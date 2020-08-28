Отключение света в Одессе 29 августа: кто останется без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 37 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 29 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Адмиральский проспект 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1В, 3
- Генерала Петрова улица 27/2, 27/5
- Гераневая улица 2, 8
- Героев-Пограничников улица 4
- Доковая улица 19
- Космонавтов улица 58/2
- Судостроительная улица 11
- Трудовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16/1, 6Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14А
- Щоголева улица 20, 22, 20/1, 18А