Отключение света в Одессе 28 мая: кому нужно подготовится

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:

1-й Орловський, 2, 4, 6

1-я линия, 3, 54

10-ая Лінія на житловому масиві, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34А, 29А, 35А, 32, 33, 34, 35, 37

11-а Лінія на житловому масиві, 33В, 25, 26, 27, 33Б, 28, 28А, 33а, 26а, 29, 31, 33, 35

13-а Лінія на житловому масиві, 8, 10, 12, 6а, 4, 6, 4а, 1, 2, 3

15-а Лінія на житловому масиві, 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3

3-я Суворовская улица, 1

Абрикосовая улица, 7а, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 31г, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 48, 50, 52

Академика Королёва улица, 35

Академика Филатова улица, 23Б, 21, 23

В .Свердюка улица, 4а, 1в, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 21, 7, 1, 38, 15, 32, 16, 29, 41, 35, 19а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 17, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 41а, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 2, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 26, 1а, 14

Велика Балка, Полностью

Весёлая улица, 37в, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 86б, 17а, 52а, 58б, 36а, 62а, 37б, 84Г, 25а, 92а, 62б, 96, 38а, 62в, 31б, 46а, 39а, 44а, 48а, 31а, 58а, 19а, 52б, 76б, 78а, 78в, 84б, 57а, 82б, 78б, 37а, 82а, 96а, 86а, 78г, 76а, 25б

Водяная улица, 3, 1а, 4, 9

Вознесенский переулок, 3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 60а, 25, 41а, 15а, 54а, 40а, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60

Героев обороны Одессы улица, 14, 22

Добровольского проспект, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 79А, 81А, 77А, 75А, 83, 92, 96, 73А

Жолио-Кюри улица, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32а\с, 31_1, 31а, 33а_c, 37а, 31_2, 44А, 39, 33а/с524, 31Е, 31г, 31д, 40, 42, 46, 48, 50, 31Б

Жуковского улица, 6, 7, 8, 10/2, 10, 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3

Залізняка вулиця, 1, 3Е

Клубничная улица, 20

Клубничный переулок, 24/4, 24А, 20, 24/3, 24/2

Кольцевая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9а, 23а, 19а, 31, 15а, 5а, 3а, 12а

Космонавтов улица, 14, 16, 18

Круговая улица, 11а, 7а, 6, 7, 13, 15, 1, 16, 3а, 5, 11, 12, 4, 9, 17в, 17а, 10, 12а, 6а, 8, 23, 2, 17, 3, 18, 17б

Курская улица, 97, 99, 101, 103, 105, 113а, 107, 107а, 99а, 109, 111, 113, 115

Лиманская улица, 14, 16

Марсельская улица, 1

Маршрутная улица, 42, 14а, 1а, 31а, 32а, 31, 22б, 30, 22а, 28, 17, 34, 20а, 34а, 17а, 17б, 21, 36, 38а, 22, 20б, 40а, 20, 7д, 3, 4б, 32, 2а, 39, 1, 2, 4а, 13а, 4, 13, 10, 8, 7з, 23г, 23а, 9, 6, 11б, 7б, 15, 8а, 16, 10б, 5, 11, 12б, 12, 15а, 11а, 14, 7а, 16б

Молодёжная улица, 3а, 1а, 5а, 4, 19, 10, 8, 3, 1г, 2, 5, 6, 8а, 1в, 17, 13, 15, 11а, 11, 9б, 9а

Московская улица, 3а, 1, 2, 4, 6, 8, 22а, 12а, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Нерубайское, Полностью

Новосельська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 1а, 12а, 21, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 22, 23, 24, 27, 19б

Новосьолов вулиця, 20а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 7а, 16, 14а, 20б, 14б, 10б, 10а, 14з, 5а, 14д, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30

Орловская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12а, 12, 13

Паустовского улица, 31, 31_2, 31_1

п. Водяний, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 1в, 8з, 12г, 8а, 15, 17, 20, 22, 9а

п. Каменистий, 1, 3, 16

п. Малий, 1а, 7а, 2, 4а, 1в, 1б, 5, 5а, 3, 6, 1д, 8а, 7, 8, 10, 2а

п. Поперечний, 3а, 1, 2, 3

п. Степовий, 1, 1а, 2

п. Тихий, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 1б

п. Червоний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 32а, 2а, 10а, 4а, 13а, 34, 35, 36

п. Шахтарський, 2, 3

п. Шкільний, 2г, 11б, 2в, 12, 12а, 2ж, 7, 3, 11, 7а, 4, 2

Поперечная улица, 1, 2, 3, 2г, 4, 9а, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Посмитного улица, 20, 22, 33

Преображенская улица, 46а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 33а, 62, 41в, 41г, 41а, 44з, 38б, 50а, 50б, 43в, 45в, 48б, 44в, 46в, 44б, 45а, 45б, 46г, 42а, 41б, 38в, 56а, 35а, 46б, 44г

Садовая улица, 1а, 1, 2, 3а, 3, 7а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16

СК Надія, Полностью

Спаська вулиця, 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10

Степовая улица, 16, 55г, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 57а, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 2ж, 69г, 71г, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 69а, 4ж, 75, 4н, 79, 77д, 77, 77а, 79б, 75в, 77в, 75б, 77з, 75д, 75н, 75а, 81, 51з, 39, 51к, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 41б, 53а, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 75г

