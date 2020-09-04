Отключение света в Одессе 5 сентября: кому стоит запастись свечами?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 119 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 5 сентября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
- 3-й переулок Юннатов 1, 2а, 5, 4а, 2, 3, 4, 6
- Гайдара улица 16, 18, 20
- Героев Крут улица 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54
- Ицхака Рабина улица 9, 11, 13, 15, 71
- Костанди улица 74, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 121, 88А, 86А, 123, 91/2, 121А, 82А, 95А, 87а, 100Б, 76б, 98А, 99А, 97а, 80/2, 87в, 91Б, 103А, 125, 127, 129, 87б
- Люстдорфская дорога 135, 131а, 133а, 129а, 129, 133
- переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
- Тимирязева улица 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 88а, 85а, 82а, 83б, 83В, 83А, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102
- Шишкина улица 51