Отключение света в Одессе 6 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 786 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 78/40, 2/130, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

1-я линия Марии Демченко 11, 13

1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

2-й переулок Амундсена 6/3, 3/4

3-й переулок Амундсена 610, 6/2, 6/7, 65

3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 6/196, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Суворовская улица 25, 34, 72, 91, 265

5-я Суворовская улица Полностью

6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Белорусская улица 7/37, 7/34, 8, 6А, 10, 28, 2, 34, 12, 22а, 322, 4, 20, 38, 32, 26, 4а, 16а, 22, 18, 14а, 36, 6, 14

Вершинная улица 8, 16/1, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 16/2, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 4А

Ветрова улица 43

Гетманский переулок 4

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/5, 103/7, 142/43, 103/14, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 132А, 132/А, 103/13, 111/С, 103/16, 111/М, 144а, 103/4, 111/ Г/Д, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 142, 103/3, 103/13а13, 103/6, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/6, 153/13, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 144/3, 140/13, 140/5, 144/5, 140/9, 144, 1406, 107109, 142217, 144/1

Марии Демченко улица 12/3в

Мичурина улица 7в, 3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3а4

Николая Огренича улица 9б1, 6а, 9В, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 4/2И, 4/1, 6, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 7а, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2-А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1

Николая Стражеско 1Б, 2, 4

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 1В, 1/24, 1/33165, 1/3, 11, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 1/7, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 207, 156

Эстонская улица 6/1, 10-А, 6а, 3, 8, 8а, 6, 4, 4А, 3А, 2а, 5а, 1, 5

Эстонский переулок 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

Якутская улица 4, 6, 6а, 2, 8, 10.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Коблевская улица 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2/4, 24

Новосельского улица 17, 19, 24, 28, 30, 32

Старопортофранковская улица 25.

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Комитетская улица 4/6, 8/10, 3, 21, 7/9, 10б, 12, 10А

Средняя улица 10Б, 8, 9, 10, 14, 19, 8А, 9/62, 11, 13.

С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Єнергетиків 1, 2, 13

Цементный переулок Полностью

Щегольцова улица (Усатово) 12, 24

Фото: ideamista.com

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