Отключение света в Одессе 4 августа: какие улицы останутся без электричества?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 2924 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 4 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13а, 12а, 12б, 6а, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- 3-й Деревообделочный переулок 1, 6, 8, 6а, 2, 3, 4
- 4-й Деревообделочный переулок 2, 4, 6Б
- Авдеева-Черноморского улица 1
- Василия Стуса улица 12б, 9, 14, 13а, 7, 13
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31
- Выездная улица 3в, 2, 3, 7, 19А, 34б, 34 А, 25а, 14 А, 2/2, 19б, 44А, 26А, 10А, 11а, 14А, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Деревообделочная улица 79
- Днепровская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 23а, 46а, 24А, 37а, 25, 25А, 38А, 27а, 20А, 50А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
- Добровольского проспект 4, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 46А, 24/1, 36, 40а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Донецкая улица 1, 4, 1А, 2, 3
- Зелёный проспект 25, 27, 29, 31
- Ивана Мазепы улица 9, 6б, 4, 7, 11, 6а
- Испанская улица 5а
- Керченская улица 19А, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 18Б, 18а, 12А, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Клубничная улица 20
- Клубничный переулок 24/4, 24А, 20, 24/2, 24/3
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 32а, 19А, 17, 1А, 12А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34
- Литовская улица 34, 36, 38, 40, 42, 51А1, 44, 53в, 34а, 53/Б, 51В, 53д, 51Б, 51А, 53а, 53 г, 46, 49, 51, 53, 57, 51Г
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18б, 10а, 16а, 7а, 20, 13а
- Матюшенко улица 5а, 5б, 14, 21а, 4, 19, 8, 10, 20а, 20, 18, 3, 22, 17, 6б, 21, 13, 6, 9, 20б, 15, 16, 11, 22Б
- Мельницька вулиця 3
- Михайловская площадь 3
- Михайловская улица 46, 46А, 21, 23, 31, 33, 35
- Отечественная улица 33
- Парковый переулок 77, 77а, 75д, 75Е
- Партизанская улица 10в, 3, 4а, 8а, 10а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 30
- переулок Пестеля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 11, 12, 13, 14
- Пестеля улица 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- площадь Молодёжи 6, 14, 16, 19, 21, 12а, 12
- Посмитного улица 20, 22, 33
- Промышленная улица 85а, 57а, 6а, 91, 23, 37, 39а, 95б, 31, 45б, 119, 99, 89, 75, 125а, 105, 43, 4г, 6, 97б, 63Б, 18, 9, 77, 59, 21, 81, 67, 107а, 39, 125б, 87, 3, 117, 57в, 85б, 25, 1б, 41, 63, 1, 4в, 103, 1в, 23а, 79а, 29, 15, 115, 16, 45а, 3А, 79б, 19а, 69, 121, 53, 65, 71, 7б, 111, 7, 13, 27, 123, 49, 4б, 95а, 101, 35, 7а, 14, 4, 107б, 97а, 13/19, 12, 61а, 1а, 93, 109, 73б, 61б, 2а, 5, 11, 19б, 47, 113, 51, 83
- Радужная улица 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53А, 45А, 55, 45/Б, 48а, 48Б, 48В, 49А, 45/1, 42А, 57
- Ростовская улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17А, 19А, 17, 19
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 24а, 24б, 13а, 14а, 20а, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Станкостроительная улица 1, 3, 6, 7, 9, 2А, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 3\1
- Столбовая улица 1б, 2, 5Б, 9/Б, 2А, 18д, 9а, 18А/1, 18е, 18б, 18А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18
- Училищная улица 2, 4, 6
- Фабричная улица 1/1, 1/4, 1/2, 1/3
- Фонтанская дорога 61, 59/1, 59, 63, 59а, 59А
- Цегельнозаводська 3, 5, 7, 9, 5а, 3А, 11А, 17А, 7А, 9А, 11, 13, 15, 17
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 19а, 20а, 32а, 22, 15а, 25/27, 17а, 24б, 16а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Восточный переулок 13А, 2, 3, 4, 3а, 5, 11А, 14А, 9Г, 9А, 16А, 6А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- 1-й Кипарисный переулок 2, 4
