Отключение света в Одессе 27 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 160 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6
- 24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7
- Вознесенский переулок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
- Добровольского проспект 81, 71А, 73, 77, 79
- Жолио-Кюри улица 43, 52, 43а
- Итальянский бульвар 1/1
- Канатная улица 7, 9
- Курская улица 123а, 123, 125
- Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а, 16, 18, 20
- переулок Нахимова 1, 13, 1/3
С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-я Станционная улица 15
- Дальницкое шоссе 2/1, 28, 33, 1517
- Поселковая улица 1, 17А, 21, 13, 7, 9, 19А, 11, 11А, 5, 15, 23, 39а, 19, 7А, 3, 17, 9А, 39, 3А
- Пугачёва улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 8А, 6а, 15А, 26А, 18А, 16а, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34
- Самолётная улица 46 А, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51
- Транспортная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 1а, 14, 15, 16, 17, 19
- Шефская улица 25, 26.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Дача Ковалевского улица 142, 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1
- Ильфа и Петрова улица 29
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- Просвещения улица 207
Фото: 24 Канал
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