Отключение света в Одессе 28 мая: кому нужно подготовится

Сегодня одесситов ожидает очередное плановое отключение электроэнергии. Список адресов внушительный.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 9:00 до 17:00 электроэнергию отключат по таким адресам:
- 1-й Орловський, 2, 4, 6
- 1-я линия, 3, 54
- 10-ая Лінія на житловому масиві, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34А, 29А, 35А, 32, 33, 34, 35, 37
- 11-а Лінія на житловому масиві, 33В, 25, 26, 27, 33Б, 28, 28А, 33а, 26а, 29, 31, 33, 35
- 13-а Лінія на житловому масиві, 8, 10, 12, 6а, 4, 6, 4а, 1, 2, 3
- 15-а Лінія на житловому масиві, 1, 3, 5, 7, 9
- 19-а Лінія на житловому масиві, 1, 2, 3
- 3-я Суворовская улица, 1
- Абрикосовая улица, 7а, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 31г, 15, 20, 24, 30, 33, 34, 36, 48, 50, 52
- Академика Королёва улица, 35
- Академика Филатова улица, 23Б, 21, 23
- В .Свердюка улица, 4а, 1в, 9, 30, 13, 24а, 45, 6, 36, 46, 21, 7, 1, 38, 15, 32, 16, 29, 41, 35, 19а, 47, 17в, 11, 12, 25Г, 5, 24, 17, 27, 4, 17б, 19, 21а, 20, 25а, 16а, 2б, 31, 41а, 10, 23, 8, 34, 25, 39, 2, 44, 28, 3, 40, 18, 35а, 26, 1а, 14
- Велика Балка, Полностью
- Весёлая улица, 37в, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 86б, 17а, 52а, 58б, 36а, 62а, 37б, 84Г, 25а, 92а, 62б, 96, 38а, 62в, 31б, 46а, 39а, 44а, 48а, 31а, 58а, 19а, 52б, 76б, 78а, 78в, 84б, 57а, 82б, 78б, 37а, 82а, 96а, 86а, 78г, 76а, 25б
- Водяная улица, 3, 1а, 4, 9
- Вознесенский переулок, 3, 9, 15, 19, 20, 22, 23, 60а, 25, 41а, 15а, 54а, 40а, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 43, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60
- Героев обороны Одессы улица, 14, 22
- Добровольского проспект, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 79А, 81А, 77А, 75А, 83, 92, 96, 73А
- Жолио-Кюри улица, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 32а\с, 31_1, 31а, 33а_c, 37а, 31_2, 44А, 39, 33а/с524, 31Е, 31г, 31д, 40, 42, 46, 48, 50, 31Б
- Жуковского улица, 6, 7, 8, 10/2, 10, 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3
- Залізняка вулиця, 1, 3Е
- Клубничная улица, 20
- Клубничный переулок, 24/4, 24А, 20, 24/3, 24/2
- Кольцевая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 9а, 23а, 19а, 31, 15а, 5а, 3а, 12а
- Космонавтов улица, 14, 16, 18
- Круговая улица, 11а, 7а, 6, 7, 13, 15, 1, 16, 3а, 5, 11, 12, 4, 9, 17в, 17а, 10, 12а, 6а, 8, 23, 2, 17, 3, 18, 17б
- Курская улица, 97, 99, 101, 103, 105, 113а, 107, 107а, 99а, 109, 111, 113, 115
- Лиманская улица, 14, 16
- Марсельская улица, 1
- Маршрутная улица, 42, 14а, 1а, 31а, 32а, 31, 22б, 30, 22а, 28, 17, 34, 20а, 34а, 17а, 17б, 21, 36, 38а, 22, 20б, 40а, 20, 7д, 3, 4б, 32, 2а, 39, 1, 2, 4а, 13а, 4, 13, 10, 8, 7з, 23г, 23а, 9, 6, 11б, 7б, 15, 8а, 16, 10б, 5, 11, 12б, 12, 15а, 11а, 14, 7а, 16б
- Молодёжная улица, 3а, 1а, 5а, 4, 19, 10, 8, 3, 1г, 2, 5, 6, 8а, 1в, 17, 13, 15, 11а, 11, 9б, 9а
- Московская улица, 3а, 1, 2, 4, 6, 8, 22а, 12а, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Нерубайское, Полностью
- Новосельська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 1а, 12а, 21, 19г, 3а, 18в, 19в, 20а, 22, 23, 24, 27, 19б
