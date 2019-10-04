Отключение света в Одессе 4 октября: какие улицы останутся без электричества

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 октября с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38
- 1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51
- 2-й Моторный переулок 8А, 1, 2Б, 6А, 4Б, 1\1, 8б, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20
- 2-я Станционная улица 22А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 15а, 8А, 19А, 21А, 2Г, 2б, 2А, 20, 18А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А
- 4-й Материальный переулок 1А, 12, 5_2, 11Б, 5, 8, 9, 11
- Академика Глушко проспект 1, 3, 1б, 1/2, 1/3, 1а, 11а, 5а, 1/1, 1в, 5, 7, 9, 11
- Балковская улица 126, 126А
- Известковая улица 59, 55А, 55, 69, 65, 55_, 49, 53, 51, 61, 69А, 75, 57, 73
- Люстдорфская дорога 164, 166, 172/1, 162, 170А, 170, 168/1, 168, 166/1
- Моторная улица 1
- Новосельского улица 53, 54
- Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2Г, 22А, 23а, 18А, 13, 40А, 43а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
- Слободской спуск 18, 18и, 27Б, 29, 30
- Старопортофранковская улица 57
- Ступенчатый переулок 5А, 1, 2, 9_2, 5Б, 11_1, 9_1, 3А, 12А, 3, 16А, 12Б, 16Б, 1А, 15А, 7Б, 21_2, 2А, 9_3, 12, 7А, 17, 10, 27, 20, 23, 14, 25, 19, 15, 16, 11, 18, 21, 13
- Торговая улица 49, 51
- Тракторна вулиця 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 7а, 23А, 12А, 50, 19а, 15А, 51а, 50 А, 21А, 45-А, 19б, 2А, 48 А, 2б, 39-А, 51, 52, 54, 27А
- Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17
- Ширяевский переулок 4, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 16Б, 26, 16А, 28.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60/1, 60
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Дача Ковалевского улица 142, 144/1, 7 лінія, 2/130, 132/А, 103/13, 111/С, 130, 111/М, 144а, 111, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 103, 134, 103/13а13, 102, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 142217, 8 лінія, 5, 231, 3, 227, 18, 142 лінія12, 9, 9 Лінія, 7, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 105, 103/15, 103/6, 107, 142/43, 119, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 153/13, 132, 6 лінія, 6, 5 лінія, 270, 10 Лінія, 193, 182, 186, 191, 250, 11 Лінія, 148, 163, 161, 178, 175, 223, 162, 179, 211, 6/196, 135, 12 Лінія, 7 Лінія, 147, 224, 143, 124, 137, 141, 139, 128, 145, 8 Лінія, 155, 157, 245, 209, 221, 136, 146, 153, 138, 140, 151, 222, 149, 159, 213, 219, 225, 230, 144, 144/2, 144/5, 144/8, 144/3, 144/6, 103/2
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Просвещения улица 1/1, 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 1\13203, 1/24, 1/11, 1/33165, 1/7, 1/3, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Степовая улица 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 21д, 11Б, 26а, 21В, 13А, 19Б, 24А, 19А, 34, 21Б, 2а, 36, 38, 19В
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4.
Фото: opentv.media