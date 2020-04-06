Отключение света в Одессе 6 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 327 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Сортировочная улица 24
- Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
- Лузановская улица 82, 86, 94А, 82_84, 84а, 84б, 90А, 88, 90, 94, 84в
- Николаевская дорога 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 273/1, 271а, 279_35, 279, 281, 295
- Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Королёва улица 2, 6, 8, 10
- Красная улица 3
- Лузановская улица 106, 108, 110
- Николаевская дорога 301_2, 297
- Николаевская дорога 299
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Гайдара улица 24, 30
- Генерала Петрова улица 26, 28, 30
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Горизонтальная улица 49А, 49, 50
- Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5
- Ученическая улица 26
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Дегтярная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- Кузнечная улица 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17
- Льва Толстого улица 13, 22
- Лютеранский переулок 3, 5, 7
- Нежинская улица 62, 64, 65, 66
- Новосельского улица 85
- Спиридоновская улица 7, 9
- Тираспольская улица 4
С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Лузановская улица 94Б, 57_1, 57, 92, 94
- Николаевская дорога 287, 287а
Фото: Набережная
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