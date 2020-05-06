Отключение света в Одессе 6 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 456 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Майский переулок 40Б, 40А, 8, 10, 44, 54, 7В, 16-А, 2, 34, 5, 24, 12, 4, 14, 50, 26, 6/4, 38, 7Б, 16, 20, 20А, 32, 50-А, 50А, 16а, 30, 28, 9, 3, 18, 40, 46, 36, 52, 48, 4/, 7, 6, 6а, 2А

2-й Майский переулок 1, 2, 10А, 7Д, 7А, 10-А, 8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б

Бугаївска 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Ветрогонная улица 27, 27а, 24, 27б, 31, 33а, 17, 18, 33, 19, 30, 21, 26, 19а, 16, 18б, 29, 18а, 16а

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 18а, 32, 49а, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49

Гарина улица 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20а, 12а, 20, 21, 22, 23

Георгія Гамова сквер 1, 7, 5Б, 5А, 5, 7/1, 3

Дальневосточная улица 14а, 5, 19б, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Дегтярная улица 3

Добровольского проспект 95, 97, 99, 101

Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9

Краснослободская улица 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 50_1, 52_4, 52_10, 53_Б, 68а, 60, 62, 64, 78, 53А

Крылова улица 6А, 21_2, 11, 12, 13

Кузнечная улица 29, 31, 33, 40

Курская улица 153

Ломоносова улица 7, 16, 19

Матюшенко улица 8, 21а, 10, 20, 18, 3, 22Б, 17, 13, 6, 20б, 6б, 20а, 15, 21, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9

Мельницька вулиця 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16

Михайловская улица 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66

площадь Молодёжи 6, 16, 21, 12а, 12, 14, 19

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 20а, 13а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 15, 11, 13, 14а, 14

Слободская улица 27, 29, 33

Тираспольская улица 16, 18, 19

Успенская улица 115/115, 115/117, 76, 78, 80, 125

Училищная улица 2, 4, 6, 22, 26

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

Яши Гордиенко улица 22, 24б, 23, 11, 32а, 15а, 25_27, 24, 15, 26, 14, 16а, 20, 17а, 20а, 32, 16, 17, 28, 18, 13, 21, 19а, 30, 29

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Магнітогорський провулок 1а, 1/1, 1, 3

2-й Магнитогорский переулок 4/11, 2, 3, 1а, 1, 2А, 5

Амбулаторный переулок 5, 13, 17

Дача Ковалевского улица 81в, 81Г, 8, 9, 81/м, 81/1, 81/Д, 81-К, 81-А/, 81б/5, 5, 6, 81Д, 81Е, 81Б, 81Ж, 36А

Золотой Берег улица 1

Магнитогорская улица 3/2, 14/8, 3/12, 6, 12а, 13, 4а, 1б, 3а, 16, 9, 14а, 5, 14, 12, 4, 10, 8, 3, 3/5, 3в

Магнитогорский переулок 1в

Рулевой переулок 1, 3, 4, 6, 8, 3а, 4а, 4б, 10, 12А, 1Б, 1/10, 2а, 1а, 10а, 12

Рыбачья Балка улица 1Г

переулок Панченко 3, 1б, 8, 10, 7, 21, 12, 2Г, 1, 2, 1а, 2б, 2В, 3/1, 4, 3/4, 2А, 6, 31

Узкий переулок 13

Художника Фёдорова улица 18/2, 20/3

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Майский переулок 21Г, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 21В, 30А, 14а, 30, 22А, 21/2, 21Б, 21А, 21/1, 41А, 26Б, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391

Бугаївска 11, 26, 28, 34, 40, 42

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

Черноморского Казачества улица 95, 97

Фото: РБК

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