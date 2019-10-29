fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 29 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 29 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение электроэнергии коснется многих жителей города.

Центральный РЭС сообщает потребителям, что 29 октября  с 09:00 до 17:00 в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ, по утвержденному графику, будут проводиться отключения электроснабжения по следующим адресам:

  • ул. М. Арнаутская, 34- 52, 43-69а;
  • ул. Б. Арнаутская, 33-55, 36-40;
  • ул. Л. Шмидта, 1-25, 4-24;
  • ул. Осипова, 37-47, 50/52;
  • ул. Пушкинская, 62-76, 41-83;
  • ул. Ришельевская, 61-69, 80;
  • ул. Пантелеймоновская, 2-70, 3-15;
  • ул. Новая, 11-13, 10-18;
  • ул. Канатная, 71-81, 72-84;
  • ул. Гимназическая, 3-25, 4-28;
  • Привокзальная пл. (Макдональдс);
  • Французский б-р, 1-5, 2;
  • ул. Леонтовича, 15-17;
  • ул. Отрадная, 14, 15;
  • пер. Мукачевский, 1-7, 4-6;
  • Итальянский б-р, 2-4, 11.

Фото: izvestia.nikolaev.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить