Отключение света в Одессе 30 июля: кто останется без электроэнергии?

Онлайн-чат: одесские энергетики упростили жизнь потребителям Компания «Одессаоблэнерго» запустила онлайн-чат с оператором на своем сайте и упростила процедуру передачи показаний электросчетчика — теперь для этого клиентам не нужно регистрироваться в личном кабинете. ПОДРОБНЕЕ