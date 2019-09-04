Отключение света в Одессе 4 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

2-й Водяной переулок 11

2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

Академика Королёва улица 1, 1А, 5/1, 3

Бабеля улица 10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 51А, 49, 51, 53, 59

Балковская улица 90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 169, 167А, 171, 173, 175

Виноградный тупик 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18А, 22А, 18, 6/8, 20, 21, 22, 23, 24, 38

Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 3а, 19а, 9а, 14а, 1б, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 4а

Дальницкая улица 36

Колоническая улица 1

Колонтаевская улица 1

Маршала Жукова проспект 5, 3/2, 5а, 18, 22, 16, 3, 9, 7, 11, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 20

Мечникова улица 104

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Моторная улица 1

Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 10в, 8, 10а, 4а, 9, 12, 30

переулок Александра Пресича 2, 6, 10, 2а, 4

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19

Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18

Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 39

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

3-я Суворовская улица 26, 28, 30, 32, 34, 30А

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50

5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16

7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Ефима Геллера улица 96в, 77, 78, 81, 81г, 85, 100/2, 95а, 81в, 87а, 97Б, 96г, 100а, 100а2, 94а, 87в, 96а-96в, 92а, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 99б, 94б, 87б, 91а, 81а, 81б, 99/2, 94, 96е, 99, 104, 87, 1042, 991, 97, 91, 96, 95, 98, 732, 93, 100, 92, 1003, 106, 102

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10

Короткий пререулок 2, 3, 4

Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147

Краснова улица 9

Люстдорфская дорога 144/3, 142/2, 35А, 33, 30, 34, 39, 37, 37А, 38, 142/1, 35, 41, 32, 142, 148, 143, 144/1, 146/1, 36

Марии Демченко улица Полностью

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Неделина улица 111

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4

Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2.

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 40, 42

Семена Палия улица 98.

Фото: I Am Dee Wallace