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 10-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 4, 6, 8, 9, 10, 19А, 21А, 14А, 11, 23а, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 25
- 11-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 22А, 24А, 20А, 7А, 24, 14а, 1А, 9А, 26, 26А
- 12-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 18Б, 9, 16а, 10, 21а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
- 13-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 19, 16А, 12, 25, 17, 10, 20, 25А, 23, 12А, 13, 24, 18, 9А, 9, 11, 22, 26, 16, 15, 14, 21
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 44а, 17, 18, 9, 23б, 13, 21, 15, 12а, 10, 16, 26, 25, 22, 11, 23а, 14а, 24, 12, 10а, 14, 19, 23, 42, 17а
- 15-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17а, 23, 9а, 34а, 30а, 2А, 19а, 45/2, 36а, 20а, 24а, 15а, 42а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 38а
- 16-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 20, 32а, 4, 19, 14, 18, 3, 17, 22а, 2, 5/2, 1, 16, 15, 10, 21, 7, 6, 13, 7а, 5, 12, 11а, 11, 22, 3а, 21/2, 23, 29, 26, 24а, 42, 8, 39, 25, 45, 28, 40, 45а, 27а, 43, 27, 47, 41, 39а, 39/3, 24, 49, 35, 31, 34, 37, 35а, 30, 33, 35/1, 36, 38, 32, 35в, 36/2, 34а, 31а, 41а
- 17-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 44а, 17А, 22А, 24А, 15Б, 34А, 33А, 23А, 4/2, 15А, 5А, 25а, 26А, 18, 30А, 38А, 16а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44
- 18-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 49А, 23а, 12/1, 13, 5А, 29А, 25А, 47А, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
- 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 4В, 1, 1А, 3, 3А, 5
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Кипарисный переулок 1, 2, 3, 4
- 3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14
- 4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 5-й Лазурный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 16, 24, 26, 10А, 18, 20А, 16А, 10, 20, 22
- Академика Королёва улица 34А
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 12А, 16, 18, 29, 12Б
- Амурская улица 2 А, 24 А, 46 А, 57, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 2, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 16
- Ангарская улица 5, 36, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 37
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26
- Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 83Б, 147, 131а, 66А, 112А, 99А, 83а, 145А, 97/1, 119Б, 122А, 87А, 137Б, 100а, 106А, 96А, 108А, 94 А, 137А, 54А, 133В, 106Б, 101Б, 90а, 109А, 101А, 97А, 85А, 119А, 117/1, 78А, 48А, 149, 151, 153, 74А
- Бородинский переулок 3, 4, 5, 6, 9, 8А, 8
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Гастелло улица 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 56а, 54А, 86б, 78а, 57а, 86А, 161а, 101, 54б, 81а, 83а, 167а, 133а, 87а, 163а, 143А, 125А, 147а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167
- Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50
- Гранатная улица 28, 29, 31, 32, 39а, 51А, 50А, 48А, 40А, 45А, 37А, 30А, 29А, 38А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
- Джутовый переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5А, 10, 10А
- Дубовая улица 27А, 1, 2, 3, 4, 5, 4А, 29а, 14а, 3А, 10А, 15а, 11А, 2А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 16А, 21, 32, 34, 35, 36
- Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
- Казанская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 11а, 11г, 11Б, 15, 22 А, 13а, 11 В, 18, 20, 23, 24, 25, 14Б
- Конструкторский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3/1, 10, 11, 8А
- Костанди улица 176, 205А, 209, 190, 227, 217, 221, 178А, 227А, 186, 196, 215, 182, 180, 184, 207, 213, 223, 217а, 211, 194, 188, 225, 176А, 219, 192, 174, 184А