- Новосьолов вулиця, 20а, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 7а, 16, 14а, 20б, 14б, 10б, 10а, 14з, 5а, 14д, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30
- Орловская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12а, 12, 13
- Паустовского улица, 31, 31_2, 31_1
- п. Водяний, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 1в, 8з, 12г, 8а, 15, 17, 20, 22, 9а
- п. Каменистий, 1, 3, 16
- п. Малий, 1а, 7а, 2, 4а, 1в, 1б, 5, 5а, 3, 6, 1д, 8а, 7, 8, 10, 2а
- п. Поперечний, 3а, 1, 2, 3
- п. Степовий, 1, 1а, 2
- п. Тихий, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 1б
- п. Червоний, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 32, 33, 32а, 2а, 10а, 4а, 13а, 34, 35, 36
- п. Шахтарський, 2, 3
- п. Шкільний, 2г, 11б, 2в, 12, 12а, 2ж, 7, 3, 11, 7а, 4, 2
- Поперечная улица, 1, 2, 3, 2г, 4, 9а, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Посмитного улица, 20, 22, 33
- Преображенская улица, 46а, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 33а, 62, 41в, 41г, 41а, 44з, 38б, 50а, 50б, 43в, 45в, 48б, 44в, 46в, 44б, 45а, 45б, 46г, 42а, 41б, 38в, 56а, 35а, 46б, 44г
- Садовая улица, 1а, 1, 2, 3а, 3, 7а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16
- СК Надія, Полностью
- Спаська вулиця, 3а, 2, 4, 5, 6, 8, 10
- Степовая улица, 16, 55г, 65, 73к, 67а, 4а, 61а, 8а, 69, 57а, 4, 55д, 73б, 73ж, 61, 73, 67б, 2а, 6г, 55в, 2ж, 69г, 71г, 4г, 71а, 6а, 69б, 73д, 53, 6, 6б, 71, 71в, 2, 67, 73в, 4е, 73г, 73а, 4в, 53б, 63, 57б, 69а, 4ж, 75, 4н, 79, 77д, 77, 77а, 79б, 75в, 77в, 75б, 77з, 75д, 75н, 75а, 81, 51з, 39, 51к, 49б, 49, 49а, 35, 47, 51, 51д, 51Л, 51а, 41б, 53а, 41, 53г, 37б, 37в, 55, 41а, 59, 33, 53в, 53ж, 51ж, 45, 57, 37, 37а, 55е, 31, 75г
- Студентська вулиця, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Тихая улица, 37а, 30, 32, 37, 41, 47, 49, 57, 59, 61, 59а
- Фоминська вулиця, 85
- Фонтанская дорога, 59а, 61, 59/1, 59, 63
- Фонтанская дорога, 59, 59А
- Центральная улица, 12, 5Б, 23а, 11, 4, 14, 23, 31, 10, 25, 21б, 8, 18, 30, 28, 21, 36, 9, 7, 21а, 6, 1, 26, 15, 4а, 1к, 16, 1в, 32, 24, 25б, 40, 62, 39, 46а, 35а, 67б, 33, 63а, 46, 22, 43а, 68а, 27в, 42, 68, 35б, 63, 47, 58, 60, 47а, 63г, 51, 50, 29а, 66, 27, 49, 64а, 27б, 43, 31а, 63б, 64, 56, 56а, 70, 54, 44, 42а, 72, 40а, 3, 1а, 5, 1б, 2, 5в, 38
- Шахтерская улица, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25а, 15а, 4а, 19, 21, 27, 35, 45
- Школьная улица, 2д, 1, 2, 5, 7, 3л
- Яровая улица, 33, 13а, 26ж, 21, 26, 19б, 21б, 19, 27, 23, 25а, 31, 21а, 21в, 25, 12А, 4, 15в, 11а, 24, 14, 6а, 26а, 8, 15б, 2, 18, 3, 28, 30, 9, 6, 8а, 7, 28а, 15, 1, 13, 32, 3а, 16, 12, 11, 18а, 12а
С 9:00 до 18:00 отключат электроэнергию по таким адресам:
- 1-й Кипарисный переулок, 2, 4
- 3-й Кипарисный переулок, 1, 2, 3, 4
- Гастелло улица, 54, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 125А, 133а, 86А, 161а, 147а, 54б, 167а, 54А, 57а, 163а, 78а, 77, 83а, 86б, 81а, 143А, 56а, 87а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167
