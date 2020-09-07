Отключение света в Одессе 7 сентября: без электроэнергии останутся более двух тысяч домов

В Одессе в понедельник, 7 сентября, без электроэнергии останутся как минимум 2050 домов.
Об этом сообщили в “Одессаоблэнерго”.
Плановые отключения электроэнергии запланированы по таким адресам:
1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 7А, 2А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
С 22:00 по 06:00
1-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 8а/1, 17, 17/1, 8А
С 09:00 по 19:00
1-я линия Марии Демченко
3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20
С 09:00 по 17:00
10-я Суворовская улица
15, 20
С 22:00 по 06:00
10-я Суворовская улица
22, 23, 19Б, 19, 21, 24
С 08:00 по 17:00
10-я Суворовская улица
4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 16, 18, 15а
С 22:00 по 06:00
11-я линия Люстдорфской Дороги
7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
С 22:00 по 06:00
12-я Суворовская улица
14а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 19а, 17/1, 21а, 22, 23, 24
С 22:00 по 06:00
14-я Суворовская улица
13, 15а, 15, 17, 19, 21, 23
С 22:00 по 06:00
2-й Деревообделочный переулок
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 6а, 13а, 19, 12б, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
С 08:00 по 18:00
2-й Керченский переулок
3, 4, 13А, 1, 7, 9, 11, 13, 15
С 22:00 по 06:00
2-й переулок Амундсена
3/4, 6/3
С 09:00 по 17:00
2-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
2, 3, 4, 5, 6А, 1А, 20Б, 20А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
С 22:00 по 06:00
2-я линия Марии Демченко
3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31
С 09:00 по 17:00
22-я линия
2, 4
С 22:00 по 06:00
23-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
2, 4, 6
С 22:00 по 06:00
24-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 3, 5, 7
С 22:00 по 06:00
2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги
30, 34
С 09:00 по 17:00
2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 14, 16, 15А
С 09:00 по 19:00
2а лінія 6ої ст. Люстдорфської дороги
26, 32, 30А, 28
С 09:00 по 17:00
3-й Деревообделочный переулок
1, 6, 8, 6а, 2, 3, 4
С 08:00 по 18:00
3-й переулок Амундсена
6/2, 6/7, 65, 610
С 09:00 по 17:00
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
10А, 5, 6, 7, 8, 9, 8А, 7А, 10, 5А, 6/1, 11, 12, 13, 14, 15
С 09:00 по 19:00
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
30, 32, 33, 37А, 35А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41
С 09:00 по 17:00
3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2В, 11, 11А, 13Б, 2Б, 3А, 2А, 1б, 3/3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
С 22:00 по 06:00
3-я линия Марии Демченко
, 5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
С 09:00 по 17:00
32-я линия
4
С 22:00 по 06:00
4-й Деревообделочный переулок
2, 4, 6Б
С 08:00 по 18:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
12, 13, 14, 15, 16, 21А, 17, 22Б, 18, 19, 21, 22, 26
С 22:00 по 06:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
25, 29, 33, 50
С 08:00 по 17:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
38А, 30, 33, 33А, 31
С 09:00 по 17:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
50/3, 31, 50, 31/1, 50/1
С 08:00 по 17:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 32А, 34А, 42, 44, 46, 48, 50
С 09:00 по 17:00
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
26а, 4а, 3, 6, 7, 9, 6А, 11А, 8, 10, 5, 11, 4, 1Б, 2
С 22:00 по 06:00
4-я линия Марии Демченко
11, 13
С 09:00 по 17:00
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
26, 28, 30, 32, 34
С 08:00 по 17:00
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
13, 14, 15, 17, 18, 18а, 16, 19, 21
С 22:00 по 06:00
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
41А, 41, 42, 43, 44, 45А, 47А, 45, 46, 47, 48, 44А
