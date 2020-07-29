Отключение света в Одессе 30 июля: кто останется без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 3 748 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 30 июля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24а, 2А, 10, 9а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 4а
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 14А, 37Б, 21А, 37/1, 23, 21/2, 37/2, 29А, 47А, 37А, 35а, 45А, 23а, 37В, 43А, 9А, 20А, 7/1, 15а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- Аграрная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11а, 8, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 62/1, 64А, 58А, 82а, 43А, 84а, 82, 84, 75б
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Боженко улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 6Б
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 18а, 23, 24, 27, 29, 31
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 19а, 6, 9а, 1б, 3а, 4а, 1а, 14а, 32б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Главная улица 9а, 22Е, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 1а, 31, 33, 13, 26, 15, 16, 17а, 29, 22А, 18б, 13а, 3, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 27, 24, 22Г, 28
- Дворянская улица 13/15, 13, 15, 15 А, 15А, 15б
- Жевахова гора 17
- Жевахова улица 19, 92, 94
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 8а, 52а, 26а, 27А, 52, 29/1, 72, 54, 39, 70, 66, 60, 50, 64, 44, 38, 68, 42, 209, 58, 62, 40, 48, 46, 56
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 26а, 11, 7а, 15, 28А, 16, 28, 17, 30, 21, 18, 13, 19, 23, 22, 24, 12, 32, 26, 20
- Ивана Мазепы улица 4, 6а, 9, 6б, 7, 11
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 24а, 38а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 4А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 16а, 15а, 17А, 22, 15б, 24
- Коблевская улица 36, 37, 40, 41, 41а, 38б, 38а, 42, 43, 44, 45, 46
- Краснослободская улица 52, 50/1, 52/10, 52/4
- Ломоносова улица 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 7а, 13а, 18б, 19, 16а, 20, 10а
- Льва Толстого улица 6, 7, 10, 14Г, 4, 12, 14
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 22Б, 8, 5б, 5а, 20а, 20б, 21а, 6б, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- Мичурина улица 21, 25б, 23, 37а, 37, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Нежинская улица 46, 48, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79
- Новосельского улица 73, 75, 79, 81
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 7б, 24а, 2а, 18, 20, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4а, 16в, 23, 12а, 17б, 16а, 9а, 25, 29, 31, 33, 35
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 14а, 19а, 12а, 13а, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 5а, 2а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Юрия Асеева 57а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 1а, 35/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 23а, 14а, 14/1, 20, 3а, 29А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- площадь Молодёжи 12, 14, 16, 19, 12а, 6, 21
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28а, 21б, 10а, 50а, 18а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Прокатная улица 1в, 1, 1б, 2, 1а, 2а, 4а, 3а, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
- Садовая улица 16
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 11, 13, 14, 15, 14а, 13а, 16, 24б, 24а, 20а, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Соборная площадь 10, 12, 14
- Спиридоновская улица 6, 8, 10
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 9, 11, 4Б
- спуск Степана Олейника 6
- Столбовая улица 20, 22, 20А, 24Б, 24, 26, 24/11, 24а
- Суперфосфатная улица 3, 4, 5, 6, 7, 17а, 1\2, 3В, 9б, 23А, 12, 16А, 3Б, 9А, 17Б, 18, 40А, 40, 33, 28, 21, 16, 13, 30, 23, 26, 25, 19, 27, 34, 14, 38
- Училищная улица 2, 4, 6
- Февральская улица 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55а, 50, 54а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 49а
- Февральская улица 42Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20/6, 1а, 13а, 33а, 2а, 12а, 10, 42А, 34а, 23а, 33б, 15, 10/2, 29, 26, 42, 22, 32, 30, 16, 33, 19, 31, 17, 40, 38, 14, 27, 12, 24, 11, 28, 13, 34, 25, 21, 23, 36, 20, 18
- Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 27а, 29а, 9а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 20а, 22, 16а, 25/27, 32а, 24б, 15а, 17а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 19а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Восточный переулок 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9Г, 11А, 14А, 3а, 9А, 13А, 16А, 6А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Лазурный переулок 5, 4А, 2, 3, 4, 6, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 5а, 5б, 3Б, 1А, 9, 6А, 3А, 10, 14, 14А
