Отключение света в Одессе 29 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение электроэнергии коснется многих жителей города.
Центральный РЭС сообщает потребителям, что 29 октября с 09:00 до 17:00 в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ, по утвержденному графику, будут проводиться отключения электроснабжения по следующим адресам:
- ул. М. Арнаутская, 34- 52, 43-69а;
- ул. Б. Арнаутская, 33-55, 36-40;
- ул. Л. Шмидта, 1-25, 4-24;
- ул. Осипова, 37-47, 50/52;
- ул. Пушкинская, 62-76, 41-83;
- ул. Ришельевская, 61-69, 80;
- ул. Пантелеймоновская, 2-70, 3-15;
- ул. Новая, 11-13, 10-18;
- ул. Канатная, 71-81, 72-84;
- ул. Гимназическая, 3-25, 4-28;
- Привокзальная пл. (Макдональдс);
- Французский б-р, 1-5, 2;
- ул. Леонтовича, 15-17;
- ул. Отрадная, 14, 15;
- пер. Мукачевский, 1-7, 4-6;
- Итальянский б-р, 2-4, 11.
Фото: izvestia.nikolaev.ua