С 09:00 по 17:00
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12
С 22:00 по 06:00
5-я линия Марии Демченко
6, 17, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 238, 78/40, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
С 09:00 по 17:00
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
17, 17А, 22, 13/2, 14, 15, 24, 13/1, 16, 22а
С 22:00 по 06:00
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
16А
С 09:00 по 17:00
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
25, 26, 27, 28, 29, 33Б, 32А, 33/2, 26а, 25/1, 30, 31, 32, 34, 35, 36
С 08:00 по 17:00
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
12, 14, 16, 41, 43, 47, 47А, 18А, 18, 45
С 09:00 по 17:00
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18
С 22:00 по 06:00
6-я линия Дачи Ковалевского
11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121
С 09:00 по 17:00
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
20, 22, 23, 20А, 15, 16, 17, 18, 21, 24
С 22:00 по 06:00
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
9, 10, 11, 12, 13, 17А, 11А, 12А, 10а2, 13А, 14, 13Б, 10А, 16, 17, 18
С 09:00 по 17:00
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36А, 32, 33, 34, 35, 36
С 08:00 по 17:00
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
10
С 09:00 по 17:00
8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 31а, 31Б, 35А, 34, 35
С 08:00 по 17:00
8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги
21, 22, 24, 23/, 19, 20, 23
С 22:00 по 06:00
9-я Суворовская улица
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 18, 16А, 20А, 19, 20, 22, 23, 24
С 22:00 по 06:00
9-я Суворовская улица
33А, 25, 26, 27, 28, 35А, 26а, 29а, 31А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
С 08:00 по 17:00
Адмиральский проспект
26
С 09:00 по 17:00
Академика Глушко проспект
1б
С 09:00 по 17:00
Академика Заболотного улица
55
С 22:00 по 06:00
Академика Филатова улица
31, 33, 35, 33А
С 09:00 по 17:00
Белорусская улица
2, 4, 22а, 6, 4а, 6А, 16а, 14а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
С 09:00 по 17:00
Вершинная улица
16/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25а, 31а, 16/2, 4А, 10г, 14а, 10А, 13а, 10б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
С 09:00 по 17:00
Владимира Винниченко улица
12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
С 09:00 по 17:00
Воронежская улица
13, 13а
С 22:00 по 06:00
Вячеслава Кириллова улица
1Б, 6/1, 1а, 4, 12, 14, 4/2И, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 6а, 6, 1А3, 4/2, 1/3В, 2, 1/3, 11, 4/1, 13, 1/1, 1, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2А, 12Б, 9, 9а, 7, 9б1, 9В, 7а, 9б, 1/3ж
С 09:00 по 17:00
Героев обороны Одессы улица
16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
С 22:00 по 06:00
Гетманский переулок
4
С 09:00 по 17:00
Дворянская улица
6, 7, 8, 12, 16
С 09:00 по 18:00
Деревообделочная улица
79
С 08:00 по 18:00
Днепровская улица
33А, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 23а, 24А, 37а, 50А, 46а, 38А, 25А, 20А, 27а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
41, 43, 47, 49, 51, 57/1, 45
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
74, 76, 78, 84, 88, 96
С 22:00 по 06:00
Добровольского проспект
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 33А, 25А, 23, 25б, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 11а
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
70, 94, 98
С 22:00 по 06:00
Добровольского проспект
53, 55, 57, 59, 61
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
86, 90, 92, 71А
С 22:00 по 06:00
Добровольского проспект
1а, 3, 1Б, 3а, 5
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
73, 82
С 22:00 по 06:00
Добровольского проспект
4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 24/1, 38, 40а, 46А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
С 08:00 по 17:00
Добровольского проспект
72, 76, 77, 79, 80, 81, 92
С 22:00 по 06:00
Донецкая улица
