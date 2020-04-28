Отключение света в Одессе 28 апреля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 690 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 28 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8А, 5А, 11, 15, 17, 47, 47_1
- 1-й Флотский переулок 5, 7, 7а
- 1-я Суворовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 9а, 8а, 24а, 24, 4а
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-я Суворовская улица 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 4-й Флотский переулок 1
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 3а, 1, 4, 5, 10
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29А, 35а, 37В, 21А, 14А, 21_2, 47А, 20А, 23а, 25, 45А, 37Б, 15а, 9А, 7_1, 43А, 37_2, 37_1, 37А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
- Бабеля улица 38
- Балковская улица 106
- Балтская дорога 37, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 84а, 62_1, 82а, 70, 75б, 58А, 64А, 43А, 82, 84
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 4а, 14а, 1б, 32б, 3а, 1а, 9а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Главная улица 1, 3, 7, 11, 7а, 1а, 31, 3а, 5_5а, 1б, 33, 9а
- Дальницкая улица 52
- Коблевская улица 21, 23, 17/19, 15а, 13, 15, 22
- Конная улица 19, 21
- Мичурина улица 21, 23, 27, 29, 31, 21а, 37а, 25а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 25б
- Нежинская улица 1, 3, 5
- Новикова улица 12А, 12В, 12/В, 2А, 12Б, 10, 12 А
- Ольгиевская улица 15, 17, 19, 21
- Педагогическая улица 46, 46-А, 46А
- переулок Александра Пресича 2а, 2, 4, 5, 6, 7, 7б, 24а, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16в, 12а, 16а, 17б, 4а, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 9а
- переулок Вильгельма Габсбурга 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 19а, 13а, 14а, 12а, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 2а, 5а, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8, 10, 8а, 6
- переулок Ониловой 2628, 26/28
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 57а, 1а, 35/1, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57
- площадь Мичурина 3а, 2, 3, 4, 6, 17а, 23а, 14_1, 14а, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
- Посмитного улица 22
- спуск 8 Марта 1, 4а, 5, 4, 4Б, 8, 11, 9, 3, 6, 7, 2
- Флотская улица 24, 9а, 19, 29а, 21, 25, 29, 15, 16, 27а, 13, 22, 2А, 6, 10, 8, 2, 4, 5, 3, 11, 9, 27
- Хуторская улица 95Е
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Орловський 2, 4, 6
- 10-ая Лінія на житловому масиві 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35А, 29А, 35, 37, 34А
- 11-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 26а, 28А, 27, 33В, 33а, 28, 29, 31, 33, 35, 33Б
- 13-а Лінія на житловому масиві 4а, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 12, 6а, 6
- 15-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 9
- 19-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3
- Героев обороны Одессы улица 14, 22
- Добровольского проспект 81А, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 73А, 75А, 79А, 92, 96, 77А
- Жолио-Кюри улица 33а_c, 31г, 31_2, 33а/с524, 35, 31, 37, 31_1, 33, 22, 32, 28, 34, 32а\с, 30, 42, 37а, 38, 48, 36, 50, 46, 39, 40, 31д, 29, 31Е, 24, 27, 31а, 31Б, 44А
- Курская улица 97, 99, 101, 103, 99а, 107а, 113а, 105, 107, 109, 111, 113, 115
- Марсельская улица 1
- Орловская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12а, 11, 12, 13
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Авдеева-Черноморского улица 111, 122-б, 100-В, 125, 92, 125Б, 133, 119, 86, 100-Б, 124А, 143, 135, 131а1, 117, 106г, 112А, 98, 94/3, 100В, 115, 106в, 102, 110, 94/5, 108б, 124, 127, 90, 129а, 96, 100а, 108, 124-Б, 94, 88, 100, 137, 126, 94/2, 131Б, 100г, 94/1, 121А, 121, 108/б, 106д, 129, 114а, 108в, 106-а, 139, 94/4, 131, 112, 64, 116, 96а, 125А, 122, 106/2, 159, 108а, 106а, 114, 106б, 104, 123
- Ефима Геллера улица 53А, 55а, 51, 57
- Жаботинского улица 26А, 25а, 24, 22, 11, 24А, 19, 27, 26б, 15а2, 15а, 17, 19а, 15а1, 13, 26, 17а, 15, 57
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Вильямса улица 69
- Академика Королёва улица 69, 69/1, 65, 71
С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Королёва улица 81/7
- Академика Королёва улица 85/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/8
Фото: 5 канал