Отключение света в Одессе 3 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1903 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Моторный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2А, 27А, 14А, 25а, 30А, 18-А, 32, 34, 35, 36, 38
- 1-й Тупиковый переулок 1, 2, 4, 5
- 1-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 1-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 21А, 270, 2 – ий пров. Тупиковий, 3Б, 13Б, 2/130, 1А, 39А, 39Б, 17А, 3А, 8А, 19А, 19Б, 9А
- 1-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 29А, 2А, 31А, 34, 31б, 28А, 49А, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250
- 2-й Моторный переулок 8б, 1, 2, 4, 8, 4Б, 8А, 6А, 1\1, 10, 12, 14, 16, 20, 2Б
- 2-й Обильный переулок 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10А, 14а, 4а
- 2-й переулок Александра Невского 7В, 7Б
- 2-й переулок Василия Кандинского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- 2-й переулок Глазунова 5
- 2-я Станционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 2Г, 15а, 2А, 22А, 8А, 18А, 22, 2б, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 19А
- 3-й Моторный переулок 23А, 3\2, 1\, 4а, 15, 2\1, 1, 5А, 5, 11, 12А, 22, 9, 21\1, 4\, 2В, 21, 4\2, 6, 13, 37, 23, 8, 17, 2, 34, 3, 10Б, 12, 23/2, 4, 19, 31, 14, 7
- 3-й пров.КандинськогоУльянівський пров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Станционная улица 3, 3А, 15А, 21, 9, 19, 23, 17, 5, 11, 1А, 7, 13, 1, 5А
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 6/196, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 227, 230, 231, 245
- 4-й Ульяновский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 11а, 16, 1а
- 5-й переулок Василия Кандинского 14а
- 5-й Ульянївський пров. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 19А, 7а, 4А, 5а, 13, 14, 15, 16, 17, 19
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академика Филатова улица 3/2
- Александра Невского улица 42а, 44, 44-А/1, 46А, 48а, 44а
- Берёзовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 47А, 17а, 15а, 45а, 4а, 25а, 10а, 24б, 24а, 15/2, 35, 15/3, 15/1, 22а, 39а, 5А, 39, 22б, 37, 48, 36, 45, 46, 44, 47, 38, 42, 41, 43, 40
- Берёзовый переулок 1, 2
- Большая Арнаутская улица 18, 22, 24, 32
- Ванцетти улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 52, 40Б, 40А, 28а, 54, 21а, 12а, 7а, 10а, 18а, 42а, 32а
- Варненская улица 3, 3Г, 5/3, 5/2, 5
- Васнецова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 11-А, 1а, 16а, 21, 23, 25, 27
- Вертелецкого улица 47-В, 50
- Героев Крут улица 2/5, 2/3, 2/2, 2/4, 2, 4
- Глазунова улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8/1, 5а, 10, 6а, 1а, 7а, 8а, 11, 12, 13, 14, 16
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 111/С, 142, 103/13а13, 111/М, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 132/А, 111/П, 111/Р, 103/12, 103/2, 144/5, 144/4, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 144а, 103/6, 103/5, 103/13, 142/43, 111/ Г/Д, 142а, 144/9, 103/1, 144, 142217, 144Д
- Декабристов улица 4, 5б, 6а, 2, 8, 10, 3, 6, 7а, 6б, 7б, 1, 12, 5, 5а, 9
- Дмитрия Донского улица 75А, 14, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 34а, 96/2, 61-а, 71А, 52-б, 32а, 65Б, 62а, 65а, 61-в, 73А, 75-а, 61А, 65/1, 82а, 52а, 32/3, 98/100, 92А, 24/1, 24А, 32Б, 51а, 36/А, 55а, 55б, 28А, 78/1, 95/1, 56, 96а, 78г, 64а, 89а, 70А, 96/1, 89Б, 50а, 82б, 75б, 70б, 115б, 81б, 81а, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 523, 832, 833
- Жаботинского улица 48а, 48-А, 52, 52ж, 48г, 48в, 73, 71, 48, 50, 81, 77а, 77, 75, 69, 52а
- Жасминная улица 2, 16а, 15, 1, 11, 13а, 13б, 11а, 14а, 5, 16, 13, 14, 5/1, 12, 5а, 3, 9, 7, 6, 10, 8, 4
- Китобойная улица 50, 87а, 56, 57а, 69а, 64, 59а, 61а, 72, 57, 50б, 54, 49Г, 65а, 51, 55в, 76, 65б, 58, 53а, 66, 55а, 60, 49, 61б, 51а, 52, 53, 50а, 69, 63, 65, 68, 63А, 67, 70а, 55, 53/1, 62, 59, 61, 48а, 84, 106а, 102, 102а, 110, 104, 98, 86, 90, 108, 100, 88, 96, 106, 82, 94, 71, 79Б, 87б, 93, 75б, 78а, 80, 73, 83, 79, 91, 81а, 75, 77б, 71А, 85, 78, 75 а, 77Г, 81, 77, 87, 74
- Краснослободская улица 7, 13, 17_4, 11, 17, 7Б, 15, 7А, 28
- Лавочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 25б, 15, 14б, 24б, 25а, 27а, 5а, 18б, 14а, 20а, 27б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 18а
