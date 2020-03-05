Отключение света в Одессе 5 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 986 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 5 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 47_1, 9, 8А, 10, 11, 15, 17, 47

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Пересипьська 5, 7, 11, 13, 13а, 15

3-я Суворовская улица 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4-й Флотский переулок 1

4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 21_2, 26, 47А, 43А, 29А, 14А, 37_1, 21А, 37А, 35а, 37В, 7_1, 9А, 15а, 23а, 37Б, 45А, 37_2, 20А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Балковская улица 50, 52

Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 45, 43А, 75б, 46, 82а, 62_1, 58А, 40а, 35а, 64А, 32а, 84а, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 4а, 1б, 32б, 1а, 14а, 19а, 9а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 18б, 1а, 14А, 22Г, 22Е, 1б, 31, 9а, 22В, 23а, 18а, 3а, 17а, 5_5а, 22А, 7а, 22Д, 22Б, 2а, 33, 13а

Горная улица 9а, 7, 16

Елисаветинская улица 1, 3

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52а, 8а, 26а, 15, 29_1, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 28А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 7а, 26а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Канатная улица 7, 9, 10

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

Конная улица 2/4, 6, 12, 8/10, 14

КРАСНОСІЛКА Полностью

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Пастера улица 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 7а, 11а, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Ляпунова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12

переулок Нахимова 1, 13, 1/3

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Чайковского 4, 8

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 41, 57а, 37, 25, 35, 39, 27, 31, 33, 29, 57, 55, 53, 45, 47, 51, 49, 43

Пироговская улица 13/4, 13/3

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Победы улица 4, 6

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1в, 1, 2, 3, 1а, 2а, 1б, 3а, 4а, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Разумовская улица 58, 60

Раскидайловская улица 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56А, 48, 40а, 51а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 65

Сельская улица Полностью

Софиевская улица 4/6, 4, 6, 46, 2б

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

Торговая улица 20

Февральская улица 4, 49а, 14, 27, 19, 20, 10, 20_6, 8, 23, 31, 16, 32, 33а, 12, 22, 2а, 11, 24, 42А, 5, 6, 13, 21, 36, 9, 7, 15, 42, 26, 38, 1, 29, 10_2, 2, 25, 33б, 1а, 13а, 42Б, 23а, 30, 40, 18, 28, 34а, 3, 12а, 33, 17, 50, 43, 54а, 51, 55а, 35, 49, 39, 56, 57, 44, 54, 37, 45, 53, 48, 46, 52, 59, 55, 47, 41, 58, 34

Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2А, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Юрия Олеши улица 4, 5, 5Б, 5А, 1, 2, 3, 8.

С 04:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Єнергетиків 1, 2, 13

Цементный переулок Полностью

Щегольцова улица (Усатово) 12, 24.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Вильямса улица 55, 61

Фото: Кіцмань.City

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