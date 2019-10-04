Отключение света в Одессе 4 октября: какие улицы останутся без электричества

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 октября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38

1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

2-й Моторный переулок 8А, 1, 2Б, 6А, 4Б, 1\1, 8б, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20

2-я Станционная улица 22А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 15а, 8А, 19А, 21А, 2Г, 2б, 2А, 20, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А

4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11

Академика Глушко проспект 1, 3, 1б, 1/2, 1/3, 1а, 11а, 5а, 1/1, 1в, 5, 7, 9, 11

Балковская улица 126, 126А

Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73

Люстдорфская дорога 164, 166, 172/1, 162, 170А, 170, 168/1, 168, 166/1

Моторная улица 1

Новосельского улица 53, 54

Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2Г, 22А, 23а, 18А, 13, 40А, 43а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54

Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30

Старопортофранковская улица 57

Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13

Торговая улица 49, 51

Тракторна вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 7а, 23А, 12А, 50, 19а, 15А, 51а, 50 А, 21А, 45-А, 19б, 2А, 48 А, 2б, 39-А, 51, 52, 54, 27А

Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 142 лінія12, 9, 9 Лінія, 7, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/15, 103/6, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 153/13, 132, 6 лінія, 6, 5 лінія, 270, 10 Лінія, 193, 182, 186, 191, 250, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 6/196, 135, 12 Лінія, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 144/2, 144/5, 144/8, 144/3, 144/6, 103/2

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 1\13203, 1/24, 1/11, 1/33165, 1/7, 1/3, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.

Фото: opentv.media