1, 4, 1А, 2, 3
С 08:00 по 17:00
Жолио-Кюри улица
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 17а/с5, 13А, 2А, 14гар, 26, 24А, 13/1, 17а
С 08:00 по 17:00
Жолио-Кюри улица
43, 52, 43а, 24, 64
С 22:00 по 06:00
Зелёный проспект
25, 27, 29, 31
С 08:00 по 18:00
Ивана Мазепы улица
4, 7, 11, 6а, 9, 6б
С 09:00 по 17:00
Испанская улица
5а
С 08:00 по 18:00
Ицхака Рабина улица
2, 4
С 09:00 по 17:00
Капитана Кузнецова улица
8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 69, 79, 80, 85, 89, 26А, 29А, 39А, 37А, 33А, 42А, 48а, 32А, 54А, 91А, 55Б, 108, 89а, 32/1, 31А, 91Б, 22В, 30А
С 22:00 по 06:00
Капитана Кузнецова улица
71А, 73, 75, 76, 76/1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 71Б
С 08:00 по 17:00
Капитана Кузнецова улица
92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102
С 22:00 по 06:00
Керченская улица
61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 63а, 80, 82а, 109А, 76а, 72А, 105А, 118А, 77А, 84А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125, 131
С 22:00 по 06:00
Керченская улица
19А, 18Б, 32, 11, 24, 12, 14, 27, 19, 8, 20, 28, 25, 22, 17, 30, 18, 18а, 12А, 13, 21, 26, 23, 10, 16, 15, 34
С 08:00 по 17:00
Керченская улица
51, 55, 57, 59, 59А, 53
С 22:00 по 06:00
Кишинёвская улица
10
С 22:00 по 06:00
Коблевская улица
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
С 09:00 по 18:00
Конноармейская улица
16, 23Б, 18А, 15, 2а, 5А, 11, 5, 14, 19/1, 4, 7А, 12, 19, 20, 8, 10, 3, 17, 2, 9, 6, 21, 10А, 13, 7, 21а, 46, 45, 36, 52, 53, 34А, 57, 47/1, 44, 3А, 56, 31, 54, 37, 39, 25, 34, 22, 49, 47, 30А, 24, 43, 37А, 23а, 27, 50, 48, 26, 29, 39а, 42, 38, 32, 23В, 41, 28, 51, 55, 30, 24А, 31а, 35, 33, 40, 36А
С 08:00 по 17:00
Костанди улица
153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 141А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 147, 134, 165Б, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 139, 136Б
С 09:00 по 17:00
Краснослободская улица
52, 50/1, 52/10, 52/4
С 09:00 по 17:00
Курская улица
69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 69б, 77а, 81а, 81, 89а, 75а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
С 08:00 по 17:00
Курская улица
161/1
С 22:00 по 06:00
Курская улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11а, 16а, 9а, 8а, 30а, 80А, 32, 18а, 19а, 15а, 7а, 34, 36, 40, 42, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82
С 08:00 по 17:00
Курская улица
123а, 123, 125, 165
С 22:00 по 06:00
Курская улица
33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 45а, 51а, 60, 53б, 58а, 44а, 64а, 61, 62, 63, 64, 65, 67
С 08:00 по 17:00
Курская улица
161
С 22:00 по 06:00
Левитана улица
30, 32, 36, 38, 40, 42, 67
С 09:00 по 19:00
Леси Украинки улица
47, 78, 80, 82, 84, 84А, 82Б, 80Б, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
С 22:00 по 06:00
Леси Украинки улица
11, 12А, 5, 6, 18, 9, 21, 13, 19А, 7, 8, 10, 23, 25, 3, 28, 22, 2, 27, 14, 1А, 12, 24, 4, 32а, 20, 19, 34, 1, 32, 26, 15, 17
С 08:00 по 17:00
Леси Украинки улица
49
С 22:00 по 06:00
Леси Украинки улица
86а
С 08:00 по 17:00
Леси Украинки улица
36, 38, 40, 42, 44, 45, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76
С 22:00 по 06:00
Лесная улица
2, 4, 6, 8, 12
С 22:00 по 06:00
Ломоносова улица
19
С 09:00 по 17:00
Ломоносова улица
15, 16, 18, 13а, 13, 14
С 08:00 по 17:00
Ломоносова улица
3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18б, 16а, 15, 7а, 13а, 16, 17, 18, 20, 10а
С 09:00 по 17:00
Люстдорфская дорога
146/1, 164, 144/1, 142, 148, 166, 168
С 09:00 по 17:00
Люстдорфская дорога
146а, 146в, 146б, 146д, 146г
С 09:00 по 19:00
Люстдорфская дорога
143, 142/1, 166/1, 168/1, 170, 170А, 142/2, 144/3
С 09:00 по 17:00
Марии Демченко улица
1Б, 1, 3, 7, 13, 18, 25, 26, 27, 32, 34, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 64/12, 4лин19, 67А, 2лин25, 4лин30, 68А, 1/2, 2лин37, 3лин67, 3лин24, 77, 1/4, 4лин66, 1/1А, 4/1, 3лин22, 4а Лінія, 14уч, 1/7, 4/2, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 97, 237, 243, 265
