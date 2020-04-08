Отключение света в Одессе 8 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 823 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 8, апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 1-я линия 23, 1А, 3А, 4, 35, 19Б, 12, 8, 8А, 2, 13, 17А, 9, 3, 15, 6, 25, 11, 7, 21А, 33, 21, 17, 9А, 14, 5, 19, 31, 27, 10, 2 – ий пров. Тупиковий, 3Б, 13Б, 32, 19А
- 2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б
- 2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- 2-й переулок Глазунова 5
- 3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 4А, 15, 16, 17, 18, 15А
- 4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 1а, 5, 11а, 13, 6, 4, 15, 16, 11, 9, 12, 14
- 5-й переулок Василия Кандинского 14а
- 5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 7а, 19А, 4А, 5а, 14, 15, 16, 17, 19
- Абрикосовая улица 2
- Александра Невского улица 48а, 44а, 42а, 44, 44-А/1, 46А
- Берёзовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5А, 14, 15/4, 18, 10а
- Берёзовый переулок 1, 2
- Ванцетти улица 54
- Васнецова улица 1а, 11-А, 2, 9, 6, 7, 8, 3, 11, 5, 4, 1
- Вертелецкого улица 47-В
- Глазунова улица 2, 7а, 8, 10, 7, 8а, 13, 9, 8/1, 6, 3, 11, 5а, 16, 1, 6а, 1а, 14, 4, 12
- Дмитрия Донского улица 57
- Жаботинского улица 71, 52а, 73, 81, 77а, 75, 77
- Китобойная улица 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 53а, 69а, 55а, 86, 52-Г, 59а, 51а, 61а, 102а, 81а, 70а, 77б, 71А, 48а, 50б, 75 а, 77Г, 50а, 49Г, 106а, 87а, 65а, 79Б, 87б, 53/1, 75б, 78а, 55в, 57а, 65б, 63А, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 61б
- Люстдорфская дорога 113, 113а, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 155, 103, 91, 95, 115, 93а, 101А, 101, 111, 97а, 109, 121, 117
- Обільна 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 64Б, 64А, 68/А, 68/А/1, 57-Б/1, 89а, 56а, 64/1, 66а, 88а, 64в, 57б, 95а, 70А, 58/2, 57а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871, 60А
- переулок Глазунова 1а, 4, 3а
- Петрашевского улица 43, 76/1, 72, 74, 76/2, 43а, 41
- Планетная улица 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 34А, 41/2, 79Б, 34-Б, 49а, 48а, 38Г, 71, 35а, 40г, 26а, 48/1, 51/А, 34-В, 43б, 40в, 47б, 41а, 47а, 4а, 61А, 35Б, 56а, 10А, 14а, 81а, 81Б, 97а, 73, 36А, 93, 89, 82, 78, 85, 99, 84, 76, 80, 91, 101, 97, 88, 74, 81, 86, 87, 77, 79
- Розовая улица 27, 29а, 21, 31, 33а, 19, 23, 25, 29
- СУХИЙ ЛИМАН Полностью
- Тупиковый переулок 7
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Нефтяников 5, 6, 11, 1а, 2, 3, 4, 9, 13
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- Академика Королёва улица 18
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21_2, 9, 21а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Газовая улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4_1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 2а, 3б, 8, 11а, 12а, 10а, 7в, 3а, 4а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25
- Гладкова улица 33а, 27, 29, 49в, 43а, 31, 19А, 33_1, 33, 35, 4А
- Гладкова улица 3А
- Маршала Жукова проспект 43
- Республиканская улица 1б, 2а, 2, 1в, 1, 1а, 3а, 8, 7б, 7, 1ж, 3
С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б
- Гладкова улица 32, 34, 36
- Гладкова улица 41
- Республиканская улица 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 27а, 54б, 16а, 47а, 2б, 5а, 2г, 81, 2а, 45а, 2в, 87, 8а
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Еврейская улица 9а, 5, 7, 9, 13
- Карантинная улица 14
Фото: Уніан
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