Отключение света в Одессе 7 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 527 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 7 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Клубничная улица 20

Клубничный переулок 24/3, 24/4, 24А, 20, 24/2

Посмитного улица 20, 22, 33

Фонтанская дорога 59, 59А, 59а, 61, 59/1, 63

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Глушко проспект 34А, 34, 36, 38, 40

Маршала Жукова проспект 89, 89а, 91

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Ланжероновская улица 3, 5, 9

Маршала Малиновского улица 16

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Пушкинская улица 2

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 13а, 18а, 31а, 5а, 33а, 20а, 29А, 18б, 41, 61А, 42, 43, 67

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Нежинская улица 12

Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Ольгиевская улица 31, 33

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Новосельского улица 69/71

Фото: Слово і Діло

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