С 09:00 по 17:00
Марсельская улица
3, 4, 5, 7, 8, 9, 2а, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 31
С 22:00 по 06:00
Маршала Бабаджаняна улица
40, 68/1, 68
С 09:00 по 17:00
Маршала Жукова проспект
10а, 6., 6, 10д, 10г, 10б, 10в
С 09:00 по 17:00
Матюшенко улица
20а, 3, 4, 6, 8, 9, 6б, 21а, 5а, 22Б, 10, 20б, 5б, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
С 09:00 по 17:00
Мелитопольская улица
36, 21/3, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19/2, 32, 11, 24, 24А, 19, 58А, 15А, 34, 17, 28, 46В, 46, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 16, 22, 12, 5, 14, 1б, 20, 1, 10, 19/1, 21/2, 54, 56, 21/1
С 08:00 по 17:00
Мечникова улица
7, 12, 14, 2а, 4, 6а, 2
С 09:00 по 17:00
Мичурина улица
3, 5, 19, 3а4, 3а, 34, 3б, 5а, 7в, 19а, 5б
С 09:00 по 17:00
Николая Стражеско
4, 1А/1, 2, 1Б
С 09:00 по 17:00
Отечественная улица
33
С 08:00 по 18:00
Парковый переулок
77, 77а, 75д, 75Е
С 08:00 по 18:00
Пастера улица
52, 54, 56
С 09:00 по 18:00
Педагогическая улица
2, 5, 7
С 09:00 по 19:00
Педагогический переулок
5А, 5
С 09:00 по 19:00
переулок Маланова
1, 8, 10
С 09:00 по 18:00
переулок Матросская Слободка
2
С 09:00 по 17:00
переулок Пестеля
5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 11, 12, 13, 14
С 08:00 по 18:00
Пестеля улица
2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
С 08:00 по 18:00
площадь Молодёжи
6, 16, 21, 12а, 12, 14, 19
С 09:00 по 17:00
Промышленная улица
91, 6а, 37, 39а, 95б, 31, 45б, 119, 99, 89, 75, 125а, 105, 43, 4г, 6, 97б, 63Б, 18, 9, 77, 59, 21, 81, 67, 107а, 39, 125б, 87, 3, 117, 57в, 85б, 25, 1б, 41, 63, 1, 4в, 103, 1в, 23а, 83, 29, 15, 23, 16, 45а, 3А, 79б, 19а, 69, 121, 53, 65, 71, 7б, 111, 7, 13, 27, 123, 49, 4б, 95а, 101, 35, 7а, 14, 4, 107б, 97а, 13/19, 12, 61а, 1а, 93, 109, 73б, 61б, 2а, 5, 11, 19б, 47, 113, 51, 57а, 85а, 79а, 115
С 08:00 по 18:00
Просвещения улица
1В, 3/а, 3, 1/1, 2, 9, 3/2, 1, 1/5, 4а, 5, 11, 4б, 4, 1а, 3а
С 09:00 по 17:00
Ростовская улица
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19А, 17А, 15, 17, 19
С 08:00 по 17:00
Ростовская улица
4, 6, 81/1, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 129
С 22:00 по 06:00
Садовая улица
14, 16, 18
С 09:00 по 18:00
Садовая улица
4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 18, 20
С 22:00 по 06:00
Садовая улица
2, 5, 6, 7, 5а
С 09:00 по 18:00
Садовый переулок
7Е, 7
С 09:00 по 18:00
Салтыкова-Щедрина улица
4, 6
С 09:00 по 17:00
Саши Хорошенко улица
24а, 13а, 18, 20, 22, 20а, 24б, 16, 15, 11, 13, 14а, 14
С 09:00 по 17:00
Северный переулок
3, 10, 4а, 8, 12
С 09:00 по 19:00
Семена Палия улица
72/1, 84/1, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88
С 22:00 по 06:00
Серогодского улица
1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 39а, 27, 56/58, 69а, 37а, 15а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
С 08:00 по 17:00
Слободская улица
27, 29, 33
С 09:00 по 17:00
Старопортофранковская улица
5, 6, 7, 9
С 09:00 по 17:00
Тепличная улица
6, 3б, 4А
С 09:00 по 17:00
Тополевая улица
1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
С 09:00 по 19:00
Училищная улица
2, 4, 6
С 09:00 по 17:00
Шестакова улица
37А, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 10А, 41А, 81/2, 49а, 31а, 27а, 35а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 17А
С 08:00 по 17:00
Школьный Аэродром улица
1, 2
С 09:00 по 17:00
Эстонская улица
10А, 1, 8а, 6а, 6/1, 4А, 3А, 3, 5а, 4, 5, 6, 8, 2а
С 09:00 по 17:00
Эстонский переулок
4, 1а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13
С 09:00 по 17:00
Южная дорога
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
С 22:00 по 06:00
Якутская улица
4, 6, 6а, 2, 8, 10
С 09:00 по 17:00
Яши Гордиенко улица
11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 17а, 20а, 25/27, 24б, 19а, 32а, 22, 15а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 16а
С 09:00 по 17:00