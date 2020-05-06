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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 6 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 6 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 456 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Майский переулок 40Б, 40А, 8, 10, 44, 54, 7В, 16-А, 2, 34, 5, 24, 12, 4, 14, 50, 26, 6/4, 38, 7Б, 16, 20, 20А, 32, 50-А, 50А, 16а, 30, 28, 9, 3, 18, 40, 46, 36, 52, 48, 4/, 7, 6, 6а, 2А
  • 2-й Майский переулок 1, 2, 10А, 7Д, 7А, 10-А, 8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15
  • Академическая улица 18, 16А, 16, 16В, 16Б
  • Бугаївска 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
  • Ветрогонная улица 27, 27а, 24, 27б, 31, 33а, 17, 18, 33, 19, 30, 21, 26, 19а, 16, 18б, 29, 18а, 16а
  • Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 18а, 32, 49а, 33, 34, 35, 36, 40, 43, 47, 49
  • Гарина улица 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20а, 12а, 20, 21, 22, 23
  • Георгія Гамова сквер 1, 7, 5Б, 5А, 5, 7/1, 3
  • Дальневосточная улица 14а, 5, 19б, 5А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18
  • Дегтярная улица 3
  • Добровольского проспект 95, 97, 99, 101
  • Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9
  • Краснослободская улица 37, 41, 43, 45, 52, 58, 59, 50_1, 52_4, 52_10, 53_Б, 68а, 60, 62, 64, 78, 53А
  • Крылова улица 6А, 21_2, 11, 12, 13
  • Кузнечная улица 29, 31, 33, 40
  • Курская улица 153
  • Ломоносова улица 7, 16, 19
  • Матюшенко улица 8, 21а, 10, 20, 18, 3, 22Б, 17, 13, 6, 20б, 6б, 20а, 15, 21, 16, 11, 5б, 22, 5а, 14, 4, 19, 9
  • Мельницька вулиця 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16
  • Михайловская улица 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
  • площадь Молодёжи 6, 16, 21, 12а, 12, 14, 19
  • Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
  • Саши Хорошенко улица 20а, 13а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 16, 15, 11, 13, 14а, 14
  • Слободская улица 27, 29, 33
  • Тираспольская улица 16, 18, 19
  • Успенская улица 115/115, 115/117, 76, 78, 80, 125
  • Училищная улица 2, 4, 6, 22, 26
  • Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18
  • Яши Гордиенко улица 22, 24б, 23, 11, 32а, 15а, 25_27, 24, 15, 26, 14, 16а, 20, 17а, 20а, 32, 16, 17, 28, 18, 13, 21, 19а, 30, 29

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Магнітогорський провулок 1а, 1/1, 1, 3
  • 2-й Магнитогорский переулок 4/11, 2, 3, 1а, 1, 2А, 5
  • Амбулаторный переулок 5, 13, 17
  • Дача Ковалевского улица 81в, 81Г, 8, 9, 81/м, 81/1, 81/Д, 81-К, 81-А/, 81б/5, 5, 6, 81Д, 81Е, 81Б, 81Ж, 36А
  • Золотой Берег улица 1
  • Магнитогорская улица 3/2, 14/8, 3/12, 6, 12а, 13, 4а, 1б, 3а, 16, 9, 14а, 5, 14, 12, 4, 10, 8, 3, 3/5, 3в
  • Магнитогорский переулок 1в
  • Рулевой переулок 1, 3, 4, 6, 8, 3а, 4а, 4б, 10, 12А, 1Б, 1/10, 2а, 1а, 10а, 12
  • Рыбачья Балка улица 1Г
  • переулок Панченко 3, 1б, 8, 10, 7, 21, 12, 2Г, 1, 2, 1а, 2б, 2В, 3/1, 4, 3/4, 2А, 6, 31
  • Узкий переулок 13
  • Художника Фёдорова улица 18/2, 20/3

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 3-й Майский переулок 21Г, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 21В, 30А, 14а, 30, 22А, 21/2, 21Б, 21А, 21/1, 41А, 26Б, 28А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 391
  • Бугаївска 11, 26, 28, 34, 40, 42

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Атамана Головатого улица 64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
  • Черноморского Казачества улица 95, 97

Фото: РБК

 

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