56_58

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81_2, 10А, 17А, 27а, 31а, 49а, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Шестакова улица 67

Шестакова улица 43, 41А, 37, 39, 35а, 41, 37А, 35.

Фото: LIGA.net