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Левитана улица 105Б, 143а, 145Б, 72, 74а, 70, 74, 90, 88, 96, 82, 80, 94, 80А, 92, 96а, 86, 116, 100а, 147, 100, 78, 110, 102а, 106а, 143, 135, 139, 98, 131, 139а, 137а, 112, 145а, 145, 133, 104, 114, 10015л, 106, 137, 1022
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52
- Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
- Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 72А, 45А, 62А, 47В, 41А, 102А, 49А, 108, 67А, 45Б, 100 А, 80/1, 118б, 74А, 59А, 51а, 55А, 53а, 94А, 51Б, 78А, 68д, 86А, 59Г, 84а, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 43А
- Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 2А, 40А, 20А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 38б
- Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
- Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12
- Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 75б, 78Б, 101В, 117А, 128А, 78А, 142А, 132А, 47А, 162а, 51а, 122В, 110А, 81А, 73Б, 69А, 124/1, 81В, 59а, 47\2, 124/2, 136А, 101А, 92А, 101б, 134а, 91, 116А, 113\2, 63\1, 122А, 67А, 134Б, 95А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164
- Огородная улица 43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 103А, 97А, 89, 91, 93, 97, 99, 101
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 118А, 96А, 112/, 80А, 92А, 112А, 65А, 49А, 124Б, 158А, 93, 106А, 113а, 122Б, 86/94, 122а, 84а, 77А, 118б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- переулок Москвина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 7А, 9, 10, 12
- переулок Ползунова 19, 12А
- переулок Трудовых Резервов 9а, 5А, 6, 7, 10, 8, 9, 3, 4, 4А, 1, 5, 2
- Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 93А, 103, 95А, 93 Б, 89Б, 89А, 93Б, 18А, 87А, 102г, 97А, 87Б, 102Д, 93В, 104, 105, 106, 107
- Ползунова улица 7, 6а, 9, 8а/22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14
- Проточный переулок 3, 8, 13, 15, 1/1, 1, 5
- Профсоюзная улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 26А, 2А, 24А, 14, 18/2, 10б, 34/1, 8А, 18, 10а, 16, 26, 22, 30, 32, 34, 24, 20, 28
- Пшеничная улица 7, 9, 18, 20, 16А, 16, 24, 22А, 22
- Радиальный переулок 1, 2, 3, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Радостная улица 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 50А
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
- Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 35В, 69А, 62 А, 37А, 74 Б, 67А, 124 А, 47А, 66 А, 72 А, 78 А, 29А, 116/2, 68, 12А, 106А, 43Б, 39А, 82а, 180А, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188
- Северный переулок 33А, 33, 37Б, 37А, 33Б, 35А, 35, 37, 45, 46, 47
- Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 18б, 20а, 13а, 5а, 18а, 31а, 23, 29А, 61А, 33а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67
- Тираспольская улица 28
- Тираспольское шоссе 51б, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 39а, 59Б, 155А, 89а, 61а, 127А, 109А, 149А, 59В, 53а, 97А, 37/3, 51а, 93, 59а, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
- Тульская улица 91, 77а, 99, 95, 103, 115, 121, 86, 98, 90, 88, 96, 100а, 102, 94а, 105а, 861, 90а, 97, 105, 104, 94Б, 119, 107, 94, 101, 123, 100, 111, 109, 108, 106, 113, 92, 117, 73А, 96а
- Туристская улица 26А, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 26б, 31а, 44А, 35а, 33А, 37, 20А, 38, 40, 42, 44, 46
- Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 1Д, 55А, 1Б, 13А, 1А, 14А, 11А, 22А, 43А, 1Г, 45А, 19б, 1Е, 1В, 55Б, 26, 18А, 5А, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Центральный Аэропорт улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23
- Черкасская улица 1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а
- Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109
- Щорса улица 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 111а, 55Б, 120Б, 120В, 57А, 118Б, 61А, 122/2, 55А, 41/2, 118А, 120А, 63Б, 65/1, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 118В