- 4-й Амурский переулок 3, 2а, 7, 9, 5, 11, 6, 1, 2, 12А, 12, 14, 4, 16, 10
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 5-й Лазурный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 12А, 18, 12Б, 29
- Амурская улица 2 А, 24 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 16, 3А, 29, 1, 15, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 46 А, 2, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 57
- Ангарская улица 5, 36, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 37
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26
- Бородинская улица 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 85А, 112А, 119А, 97А, 87А, 96А, 83Б, 113, 100а, 54А, 122А, 137Б, 101Б, 90а, 109А, 66А, 94 А, 99А, 106А, 117/1, 78А, 48А, 83а, 101А, 97/1, 145А, 119Б, 106Б, 131а, 137А, 133В, 108А, 122, 74А, 149, 135, 124, 143, 147, 115, 120, 128, 127, 139, 117, 123, 114, 145, 129, 151, 121, 137, 141, 126, 118, 116, 153, 125, 131, 133
- Бородинский переулок 3, 4, 5, 6, 9, 8А, 8
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Горизонтальная улица 49А, 1, 4Б, 4А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 50
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 29, 49А, 39, 13А, 133А, 109А, 27А, 37А, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 16А, 21, 32, 34, 35, 36
- Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15а, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
- Казанская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 11г, 24, 22 А, 11Б, 14Б, 11 В, 13а, 25, 11а
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 49/1, 41а, 50А, 43А, 8А, 42А, 2А, 15А, 57, 60б, 58, 60, 62, 60а
- Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
- Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 6а, 6В, 43А, 102А, 19А, 74А, 51а, 55А, 33б, 53а, 37А, 28А, 45А, 68д, 33а4, 59Г, 33/2, 59А, 35/2, 31г, 45Б, 51Б, 72А, 67А, 8А, 33а, 12А, 39А, 35а, 31а7, 33 б, 69, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 94А, 84а, 80/1, 31Е, 31в/2, 12б, 100 А, 86А, 118б, 21А, 31Н, 18А, 31А, 16А, 31\4, 50а, 78А, 31з, 62А, 47В, 41А, 31В/1, 31В, 49А, 31д, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122
- Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 2А, 40А, 20А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 38б
- Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
- Нескучная улица 1, 2, 3, 2А, 4, 52А, 52А14, 12А, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 52, 57, 59, 61
- Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 75б, 78Б, 101В, 117А, 128А, 78А, 142А, 132А, 47А, 162а, 51а, 122В, 110А, 81А, 73Б, 69А, 124/1, 81В, 59а, 47\2, 124/2, 136А, 101А, 92А, 101б, 134а, 91, 116А, 113\2, 63\1, 122А, 67А, 134Б, 95А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164
- Огородная улица 43, 61, 65, 67, 103А, 97А, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 99, 101
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 118А, 96А, 112/, 80А, 92А, 112А, 65А, 49А, 124Б, 158А, 93, 106А, 113а, 122Б, 86/94, 122а, 84а, 77А, 118б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- переулок Гагарина 20
- переулок Ползунова 19, 12А
- Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 89Б, 87А, 87Б, 93В, 93А, 89А, 93Б, 102Д, 46, 18А, 102г, 93 Б, 97А, 95А, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107
- Ползунова улица 7, 6а, 9, 8а/22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
- Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 66 А, 37А, 116/2, 62 А, 12А, 124 А, 67А, 47А, 35В, 82а, 69А, 43Б, 106А, 180А, 29А, 72 А, 74 Б, 39А, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188, 78 А
- Северный переулок 33Б, 33, 33А, 37А, 35А, 35, 37, 45, 46, 47, 37Б
- Сосюры улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74А, 66А, 18б, 59А, 33а, 61А, 18а, 31а, 70, 29А, 1а, 5а, 20а, 76а, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 13а
- Тираспольская улица 28
- Тираспольское шоссе 51б, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 39а, 59В, 89а, 37/3, 51а, 49, 53а, 59а, 61а, 59Б, 109А, 97А, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115
- Тираспольское шоссе 212, 155А, 155, 157, 165, 202, 209, 217, 219
- Тираспольское шоссе 117, 119, 123, 125, 127, 133, 127А, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 149А
- Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 1Д, 55А, 1Б, 13А, 1А, 14А, 11А, 22А, 43А, 1Г, 45А, 19б, 1Е, 1В, 55Б, 26, 18А, 5А, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
- Черкасская улица 1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а
- Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бессарабская улица 1, 2, 3, 5
- Тираспольское шоссе 25А
- Тираспольское шоссе 21, 23, 27, 29, 31
- Февральская улица 3, 5