- Левкойная улица 32В, 13а, 8, 10, 4, 9, 3, 1, 11а, 6, 11, 5, 12, 23, 25, 28, 14, 1а, 32А, 20, 14-А, 26, 18а, 32, 16, 15, 32Б, 22, 32-А, 18, 21, 30, 13, 21а, 25а
- Линейная улица 2, 3, 4, 7, 8, 10
- Люстдорфская дорога 155, 71а, 95, 117, 115, 93а, 101А, 101, 111, 97а, 109, 121, 113а, 113, 91, 97, 105, 93, 119, 99, 107, 88, 63/1, 103, 89а, 65, 63, 89б, 61, 115А, 57, 86а, 71, 87, 77, 83, 73а, 73, 69, 75б, 69а, 85, 81А, 75а, 75, 57/59
- Моторная улица 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 53А, 31Б, 29, 7А, 27В, 4а, 29А, 41А, 27А, 51А, 19а, 6а, 13А, 27Б, 19б, 6б, 9А, 21А, 55а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 31А
- Никитина улица 12б, 21Б, 23, 34, 33а, 20, 31, 29а, 22Б, 19, 31а, 22а, 30, 25а, 32б, 18, 28, 10, 33, 17, 23а, 32, 34а, 29, 21а, 26, 12в, 15, 34в, 24, 27, 25б, 22, 12А
- Обильная улица 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 871, 69б, 29а, 41А, 58/2, 47Б1, 36В, 68-А, 38/1, 64в, 59а, 41б, 47Б, 39а, 57а, 38/2, 66а, 69а, 67б, 59б, 48а, 33а/1, 89а, 42/1, 64/1, 55а, 60А, 70А, 64А, 56а, 95а, 52А, 36а, 68В, 68а, 68/А, 68Б, 33в, 68Г, 67а, 57-Б/1, 88а, 64Б, 41в, 33б, 57б, 47а, 45а
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Осипова улица 25, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 42, 44, 46
- переулок Авиаторов 3, 4, 5а, 17а, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Васнецова 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 4а, 5
- переулок Глазунова 3а, 4, 1а
- переулок Ковалевского 9
- Петрашевского улица 23, 31, 33, 39, 41, 43, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 76/1, 39/1, 76/2, 43а, 66, 68, 70, 72, 74
- Пишоновская улица 1, 6
- Планетная улица 51/А, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 35Б, 48а, 36А, 41/2, 34-Б, 34в, 61А, 56, 79Б, 26а, 35а, 38Г, 47а, 41а, 47б, 81а, 56а, 49а, 43б, 81Б, 97а, 58, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101
- Прорезная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11а, 21А, 3А, 13, 7/1, 2а, 15, 17, 19, 21, 23
- Прорезной переулок 27
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 1/1, 1/33165, 1/24, 1/3, 1/11, 1/7, 166, 1\13203, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255
- Розовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38а, 33а, 40а, 16б, 10а, 28, 8б, 28а, 28Б, 31а, 20а, 40Б, 29а, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 40
- Ромашковая улица 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 34А, 31/2, 36а, 40Г, 32а, 30а, 7а, 28, 40б, 17а, 9а, 40-В, 21а, 27А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
- Сакко улица 22, 14-А, 24а, 14, 24, 12/1, 20, 10, 18а, 11, 13, 7, 26, 1, 16, 12А, 16а, 11а
- Селекционная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2Г, 22А, 23а, 18А, 13, 40А, 43а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
- Слободская улица 9, 2б, 1, 7, 13, 14а, 15, 4, 14, 11, 2а, 12
- Тихая улица 4А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Тракторна вулиця 50, 2А, 19, 43, 27, 5, 51, 35, 51а, 39-А, 11, 47, 19б, 37, 39, 23, 44, 25, 54, 15А, 31, 45-А, 9, 46, 52, 13, 45, 17, 33, 48 А, 3, 7а, 23А, 41, 19а, 48, 15, 50 А, 21А, 1, 36, 40, 30, 32, 38, 42, 34, 6, 18, 2б, 8, 20, 10, 12А, 28, 12, 24, 14, 4, 16, 26, 22, 27А
- Тупиковый переулок 7
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4А, 2, 9, 10, 4
- Ширшова улица 10, 12, 14, 27, 29, 31, 16а, 33, 18а, 18
- Южный переулок 5, 7/1, 22, 12, 24, 28В, 26А, 6, 7, 16, 1, 26, 14А, 2, 3, 9, 18, 4, 14, 10, 8, 24а, 20, 28.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 58а, 64б, 52А, 77А, 50а, 47А, 95, 71А, 4 -а Приміська, 51А, 48А, 45А
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Александра Вронского улица 61А, 52, 63а, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63
- Кордонная улица 16А, 22А, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 14, 17/2, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 22Б, 9б
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 1, 2, 4, 2Б
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 6а, 1, 2, 2А, 2Б, 1А, 14А, 12А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14.
Фото: УНІАН
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