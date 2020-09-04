Отключение света в Одессе 5 сентября: кому стоит запастись свечами?

Переулок Короленко в Одессе — крошечный, всего 140 метров в длину. Он связывает улицу Софиевскую и бульвар Жванецкого. Отличительная черта переулка — жилые дома и довольно много зелени. При этом домов, причисленных к самому переулку, нет. Они причислены к ул. Софиевской (кстати, бывшей Короленко).

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