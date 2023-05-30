Отключение света в Одессе 30 мая: адреса

Блокировка счетов за долги: как происходит и что делать, ответили в банке С 6 мая 2023 года банки могут блокировать наши счета за долги согласно новому закону. Даже если это долг в 100 гривен. Кому могут заблокировать банковские счета и что делать, если это произошло? ПОДРОБНЕЕ

Часть Трассы здоровья станет деревянной – фотофакт В Одессе наконец-то занялись провалом на Трассе здоровье в районе Аркадии. Этот провал образовался на побережье у пляжа с плитами. Сейчас опасный участок накрывают деревянным помостом. А пока продолжаются работы, все отдыхающие и прохожие вынуждены обходить дорогу по разбитым неровностям «пляжа с плитами». ПОДРОБНЕЕ

Война, день 459: массированный авиаудар и плюс 400 ликвидированных оккупантов В воскресенье, 28 мая 2023 года, начались четыреста пятидесятые девятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства. О ситуации на утро этого дня сообщает Генштаб ВСУ. ПОДРОБНЕЕ