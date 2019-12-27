Отключение света в Одессе 27 декабря: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 699 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 27 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г
- 1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 2/130, 143, 145, 147, 224, 270
- 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 47А, 77А, 4 -а Приміська, 95, 58а, 71А, 48А, 45А, 50а, 64б, 52А, 51А
- 3-я Заводская улица 3, 8, 10, 10/1, 5, 6, 10/7, 4
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я Пригородная улица 79, 79А, 60, 60/1
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академика Вильямса улица 43
- Аккордная улица 2, 3, 8а, 6, 8Б, 1, 4, 8, 10
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63а, 61А, 63
- Базарная улица 70
- Байдарочный переулок 3
- Балковская улица 50, 52, 69, 73, 79, 81, 83, 89а, 87, 71/73, 93, 95
- Волна тупик 7а, 7, 10
- Градоначальницкая улица 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 47Б, 45Б, 49, 47 а, 45а
- Дача Ковалевского улица 144/5, 103/4, 144/1, 144/6, 144/3, 142, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 144, 111-Ф, 144/10, 103/18, 119, 107, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 111/С
- Дача Ковалевского улица 7/1
- Дача Ковалевского улица 142, 153/13
- Дегтярная улица 3, 6, 8, 10
- Дидрихсона улица 17, 19, 23, 15А, 15, 21, 25, 29
- Дюковская улица 4
- Желябова улица 11/Б
- Заводская улица 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20б, 20А, 20-А, 18а, 20 А, 17/2, 24, 14Б
- Кирпично-заводская улица 1, 3
- Клубничный переулок 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25а, 25, 12а, 27, 29
- Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17
- Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Косвенная улица 1, 3, 4, 6, 14, 20, 12А, 16, 22
- Кузнечная улица 29, 31, 33, 40
- Литовская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Б, 1А, 2а, 8, 6 А, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 30, 111
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 2/1, 2, 4, 2Б, 1
- Новосельского улица 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99
- Онежская улица 30б, 20а, 22, 12, 32, 16, 26, 14, 2, 18, 28, 10, 4
- Ореховая улица 177, 196, 252
- Педагогическая улица 2, 5, 7, 22, 23, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 32б, 23/8, 30б, 30а, 23/5, 236, 23/9, 23Д, 30в, 20А, 23А, 23/7, 23/4, 23/2, 23/1, 34-А, 23/6, 46-А
- Педагогический переулок 5, 5А
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Ковалевского 9
- Пишоновская улица 1, 6
- Поперечный переулок 9, 17а, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17
- Преображенская улица 35А, 37
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 1/1, 1/11, 207, 1/24, 1\13203, 1/7, 1/33165, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3
- Путьова вулиця 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 31Г, 36А, 36, 43А, 37А, 39а, 49Б, 24а, 37Б, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 37Е
- Радужная улица 17а, 6А, 19/1, 9, 3, 17, 13, 6, 7, 2, 1, 15, 11, 5А, 5, 4, 19, 8, 21
- Разумовская улица 58, 60
- Раскидайловская улица 40, 41, 42, 43, 44, 56А, 40а, 51а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, 65
- Северный переулок 3, 12, 4а, 8, 10
- спуск Степана Олейника 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 6а, 2Б, 1А, 14А, 12А, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 2А
- Тенистая улица 16/9-В
- Тираспольская улица 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
- Тополевая улица 1, 3, 5, 7, 9, 15
- Туристская улица 1А, 7А, 7, 6, 1, 4, 7/2, 3, 2, 9, 1Б
- Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12
- Успенская улица 76, 80, 125, 115/117, 78, 115/115
- Фонтанская дорога 31
- Якорный переулок 3, 5
Фото: 21days.com
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