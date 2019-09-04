Отключение света в Одессе 4 сентября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 сентября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 2-й Водяной переулок 11
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 16, 1\1, 14, 4Б, 20, 2Б, 2, 8
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- Академика Королёва улица 1, 1А, 5/1, 3
- Бабеля улица 10, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 51А, 49, 51, 53, 59
- Балковская улица 90, 92, 104, 159, 163, 165, 167, 169, 167А, 171, 173, 175
- Виноградный тупик 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18А, 22А, 18, 6/8, 20, 21, 22, 23, 24, 38
- Выездная улица 2, 10А, 40, 17, 18, 28, 19б, 50, 2/2, 14, 44, 25а, 23, 22, 19А, 14А, 32, 14 А, 26А, 12, 34б, 44А, 24, 34 А, 7, 48, 46, 13, 21, 52, 42, 15, 26, 11а, 16, 38, 3в, 8, 9, 3, 11
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 3а, 19а, 9а, 14а, 1б, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 4а
- Дальницкая улица 36
- Колоническая улица 1
- Колонтаевская улица 1
- Маршала Жукова проспект 5, 3/2, 5а, 18, 22, 16, 3, 9, 7, 11, 25-ї Чапаєвської дивізії – киев, 20
- Мечникова улица 104
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Моторная улица 1
- Партизанская улица 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 10в, 8, 10а, 4а, 9, 12, 30
- переулок Александра Пресича 2, 6, 10, 2а, 4
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 35/1, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Станкостроительная улица 2А, 1, 3, 6, 7, 6а, 3\1, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19
- Столбовая улица 18д, 2, 9/Б, 9а, 5Б, 18А, 18б, 18А/1, 1б, 18е, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
- Флотская улица 3, 9, 9а, 5, 11.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 39
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 3-я Суворовская улица 26, 28, 30, 32, 34, 30А
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- 4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А
- 6-я линия 16А, 47А, 18, 45, 41, 18А, 47, 12, 43, 14, 16
- 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Ефима Геллера улица 96в, 77, 78, 81, 81г, 85, 100/2, 95а, 81в, 87а, 97Б, 96г, 100а, 100а2, 94а, 87в, 96а-96в, 92а, 94-А, 92А, 73в, 97/А, 73а, 99б, 94б, 87б, 91а, 81а, 81б, 99/2, 94, 96е, 99, 104, 87, 1042, 991, 97, 91, 96, 95, 98, 732, 93, 100, 92, 1003, 106, 102
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 8Б, 6, 8а, 4, 10
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Костанди улица 139, 165Б, 141А, 128, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 139А, 155, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 147
- Краснова улица 9
- Люстдорфская дорога 144/3, 142/2, 35А, 33, 30, 34, 39, 37, 37А, 38, 142/1, 35, 41, 32, 142, 148, 143, 144/1, 146/1, 36
- Марии Демченко улица Полностью
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Неделина улица 111
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4
- Шклярука улица 10б, 4, 10д, 4А, 10в/1, 12а, 12б, 10в, 11а, 10а, 10, 11, 10в2.
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Заболотного улица 40, 42
- Семена Палия улица 98.
Фото: I Am Dee Wallace
Выскажите ваше мнение. Это важно.