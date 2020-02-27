Отключение света в Одессе 27 февраля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 160 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

23-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6

24-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7

Вознесенский переулок 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Добровольского проспект 81, 71А, 73, 77, 79

Жолио-Кюри улица 43, 52, 43а

Итальянский бульвар 1/1

Канатная улица 7, 9

Курская улица 123а, 123, 125

Марсельская улица 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2а, 16, 18, 20

переулок Нахимова 1, 13, 1/3

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-я Станционная улица 15

Дальницкое шоссе 2/1, 28, 33, 1517

Поселковая улица 1, 17А, 21, 13, 7, 9, 19А, 11, 11А, 5, 15, 23, 39а, 19, 7А, 3, 17, 9А, 39, 3А

Пугачёва улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 8А, 6а, 15А, 26А, 18А, 16а, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34

Самолётная улица 46 А, 28, 30, 32, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51

Транспортная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 1а, 14, 15, 16, 17, 19

Шефская улица 25, 26.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Дача Ковалевского улица 142, 144, 144/3, 144/5, 144/6, 144/1

Ильфа и Петрова улица 29

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

Просвещения улица 207

Фото: 24 Канал

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