- Гранатная улица, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 37А, 44, 29А, 48А, 50А, 40А, 51А, 38А, 45А, 39а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 30А
- Джутовый переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 10А, 9, 10
- Дубовая улица, 2А, 1, 2, 3, 4, 4А, 27А, 29а, 14а, 10А, 11А, 15а, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Конструкторский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/1, 9, 8А, 10, 11
- Леонова улица, 57
- Магистральная улица, 35а, 19А, 33а, 33 б, 34, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 31Н, 24, 21А, 22, 12, 11, 5, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 23, 6а, 44, 12-А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 31Б, 31К, 33, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28-А, 46, 21, 48, 7, 31Л
- Нескучная улица, 57, 52А, 52А14, 52, 59
- переулок Гагарина, 20
- переулок Москвина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 7А, 9, 10, 12
- переулок Трудовых Резервов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 9а, 9, 10, 5А
- Профсоюзная улица, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24А, 26А, 2А, 14, 18/2, 10б, 34/1, 8А, 18, 10а, 16, 26, 22, 30, 32, 34, 24, 20, 28
- Пшеничная улица, 9, 18, 20, 22А, 7, 16А, 16, 22, 24
- Радиальный переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
- Радостная улица, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 50А
- Сосюры улица, 1а, 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 59А, 68, 74А, 66А, 71, 76а, 75, 74, 73, 76, 78, 72, 70, 69, 80, 82
- Туристская улица, 26А, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44А, 31а, 37, 35а, 33А, 26б, 20А, 38, 40, 42, 44, 46
- Центральный Аэропорт улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23
- Щорса улица, 55А, 118В, 43, 61, 63Б, 65/1, 37, 39, 65, 53, 59, 45, 55, 47, 61А, 35, 55Б, 51, 57А, 63, 41, 41/2, 124, 117, 122, 120, 118А, 112, 111а, 119, 114, 122/2, 123, 120А, 118, 116, 115, 120Б, 120В, 121, 118Б, 111, 110
С 9:00 до 12:00 свет отключат по таким адресам:
- Старопортофранковская улица, 137, 139, 141, 143
- Фонтанская дорога улица, 95б, 95а, 106/27
С 11:00 до 14:00 электроэнергии не будет по таким адресам:
- 1-й Дачный переулок, 10/7, 4, 5, 6, 7, 10, 10/12, 10/1, 10/4, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011, 10а
- Дачная улица, 6/6, 10/10, 8, 10, 10/4, 12, 6/4, 6б, 6/9, 6/15, 3А, 6/11, 6а, 6/13, 10/5, 10/7, 6
- Дачный переулок, 8а
- С 10:00 до 13:00 света не будет по таким адресам:
- Книжный переулок, 17
- Преображенская улица, 94
- Старорезничная улица, 20, 28, 35
С 12:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:
- Авангардная улица, 11
- Дачная улица, 7, 7а
- Львовская улица, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 18б, 10/1, 20а, 22а, 14а, 12а, 2а, 1А, 2Б, 9/6, 22, 1Г, 20Б, 1в, 1/10, 2/1, 10а, 10б, 24а, 24, 18а
- СУХИЙ ЛИМАН, Полностью
- Фонтанская дорога, 88А, 88, 90
С 13:00 до 15:00 электроэнергию отключат по адресам:
- Академика Филатова улица, 24, 26, 32, 34
- Академика Филатова улица, 28, 30
С 13:00 до 16:00 свет отключат по адресу:
- Книжный переулок, 17