Студентська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тихая улица, 37а, 30, 32, 37, 41, 47, 49, 57, 59, 61, 59а

Фоминська вулиця, 85

Фонтанская дорога, 59а, 61, 59/1, 59, 63

Фонтанская дорога, 59, 59А

Центральная улица, 12, 5Б, 23а, 11, 4, 14, 23, 31, 10, 25, 21б, 8, 18, 30, 28, 21, 36, 9, 7, 21а, 6, 1, 26, 15, 4а, 1к, 16, 1в, 32, 24, 25б, 40, 62, 39, 46а, 35а, 67б, 33, 63а, 46, 22, 43а, 68а, 27в, 42, 68, 35б, 63, 47, 58, 60, 47а, 63г, 51, 50, 29а, 66, 27, 49, 64а, 27б, 43, 31а, 63б, 64, 56, 56а, 70, 54, 44, 42а, 72, 40а, 3, 1а, 5, 1б, 2, 5в, 38

Шахтерская улица, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25а, 15а, 4а, 19, 21, 27, 35, 45

Школьная улица, 2д, 1, 2, 5, 7, 3л

Яровая улица, 33, 13а, 26ж, 21, 26, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 21а, 21в, 25, 12А, 4, 15в, 11а, 24, 14, 6а, 26а, 8, 15б, 2, 18, 3, 28, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 18а, 12а

С 9:00 до 18:00 отключат электроэнергию по таким адресам:

1-й Кипарисный переулок, 2, 4

3-й Кипарисный переулок, 1, 2, 3, 4

Гастелло улица, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 125А, 133а, 86А, 161а, 147а, 54б, 167а, 54А, 57а, 163а, 78а, 77, 83а, 86б, 81а, 143А, 56а, 87а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167

Гранатная улица, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 37А, 44, 29А, 48А, 50А, 40А, 51А, 38А, 45А, 39а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 30А

Джутовый переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 10А, 9, 10

Дубовая улица, 2А, 1, 2, 3, 4, 4А, 27А, 29а, 14а, 10А, 11А, 15а, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Конструкторский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/1, 9, 8А, 10, 11

Леонова улица, 57

Магистральная улица, 35а, 19А, 33а, 33 б, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 31Н, 24, 21А, 22, 12, 11, 5, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 23, 6а, 44, 12-А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 33, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28-А, 46, 21, 48, 7, 31Л

Нескучная улица, 57, 52А, 52А14, 52, 59

переулок Гагарина, 20

переулок Москвина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 7А, 9, 10, 12

переулок Трудовых Резервов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 9а, 9, 10, 5А

Профсоюзная улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24А, 26А, 2А, 14, 18/2, 10б, 34/1, 8А, 18, 10а, 16, 26, 22, 30, 32, 34, 24, 20, 28

Пшеничная улица, 9, 18, 20, 22А, 7, 16А, 16, 22, 24

Радиальный переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Радостная улица, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 50А

Сосюры улица, 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 59А, 68, 74А, 66А, 71, 76а, 75, 74, 73, 76, 78, 72, 70, 69, 80, 82

Туристская улица, 26А, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44А, 31а, 37, 35а, 33А, 26б, 20А, 38, 40, 42, 44, 46

Центральный Аэропорт улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23

Щорса улица, 55А, 118В, 43, 61, 63Б, 65/1, 37, 39, 65, 53, 59, 45, 55, 47, 61А, 35, 55Б, 51, 57А, 63, 41, 41/2, 124, 117, 122, 120, 118А, 112, 111а, 119, 114, 122/2, 123, 120А, 118, 116, 115, 120Б, 120В, 121, 118Б, 111, 110

С 9:00 до 12:00 свет отключат по таким адресам:

Старопортофранковская улица, 137, 139, 141, 143

Фонтанская дорога улица, 95б, 95а, 106/27

С 11:00 до 14:00 электроэнергии не будет по таким адресам:

1-й Дачный переулок, 10/7, 4, 5, 6, 7, 10, 10/12, 10/1, 10/4, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011, 10а

Дачная улица, 6/6, 10/10, 8, 10, 10/4, 12, 6/4, 6б, 6/9, 6/15, 3А, 6/11, 6а, 6/13, 10/5, 10/7, 6

Дачный переулок, 8а

С 10:00 до 13:00 света не будет по таким адресам:

Книжный переулок, 17

Преображенская улица, 94

Старорезничная улица, 20, 28, 35

С 12:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:

Авангардная улица, 11

Дачная улица, 7, 7а

Львовская улица, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 18б, 10/1, 20а, 22а, 14а, 12а, 2а, 1А, 2Б, 9/6, 22, 1Г, 20Б, 1в, 1/10, 2/1, 10а, 10б, 24а, 24, 18а

СУХИЙ ЛИМАН, Полностью

Фонтанская дорога, 88А, 88, 90

С 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:

Академика Филатова улица, 24, 26, 32, 34

Академика Филатова улица, 28, 30

С 13:00 до 16:00 свет отключат по адресу:

Книжный переулок, 17

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.