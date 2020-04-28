Отключение света в Одессе 28 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 690 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 5А, 11, 15, 17, 47, 47_1

1-й Флотский переулок 5, 7, 7а

1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 9а, 8а, 24а, 24, 4а

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-я Суворовская улица 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4-й Флотский переулок 1

6-й Черноморский переулок 2, 3, 3а, 1, 4, 5, 10

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29А, 35а, 37В, 21А, 14А, 21_2, 47А, 20А, 23а, 25, 45А, 37Б, 15а, 9А, 7_1, 43А, 37_2, 37_1, 37А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Бабеля улица 38

Балковская улица 106

Балтская дорога 37, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 84а, 62_1, 82а, 70, 75б, 58А, 64А, 43А, 82, 84

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 4а, 14а, 1б, 32б, 3а, 1а, 9а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Главная улица 1, 3, 7, 11, 7а, 1а, 31, 3а, 5_5а, 1б, 33, 9а

Дальницкая улица 52

Коблевская улица 21, 23, 17/19, 15а, 13, 15, 22

Конная улица 19, 21

Мичурина улица 21, 23, 27, 29, 31, 21а, 37а, 25а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25б

Нежинская улица 1, 3, 5

Новикова улица 12А, 12В, 12/В, 2А, 12Б, 10, 12 А

Ольгиевская улица 15, 17, 19, 21

Педагогическая улица 46, 46-А, 46А

переулок Александра Пресича 2а, 2, 4, 5, 6, 7, 7б, 24а, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16в, 12а, 16а, 17б, 4а, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 9а

переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 19а, 13а, 14а, 12а, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 2а, 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8, 10, 8а, 6

переулок Ониловой 2628, 26/28

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 57а, 1а, 35/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

площадь Мичурина 3а, 2, 3, 4, 6, 17а, 23а, 14_1, 14а, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Посмитного улица 22

спуск 8 Марта 1, 4а, 5, 4, 4Б, 8, 11, 9, 3, 6, 7, 2

Флотская улица 24, 9а, 19, 29а, 21, 25, 29, 15, 16, 27а, 13, 22, 2А, 6, 10, 8, 2, 4, 5, 3, 11, 9, 27

Хуторская улица 95Е

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Орловський 2, 4, 6

10-ая Лінія на житловому масиві 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 29А, 35, 37, 34А

11-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 26а, 28А, 27, 33В, 33а, 28, 29, 31, 33, 35, 33Б

13-а Лінія на житловому масиві 4а, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 6а, 6

15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9

19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3

Героев обороны Одессы улица 14, 22

Добровольского проспект 81А, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 73А, 75А, 79А, 92, 96, 77А

Жолио-Кюри улица 33а_c, 31г, 31_2, 33а/с524, 35, 31, 37, 31_1, 33, 22, 32, 28, 34, 32а\с, 30, 42, 37а, 38, 48, 36, 50, 46, 39, 40, 31д, 29, 31Е, 24, 27, 31а, 31Б, 44А

Курская улица 97, 99, 101, 103, 99а, 107а, 113а, 105, 107, 109, 111, 113, 115

Марсельская улица 1

Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 11, 12, 13

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Авдеева-Черноморского улица 111, 122-б, 100-В, 125, 92, 125Б, 133, 119, 86, 100-Б, 124А, 143, 135, 131а1, 117, 106г, 112А, 98, 94/3, 100В, 115, 106в, 102, 110, 94/5, 108б, 124, 127, 90, 129а, 96, 100а, 108, 124-Б, 94, 88, 100, 137, 126, 94/2, 131Б, 100г, 94/1, 121А, 121, 108/б, 106д, 129, 114а, 108в, 106-а, 139, 94/4, 131, 112, 64, 116, 96а, 125А, 122, 106/2, 159, 108а, 106а, 114, 106б, 104, 123

Ефима Геллера улица 53А, 55а, 51, 57

Жаботинского улица 26А, 25а, 24, 22, 11, 24А, 19, 27, 26б, 15а2, 15а, 17, 19а, 15а1, 13, 26, 17а, 15, 57

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Вильямса улица 69

Академика Королёва улица 69, 69/1, 65, 71

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Королёва улица 81/7

Академика Королёва улица 85/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/8

Фото: 5 канал

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