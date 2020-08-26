Отключение света в Одессе 27 августа: какие дома будут без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 5440 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 27 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Деревообделочный переулок 8б, 1, 25г, 13а, 3б, 9а, 19в, 25а, 1а, 2а, 6а, 11а, 25б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27

1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7

1-й Флотский переулок 5, 7а, 7

1-й Хаджибеевский переулок 7

1-я линия 8 Марта 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6а, 12б, 13а, 12а, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34

2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5

2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А

2-й Флотский переулок 3, 4, 8

2-й Хаджибеевский переулок 10

3-й Деревообделочный переулок 1, 4, 6, 8, 6а, 2, 3

3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10

3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

37-я линия 14, 39а, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 3а, 3/В, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 25, 31а, 12, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39

38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14

39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й Деревообделочный переулок 2, 4, 6Б

4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10

4-й Флотский переулок 1

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50, 50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33

4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а

40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36

44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 1, 3, 5, 7

6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11

6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47

8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а

9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47

9-я Суворовская улица 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33

Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Академика Филатова улица 29Б, 9, 11, 37, 39, 41, 31А

Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 82а, 84а, 75б, 43А, 67, 62/1, 64А, 68, 70, 82, 84, 58А

Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4

Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Газовая улица 4/1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Героев Крут улица 22, 26, 20Б, 28А, 24

Главная улица 27А, 22Е, 33, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 31, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 22Г, 28

Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3а, 2а, 118а, 12а, 7в, 112б, 41, 263а, 259а, 299а, 124а, 305а, 3А, 3б, 49в, 11а, 33а, 299б, 43а, 10а, 4а, 19А, 4А, 33/1, 64б, 161а, 64а, 201а, 72а, 42А, 171а, 5а, 153б, 277а, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 27а, 3б, 79, 29б, 43а, 22а, 4а, 78б, 27в, 27б, 78а, 6а, 29а, 64б, 40а, 62б, 41а, 10а, 41б, 39б, 25а, 14б, 40б, 10б, 6б, 62а, 8а, 48а, 3а, 43б, 7а, 8б, 33а, 10в, 80, 82, 84, 86, 39а

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 24/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40а, 46А, 1Б, 3а, 25А, 1а, 33А, 57/1, 11а, 29, 25б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жевахова гора 17

Жевахова улица 19, 92, 94

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24А, 13А, 20, 17а, 14гар, 2А, 13/1, 17а/с5, 21, 23, 24, 25, 26

Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8а, 27А, 29/1, 10, 52а, 26а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32

Зелёный проспект 25, 27, 29, 31

Индийская улица 4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9

Испанская улица 5а

Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15б, 17А, 16а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 15а, 30а, 58а, 76, 64а, 9а, 75а, 89а, 80А, 77а, 69б, 16а, 11а, 18а, 51а, 19а, 8а, 81а, 44а, 45а, 7а, 53б, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 2Д, 24а, 29б, 49б, 31а, 3а, 37Б, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 43, 41а, 45, 47, 49, 51, 57, 11а

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 25А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 97/2, 121а, 59а, 7а, 129а, 67, 119а, 41а, 97/1, 61а, 29а, 95А, 133а, 85А, 121б, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Мелитопольская улица 46В, 21/3, 1, 16, 22, 12, 5, 14, 20, 10, 21/1, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 11, 24, 24А, 1б, 58А, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19/2, 32, 19/1, 21/2, 54, 56, 19

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А

Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27

Монгольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Отечественная улица 33

Парковый переулок 81, 75д, 75Е, 77, 77а, 79

Педагогическая улица 25/49, 25/26, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25, 25/55, 25/41, 25/45, 25/53, 25/47, 25/51, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/17, 25/35, 25/61, 25/37, 25/31, 25/27, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/54, 25/56, 25/18, 25/28, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/4, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 25/16, 25/23

Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/4, 3/2

переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26

переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б

переулок Владимира Терещенко 13а, 7

переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12

переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7

переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10

переулок Пестеля 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 41, 57а, 37, 25, 35, 39, 27, 31, 33, 29, 57, 55, 53, 45, 47, 51, 49, 43

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46а, 64а, 80А, 56, 86Б, 58Б, 48а, 60А, 126А, 148А, 138А, 42а, 58а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Пестеля улица 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59

Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Поселковая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а

Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1а, 4а, 3а, 1б, 6, 8, 10, 12, 1в

Промышленная улица 95а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19а, 73б, 13/19, 107б, 97а, 19б, 7б, 61б, 79б, 2а, 61а, 3А, 45а, 57а, 23а, 85а, 79а, 6а, 1в, 39а, 4в, 95б, 7а, 1б, 45б, 125а, 85б, 125б, 57в, 4г, 1а, 107а, 4б, 97б, 63Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123

Радиальная улица 1, 2, 4

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 307а, 2а, 2б, 323а, 8а, 275а, 313а, 168а, 228а, 285а, 27а, 313б, 315б, 5а, 343а, 305а, 1а, 2г, 45а, 182а, 1в, 3а, 152а, 1б, 1ж, 7б, 172, 16а, 220а, 47а, 2в, 54б, 210а, 225а, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Самарская улица 13, 17, 19, 21, 23

