Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 29 августа: кто останется без электроэнергии?

Отключение света в Одессе 29 августа: кто останется без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 37 домов.

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Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 29 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Адмиральский проспект 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1В, 3
  • Генерала Петрова улица 27/2, 27/5
  • Гераневая улица 2, 8
  • Героев-Пограничников улица 4
  • Доковая улица 19
  • Космонавтов улица 58/2
  • Судостроительная улица 11
  • Трудовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16/1, 6Б, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14А
  • Щоголева улица 20, 22, 20/1, 18А
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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