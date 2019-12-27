Отключение света в Одессе 27 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 699 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 2/130, 143, 145, 147, 224, 270

1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 47А, 77А, 4 -а Приміська, 95, 58а, 71А, 48А, 45А, 50а, 64б, 52А, 51А

3-я Заводская улица 3, 8, 10, 10/1, 5, 6, 10/7, 4

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Пригородная улица 79, 79А, 60, 60/1

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Вильямса улица 43

Аккордная улица 2, 3, 8а, 6, 8Б, 1, 4, 8, 10

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63а, 61А, 63

Базарная улица 70

Байдарочный переулок 3

Балковская улица 50, 52, 69, 73, 79, 81, 83, 89а, 87, 71/73, 93, 95

Волна тупик 7а, 7, 10

Градоначальницкая улица 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 47Б, 45Б, 49, 47 а, 45а

Дача Ковалевского улица 144/5, 103/4, 144/1, 144/6, 144/3, 142, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144, 111-Ф, 144/10, 103/18, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С

Дача Ковалевского улица 7/1

Дача Ковалевского улица 142, 153/13

Дегтярная улица 3, 6, 8, 10

Дидрихсона улица 17, 19, 23, 15А, 15, 21, 25, 29

Дюковская улица 4

Желябова улица 11/Б

Заводская улица 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20б, 20А, 20-А, 18а, 20 А, 17/2, 24, 14Б

Кирпично-заводская улица 1, 3

Клубничный переулок 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25а, 25, 12а, 27, 29

Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17

Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б

Короткий пререулок 2, 3, 4

Косвенная улица 1, 3, 4, 6, 14, 20, 12А, 16, 22

Кузнечная улица 29, 31, 33, 40

Литовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 1А, 2а, 8, 6 А, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 111

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 2/1, 2, 4, 2Б, 1

Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99

Онежская улица 30б, 20а, 22, 12, 32, 16, 26, 14, 2, 18, 28, 10, 4

Ореховая улица 177, 196, 252

Педагогическая улица 2, 5, 7, 22, 23, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 32б, 23/8, 30б, 30а, 23/5, 236, 23/9, 23Д, 30в, 20А, 23А, 23/7, 23/4, 23/2, 23/1, 34-А, 23/6, 46-А

Педагогический переулок 5, 5А

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Поперечный переулок 9, 17а, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17

Преображенская улица 35А, 37

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/1, 1/11, 207, 1/24, 1\13203, 1/7, 1/33165, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3

Путьова вулиця 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 31Г, 36А, 36, 43А, 37А, 39а, 49Б, 24а, 37Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 37Е

Радужная улица 17а, 6А, 19/1, 9, 3, 17, 13, 6, 7, 2, 1, 15, 11, 5А, 5, 4, 19, 8, 21

Разумовская улица 58, 60

Раскидайловская улица 40, 41, 42, 43, 44, 56А, 40а, 51а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 65

Северный переулок 3, 12, 4а, 8, 10

спуск Степана Олейника 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А

Тенистая улица 16/9-В

Тираспольская улица 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24

Тополевая улица 1, 3, 5, 7, 9, 15

Туристская улица 1А, 7А, 7, 6, 1, 4, 7/2, 3, 2, 9, 1Б

Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12

Успенская улица 76, 80, 125, 115/117, 78, 115/115

Фонтанская дорога 31

Якорный переулок 3, 5

Фото: 21days.com

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