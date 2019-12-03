Отключение света в Одессе 3 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1903 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38

1-й Тупиковый переулок 1, 2, 4, 5

1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

1-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 21А, 270, 2 – ий пров. Тупиковий, 3Б, 13Б, 2/130, 1А, 39А, 39Б, 17А, 3А, 8А, 19А, 19Б, 9А



1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

2-й Моторный переулок 8б, 1, 2, 4, 8, 4Б, 8А, 6А, 1\1, 10, 12, 14, 16, 20, 2Б

2-й Обильный переулок 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а

2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б

2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

2-й переулок Глазунова 5

2-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 2Г, 15а, 2А, 22А, 8А, 18А, 22, 2б, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 19А

3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7

3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

3-я линия Лиманчик 6

3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А

3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245

4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а

5-й переулок Василия Кандинского 14а

5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Филатова улица 3/2

Александра Невского улица 42а, 44, 44-А/1, 46А, 48а, 44а

Берёзовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47А, 17а, 15а, 45а, 4а, 25а, 10а, 24б, 24а, 15/2, 35, 15/3, 15/1, 22а, 39а, 5А, 39, 22б, 37, 48, 36, 45, 46, 44, 47, 38, 42, 41, 43, 40



Берёзовый переулок 1, 2

Большая Арнаутская улица 18, 22, 24, 32

Ванцетти улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 40Б, 40А, 28а, 54, 21а, 12а, 7а, 10а, 18а, 42а, 32а

Варненская улица 3, 3Г, 5/3, 5/2, 5

Васнецова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 11-А, 1а, 16а, 21, 23, 25, 27

Вертелецкого улица 47-В, 50

Героев Крут улица 2/5, 2/3, 2/2, 2/4, 2, 4

Глазунова улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 111/С, 142, 103/13а13, 111/М, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 103/2, 144/5, 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 144а, 103/6, 103/5, 103/13, 142/43, 111/ Г/Д, 142а, 144/9, 103/1, 144, 142217, 144Д

Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9

Дмитрия Донского улица 75А, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 34а, 96/2, 61-а, 71А, 52-б, 32а, 65Б, 62а, 65а, 61-в, 73А, 75-а, 61А, 65/1, 82а, 52а, 32/3, 98/100, 92А, 24/1, 24А, 32Б, 51а, 36/А, 55а, 55б, 28А, 78/1, 95/1, 56, 96а, 78г, 64а, 89а, 70А, 96/1, 89Б, 50а, 82б, 75б, 70б, 115б, 81б, 81а, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 523, 832, 833

Жаботинского улица 48а, 48-А, 52, 52ж, 48г, 48в, 73, 71, 48, 50, 81, 77а, 77, 75, 69, 52а

Жасминная улица 2, 16а, 15, 1, 11, 13а, 13б, 11а, 14а, 5, 16, 13, 14, 5/1, 12, 5а, 3, 9, 7, 6, 10, 8, 4

Китобойная улица 50, 87а, 56, 57а, 69а, 64, 59а, 61а, 72, 57, 50б, 54, 49Г, 65а, 51, 55в, 76, 65б, 58, 53а, 66, 55а, 60, 49, 61б, 51а, 52, 53, 50а, 69, 63, 65, 68, 63А, 67, 70а, 55, 53/1, 62, 59, 61, 48а, 84, 106а, 102, 102а, 110, 104, 98, 86, 90, 108, 100, 88, 96, 106, 82, 94, 71, 79Б, 87б, 93, 75б, 78а, 80, 73, 83, 79, 91, 81а, 75, 77б, 71А, 85, 78, 75 а, 77Г, 81, 77, 87, 74

Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28

Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а

Левкойная улица 32В, 13а, 8, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 23, 25, 28, 14, 1а, 32А, 20, 14-А, 26, 18а, 32, 16, 15, 32Б, 22, 32-А, 18, 21, 30, 13, 21а, 25а

Линейная улица 2, 3, 4, 7, 8, 10

Люстдорфская дорога 155, 71а, 95, 117, 115, 93а, 101А, 101, 111, 97а, 109, 121, 113а, 113, 91, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 88, 63/1, 103, 89а, 65, 63, 89б, 61, 115А, 57, 86а, 71, 87, 77, 83, 73а, 73, 69, 75б, 69а, 85, 81А, 75а, 75, 57/59

Моторная улица 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53А, 31Б, 29, 7А, 27В, 4а, 29А, 41А, 27А, 51А, 19а, 6а, 13А, 27Б, 19б, 6б, 9А, 21А, 55а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А

Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А

Обильная улица 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 871, 69б, 29а, 41А, 58/2, 47Б1, 36В, 68-А, 38/1, 64в, 59а, 41б, 47Б, 39а, 57а, 38/2, 66а, 69а, 67б, 59б, 48а, 33а/1, 89а, 42/1, 64/1, 55а, 60А, 70А, 64А, 56а, 95а, 52А, 36а, 68В, 68а, 68/А, 68Б, 33в, 68Г, 67а, 57-Б/1, 88а, 64Б, 41в, 33б, 57б, 47а, 45а

Ореховая улица 177, 196, 252

Осипова улица 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46

переулок Авиаторов 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Васнецова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 5

переулок Глазунова 3а, 4, 1а

переулок Ковалевского 9

Петрашевского улица 23, 31, 33, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 76/1, 39/1, 76/2, 43а, 66, 68, 70, 72, 74

Пишоновская улица 1, 6

Планетная улица 51/А, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 35Б, 48а, 36А, 41/2, 34-Б, 34в, 61А, 56, 79Б, 26а, 35а, 38Г, 47а, 41а, 47б, 81а, 56а, 49а, 43б, 81Б, 97а, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101

Прорезная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11а, 21А, 3А, 13, 7/1, 2а, 15, 17, 19, 21, 23

Прорезной переулок 27

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/1, 1/33165, 1/24, 1/3, 1/11, 1/7, 166, 1\13203, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255

Розовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38а, 33а, 40а, 16б, 10а, 28, 8б, 28а, 28Б, 31а, 20а, 40Б, 29а, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40

Ромашковая улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 32а, 30а, 7а, 28, 40б, 17а, 9а, 40-В, 21а, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Сакко улица 22, 14-А, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 18а, 11, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 16а, 11а

Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2Г, 22А, 23а, 18А, 13, 40А, 43а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54

Слободская улица 9, 2б, 1, 7, 13, 14а, 15, 4, 14, 11, 2а, 12

Тихая улица 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Тракторна вулиця 50, 2А, 19, 43, 27, 5, 51, 35, 51а, 39-А, 11, 47, 19б, 37, 39, 23, 44, 25, 54, 15А, 31, 45-А, 9, 46, 52, 13, 45, 17, 33, 48 А, 3, 7а, 23А, 41, 19а, 48, 15, 50 А, 21А, 1, 36, 40, 30, 32, 38, 42, 34, 6, 18, 2б, 8, 20, 10, 12А, 28, 12, 24, 14, 4, 16, 26, 22, 27А

Тупиковый переулок 7

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4

Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18

Южный переулок 5, 7/1, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 14А, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20, 28.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63

Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!