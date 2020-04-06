Отключение света в Одессе 6 апреля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 327 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 6 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Сортировочная улица 24

Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18

Лузановская улица 82, 86, 94А, 82_84, 84а, 84б, 90А, 88, 90, 94, 84в

Николаевская дорога 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 273/1, 271а, 279_35, 279, 281, 295

Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Королёва улица 2, 6, 8, 10

Красная улица 3

Лузановская улица 106, 108, 110

Николаевская дорога 301_2, 297

Николаевская дорога 299

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Гайдара улица 24, 30

Генерала Петрова улица 26, 28, 30

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Горизонтальная улица 49А, 49, 50

Магистральная улица 41, 43, 51, 57, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 53а, 41А, 68д, 99, 59Г, 55А, 59А, 62А, 49А, 47В, 45Б, 74А, 72А, 101, 103, 105

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5

Ученическая улица 26

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Дегтярная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Кузнечная улица 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17

Льва Толстого улица 13, 22

Лютеранский переулок 3, 5, 7

Нежинская улица 62, 64, 65, 66

Новосельского улица 85

Спиридоновская улица 7, 9

Тираспольская улица 4

С 14:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Лузановская улица 94Б, 57_1, 57, 92, 94

Николаевская дорога 287, 287а

Фото: Набережная

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