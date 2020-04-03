Отключение света в Одессе 3 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 129 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Асташкина улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25
- Дегтярная улица 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21
- Льва Толстого улица 19, 21, 30, 32
- переулок Асташкина 1, 3
- Спиридоновская улица 20, 1824, 18/24, 25, 26, 27, 28, 33.
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Клубничная улица 20
- Клубничный переулок 24/4, 24А, 20, 24/2, 24/3
- Новосельского улица 87, 89, 91, 95, 97, 99
- Посмитного улица 20, 22, 33
- Преображенская улица 37
- Тираспольская улица 6
- Фонтанская дорога 61, 59/1, 59, 63, 59а, 59А
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41а, 8А, 60б, 60а, 42А, 49/1, 15А, 2А, 43А, 50А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62.
Фото: 24 канал
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