Серогодского улица 15а, 56/58, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 39, 51, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 2, 58, 60, 62, 731

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Степана Разина улица 72/3, 72б, 72А, 72, 72/9, 72/2

Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Улитина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31

Умова улица 42, 42А

Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29а, 27а, 9а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

Хаджибеевская дорога 383, 217а, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 369, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 377а, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 14, 19, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 519, 517, 515, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 373, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 453а, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24/1, 147, 161, 93, 24, 39/1, 69, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189/191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 437

Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 4а, 6а, 9, 12

Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Хуторская улица 95Е

Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 81/2, 10А, 43, 27а, 37А, 41А, 17А, 31а, 49а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18

1-й Восточный переулок 13А, 2, 3, 16А, 3а, 4, 11А, 14А, 9Г, 9А, 6А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21

3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14

4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16

4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6

5-й Лазурный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6

6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7

Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 12А, 18, 12Б, 29

Амурская улица 46 А, 24 А, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 2 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 57, 3А, 29, 1, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 16

Ангарская улица 5, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 36, 37

Аэродромная улица 1

Бахчевая улица 36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26

Бородинская улица 72, 122А, 113, 100а, 96, 96А, 68, 94 А, 88, 95, 82, 101А, 85А, 119А, 76, 83, 131, 66А, 125, 60, 58, 111, 87А, 80, 50, 66, 121, 94, 129, 93, 64, 123, 99, 97А, 56, 89, 83Б, 100, 84, 109, 85, 99А, 78, 101, 97/1, 119Б, 117, 91, 127, 54, 87, 74А, 92, 62, 54А, 70, 115, 101Б, 90а, 109А, 107, 105, 74, 86, 117/1, 78А, 48А, 83а, 90, 48, 147, 143, 135, 131а, 137А, 149, 122, 108А, 114, 133В, 106Б, 124, 110, 137Б, 120, 128, 112, 139, 104, 112А, 133, 145, 106А, 151, 108, 137, 141, 126, 118, 116, 153, 106, 103

Бородинский переулок 8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50

Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159

Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36

Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15А, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12

Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А

Казанская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 11а, 11г, 11Б, 15, 22 А, 13а, 11 В, 18, 20, 23, 24, 25, 14Б

Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52

Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15

Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 41А, 67А, 49А, 84а, 86А, 72А, 116, 102А, 51а, 74А, 55А, 53а, 78А, 51Б, 118б, 100 А, 45А, 68д, 80/1, 59Г, 94А, 59А, 62А, 47В, 45Б, 118, 120, 122, 43А

Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 40А, 38а, 2А, 34, 20А, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78

Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А

Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12

Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 117А, 59а, 124/1, 69А, 134Б, 73Б, 116А, 113\2, 101А, 110А, 122В, 47А, 142А, 128А, 78, 78А, 101В, 101б, 136А, 95А, 75б, 81В, 67А, 134а, 92А, 162а, 81А, 51а, 132А, 122А, 124/2, 78Б, 47\2, 63\1, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164

Огородная улица 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 103А, 101

Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13

Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 118А, 96А, 112/, 80А, 92А, 112А, 65А, 49А, 124Б, 158А, 93, 106А, 113а, 122Б, 86/94, 122а, 84а, 77А, 118б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160

переулок Ползунова 19, 12А

Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 95А, 93Б, 93В, 87Б, 102Д, 18А, 102г, 97А, 89Б, 87А, 89А, 93А, 96, 93 Б, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107

Ползунова улица 7, 6а, 9, 8а/22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14

Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15

Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А

Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69А, 180А, 47А, 74 Б, 72 А, 29А, 62 А, 67А, 82а, 35В, 124 А, 116/2, 12А, 66 А, 106А, 78 А, 43Б, 39А, 58, 37А, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188

Северный переулок 33А, 33, 33Б, 37Б, 37А, 35А, 35, 37, 45, 46, 47

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 33а, 18б, 41, 13а, 61А, 18а, 31а, 5а, 29А, 20а, 42, 43, 67, 18Б

Тираспольская улица 28

Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 109А, 89а, 59Б, 155А, 51б, 53а, 51а, 37/3, 95, 39а, 59а, 61а, 59В, 97А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219

Тираспольское шоссе 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 149А, 127А, 141, 143, 147, 151, 152, 153

Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 55Б, 1А, 11А, 5А, 1Г, 1Д, 19б, 22А, 55А, 43А, 13А, 45А, 37, 1Е, 1Б, 1В, 14А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 18А

Черкасская улица 1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28

Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а

Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 22А, 13/1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24

Балковская улица 38, 40

Боженко улица 3, 6Б, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Болгарская улица 1

Лейтенанта Шмидта улица 15, 17

М”ясоєдовська вул. 40, 42, 44

Малая Арнаутская улица 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59

Мечникова улица 55а, 55, 122

Осипова улица 39, 41, 43, 45, 50/52, 5052

Пантелеймоновская улица 56

переулок Александра Стурдзы 6, 8

Столбовая улица 24а, 20, 20А, 22, 24Б, 24, 26, 24/11

Суперфосфатная улица 3, 4, 5, 6, 3В, 40А, 23А, 7, 17а, 3Б, 9А, 17Б, 16А, 1\2, 9б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40

С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам: