Отключение света в Одессе 28 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 907 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок 8 Марта 4, 8А, 9, 6, 2, 3, 7, 1, 8, 5, 10, 5А, 47_1, 17, 15, 47, 11

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 4а, 24а, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 9а

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Пересипьська 7, 13, 13а, 5, 11, 15

3-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2А

4-й Флотский переулок 1

4-я Пересыпская улица 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21_2, 9А, 14, 37_1, 37_2, 29А, 7_1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

8-я Пересыпская улица 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Королёва улица 72

Балтская дорога 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58А, 32а, 75б, 62_1, 82а, 38, 84а, 40а, 43А, 35а, 64А, 40, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 82, 84

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 19а, 1б, 4а, 13, 32б, 1а, 3а, 14а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13а, 18б, 13, 14А, 7а, 5_5а, 1б, 17а, 3а, 22В, 23а, 18а, 22А, 9а, 22Е, 22Г, 2а, 22Д, 22Б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 1а, 24, 21, 25, 33, 28, 29, 27, 26, 31

Горная улица 9а, 7, 16

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Закарпатская улица 29_1, 27А, 2, 21, 13, 15, 8а, 16, 3, 26, 9, 7, 25, 6, 34, 30, 18, 1, 26а, 28, 19, 27, 14, 5, 10, 20, 23, 4, 22, 31, 12, 8, 24, 11, 46, 36, 52, 48, 52а, 40, 33, 62, 58, 209, 38, 42, 68, 56, 50, 64, 60, 66, 70, 39, 54, 72, 44, 32

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26а, 28А, 16, 7а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26а, 24а, 38а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15а, 17А, 18, 16а, 15б, 21, 22, 24

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 2а, 7б, 24а, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Виктора Дихтиевского 1, 2, 3, 4, 11а, 5а, 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 35/1, 21, 57а, 1а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 14а, 17а, 20, 3а, 23а, 14_1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1в, 2а, 3а, 1б, 10, 4а, 12, 1а

Сельская улица Полностью

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4а, 4Б, 9, 11

Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 34а, 23а, 2а, 20_6, 49а, 42А, 55а, 1а, 10_2, 12а, 54а, 33б, 50, 13а, 42Б, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 33а

Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 9а, 2А, 27а, 29а, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Мариинская улица 6

спуск Маринеско 8, 10, 14, 16, 6/8, 6, 18

Фото: Гадяч.City

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