Отключение света в Одессе 6 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 456 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Майский переулок 40Б, 40А, 8, 10, 44, 54, 7В, 16-А, 2, 34, 5, 24, 12, 4, 14, 50, 26, 6/4, 38, 7Б, 16, 20, 20А, 32, 50-А, 50А, 16а, 30, 28, 9, 3, 18, 40, 46, 36, 52, 48, 4/, 7, 6, 6а, 2А
- 2-й Майский переулок 1, 2, 10А, 7Д, 7А, 10-А, 8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15
- Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б
- Бугаївска 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- Ветрогонная улица 27, 27а, 24, 27б, 31, 33а, 17, 18, 33, 19, 30, 21, 26, 19а, 16, 18б, 29, 18а, 16а
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 18а, 32, 49а, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49
- Гарина улица 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20а, 12а, 20, 21, 22, 23
- Георгія Гамова сквер 1, 7, 5Б, 5А, 5, 7/1, 3
- Дальневосточная улица 14а, 5, 19б, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
- Дегтярная улица 3
- Добровольского проспект 95, 97, 99, 101
- Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9
- Краснослободская улица 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 50_1, 52_4, 52_10, 53_Б, 68а, 60, 62, 64, 78, 53А
- Крылова улица 6А, 21_2, 11, 12, 13
- Кузнечная улица 29, 31, 33, 40
- Курская улица 153
- Ломоносова улица 7, 16, 19
- Матюшенко улица 8, 21а, 10, 20, 18, 3, 22Б, 17, 13, 6, 20б, 6б, 20а, 15, 21, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9
- Мельницька вулиця 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16
- Михайловская улица 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
- площадь Молодёжи 6, 16, 21, 12а, 12, 14, 19
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 20а, 13а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 15, 11, 13, 14а, 14
- Слободская улица 27, 29, 33
- Тираспольская улица 16, 18, 19
- Успенская улица 115/115, 115/117, 76, 78, 80, 125
- Училищная улица 2, 4, 6, 22, 26
- Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18
- Яши Гордиенко улица 22, 24б, 23, 11, 32а, 15а, 25_27, 24, 15, 26, 14, 16а, 20, 17а, 20а, 32, 16, 17, 28, 18, 13, 21, 19а, 30, 29
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Магнітогорський провулок 1а, 1/1, 1, 3
- 2-й Магнитогорский переулок 4/11, 2, 3, 1а, 1, 2А, 5
- Амбулаторный переулок 5, 13, 17
- Дача Ковалевского улица 81в, 81Г, 8, 9, 81/м, 81/1, 81/Д, 81-К, 81-А/, 81б/5, 5, 6, 81Д, 81Е, 81Б, 81Ж, 36А
- Золотой Берег улица 1
- Магнитогорская улица 3/2, 14/8, 3/12, 6, 12а, 13, 4а, 1б, 3а, 16, 9, 14а, 5, 14, 12, 4, 10, 8, 3, 3/5, 3в
- Магнитогорский переулок 1в
- Рулевой переулок 1, 3, 4, 6, 8, 3а, 4а, 4б, 10, 12А, 1Б, 1/10, 2а, 1а, 10а, 12
- Рыбачья Балка улица 1Г
- переулок Панченко 3, 1б, 8, 10, 7, 21, 12, 2Г, 1, 2, 1а, 2б, 2В, 3/1, 4, 3/4, 2А, 6, 31
- Узкий переулок 13
- Художника Фёдорова улица 18/2, 20/3
С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-й Майский переулок 21Г, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 21В, 30А, 14а, 30, 22А, 21/2, 21Б, 21А, 21/1, 41А, 26Б, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391
- Бугаївска 11, 26, 28, 34, 40, 42
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
- Черноморского Казачества улица 95, 97
Фото: РБК