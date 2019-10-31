Отключение света в Одессе 31 октября: список адресов

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 490 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 31 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

10 Апреля улица 2, 3, 4, 6, 8

Атамана Головатого улица 64в, 73б, 64, 66, 68, 73, 75, 64б, 64а, 77

Генерала Бочарова улица 2, 35, 45, 53, 55

Дидрихсона улица 3, 9, 5а, 5, 11

Днепровская улица 108

Добровольского проспект 141, 145

Коблевская улица 23, 17/19, 21, 15а, 13, 15, 22

Колонтаевская улица 12, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39

Конная улица 19, 21

Мастерская улица 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47

Мечникова улица 36, 56, 58, 60, 66, 68, 74а, 68а, 70, 36а, 72

Нежинская улица 1, 3, 5

Новосельского улица 46а, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 46, 48, 50, 52

Ольгиевская улица 15, 17, 19, 21

переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

Разумовская улица 5, 6, 7, 9, 22а, 2/4, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27

Раскидайловская улица 1

Ризовская улица 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38

Садиковська вулиця 37, 21/23, 21

Семена Палия улица 108, 118

Средняя улица 1, 2, 7

Старопортофранковская улица 28, 30, 43

Южная улица 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-я Пригородная улица 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 51А, 45А, 71А, 77А, 50а, 52А, 64б, 48А, 62а, 47А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93

4-я Пригородная улица 60

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Александра Вронского улица 54, 56, 61, 63а, 61А, 58, 63

Дача Ковалевского улица 3, 5, 6, 7, 9, 18, 102, 103, 105, 107, 111, 119, 124, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 6/196, 144/1, 132/А, 103/13, 111/С, 7 лінія, 111/М, 144а, 2/130, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 11 Лінія, 145, 103/13а13, 12 Лінія, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 8 Лінія, 5 лінія, 9 Лінія, 103/2, 144/2, 144/4, 144/5, 10 Лінія, 103/1, 144/9, 153/13, 142а, 7 Лінія, 142/43, 142 лінія12, 6 лінія, 144/8, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 144/3, 103/15, 103/6, 144/6, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 182, 186, 191, 193, 209, 211, 213, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 230, 231, 245, 250, 270, 142217, 8 лінія

Ефима Геллера улица 77, 78, 81, 85, 92а, 97/А, 94б, 96в, 95а, 81г, 91а, 87, 96г, 81а, 81б, 99б, 94а, 87а, 81в, 96а-96в, 99/2, 97Б, 73в, 92А, 73а, 100а, 94-А, 87б, 96е, 87в, 100/2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 732, 991, 1003, 1042

Кордонная улица 22А, 12, 16А, 9б, 3А, 38а, 17/2, 14, 17, 19, 26, 30, 38

Корнюшина улица 2

Краснова улица 9

Маршала Малиновского улица 133, 135, 145б, 133А, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

Неделина улица 111

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 1/3, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 1/7, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 207, 1/24, 1/33165, 195

Текстильщиков улица 1, 12А, 7, 14А, 5, 12, 2А, 2Б, 6, 8, 10, 4, 14, 1А, 3, 2, 6а

Шклярука улица 4, 10, 10в2, 10в, 12а, 12б, 4А, 10д, 11а, 10а, 10в/1, 11, 10б.

Фото: KP40