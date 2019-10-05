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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 5 октября: список улиц

Отключение света в Одессе 5 октября: список улиц

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 5 октября с 03:00 по 05:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 4-й Деревообделочный переулок 5

 

  • 4-й массив Полностью

 

  • Агрономическая улица 212а, 210А, 218, 227, 214Б, 220, 211д1, 212е, 219а, 206, 217, 204, 211д

 

  • Академика Панкратовой улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 12А, 29а, 3г, 21а, 24Б, 24а, 22а, 26б, 30а, 23А, 17а, 27б, 51а, 27А, 53а, 24г, 18_1, 39в, 5а, 41А, 3в, 3А, 26а, 31а, 5б, 5В, 10а, 4А, 3б, 11а, 34а, 10б, 5г, 39А, 29, 31, 24В, 37, 57, 43, 61, 49, 35, 51, 47, 34, 32, 53, 36, 45, 55, 30, 59, 33, 39, 41

 

  • Владимира Хавкина улица 1, 3, 5, 27б, 51а, 41б, 9б, 35а, 1д, 9а, 43б, 3б, 47а, 25а, 1г, 1ж, 7, 43а, 3а, 17б, 11а, 1б, 27а, 37а, 13а, 29а, 1а, 45б, 5а, 47г, 47_, 41а, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51

 

  • Котляревского улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9а, 12г, 13а, 5а, 8а, 3а, 19, 8б, 14а, 12в, 15а, 3в, 1б, 6а, 12д, 9б, 5г, 3б, 12а, 9в, 6б, 1а, 5а1, 5б, 21, 23, 5в

 

  • Круговая улица 40Б, 4а, 56, 14, 55А, 1А, 49, 54А, 15А, 50, 3, 53А, 48д, 7А, 40А, 12Б, 12, 2, 56А, 39, 17, 14б, 54, 40В, 4, 10, 17А, 44, 48Б, 12А, 381, 8, 1, 48, 53, 15Б, 52, 40, 55, 48А, 46, 50А, 5, 58, 11, 50Б, 17Б, 9, 51, 14А, 10А, 11А, 1Б, 3А, 42, 38, 16, 6, 48В, 15, 41, 7, 13

 

  • Николая Михновского улица 59а, 65

 

  • Оранжерейный переулок 27, 18д, 39, 25А, 35В, 35Б, 47, 26, 43А, 29, 24В, 32, 41, 27а, 22, 35, 18Б, 25б, 24Б, 26А, 43, 24, 20А, 18В, 20, 18В1, 37, 25, 33, 22а, 20В, 24А, 30, 18А

 

  • переулок Евгения Бандуренка 52, 56, 81

 

  • переулок Людмилы Гинзбург 19д, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 9а, 21а, 30, 23б, 25а, 27б, 15а, 23а, 10в, 10б, 21б, 23в, 10а, 10г, 35к, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 43, 23г

 

  • Степовая улица 13, 9А, 16а, 7, 1, 16, 29, 15, 25, 10А, 2, 17_1, 27А, 18, 3, 17, 19, 6, 14, 10б, 1а, 31, 4, 8, 20, 23, 10, 6а, 22, 11, 5, 16б, 12, 9, 27

 

  • Хуторская улица 6, 81Л, 63, 86Г, 69г, 47, 51, 57г, 69б, 49, 69е, 65б, 59а, 47е, 61а, 65а, 49а, 61, 57е, 69А, 57з, 63д, 61б, 59б, 57, 69ж, 47ж, 45а, 67, 63г, 69в, 63а, 47а, 57д, 59, 55, 71, 53, 65, 63б, 47к, 47б, 61В, 57в, 69, 49б, 93, 103в, 81Е, 101б, 81з, 90ж, 75в, 42, 103г, 77а, 95д, 83г, 83, 44а, 42б, 81д, 77в, 95г, 42д, 73а, 46б, 48а, 73, 85б, 58, 60, 81к, 77, 83б, 81, 46, 44в, 93б, 93к, 52, 75б, 48, 77ж, 95а, 60А, 97в, 95, 93ж, 58в, 57Д, 95б, 75е, 85а, 79а, 75а, 46а, 91, 99_Б1, 44, 54, 44б, 62, 93г, 95ж, 87, 81а, 54а, 81е, 6_3, 93е, 42а, 81б, 83д, 83а, 81г, 75ж, 50, 77г, 60б, 95в, 62а, 81в, 75г, 77д, 66, 95з, 99, 87а, 64, 44г, 56, 75, 85, 89а, 105в, 42г, 99а, 77б, 89, 93д, 83в, 79, 40, 17, 36а, 28, 37а, 26а, 25, 39, 30, 19а, 33б, 21, 33, 25а, 36, 17а, 15, 32, 38, 26, 41, 29, 33а, 15а, 35, 32а, 27, 19, 43, 31, 28а, 37, 26б, 23, 34, 12а, 10, 16а, 8, 13а, 2, 13б2, 18, 13б, 3, 27б, 9, 5в, 11б, 7, 8а, 13, 1, 1б, 20а, 8б, 13в, 16, 3а, 10б, 12, 22, 8в, 5б, 5, 17б, 4, 1а, 10а, 14, 11в, 11а, 15в, 20, 9б, 97

 

  • Цементный переулок 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14б, 16, 11а, 17, 16а

 

  • Щегольцова улица (Усатово) 12, 24

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