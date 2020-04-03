Отключение света в Одессе 3 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 129 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 3 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Асташкина улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25

Дегтярная улица 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Льва Толстого улица 19, 21, 30, 32

переулок Асташкина 1, 3

Спиридоновская улица 20, 1824, 18/24, 25, 26, 27, 28, 33.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Клубничная улица 20

Клубничный переулок 24/4, 24А, 20, 24/2, 24/3

Новосельского улица 87, 89, 91, 95, 97, 99

Посмитного улица 20, 22, 33

Преображенская улица 37

Тираспольская улица 6

Фонтанская дорога 61, 59/1, 59, 63, 59а, 59А

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41а, 8А, 60б, 60а, 42А, 49/1, 15А, 2А, 43А, 50А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62.

Фото: 24 канал

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