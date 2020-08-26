Отключение света в Одессе 27 августа: какие дома будут без электроэнергии?

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 5440 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, завтра, 27 августа в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Деревообделочный переулок 8б, 1, 25г, 13а, 3б, 9а, 19в, 25а, 1а, 2а, 6а, 11а, 25б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 27
- 1-й переулок 8 Марта 5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8
- 1-й переулок Нефтяников 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а
- 1-й Февральский переулок 1, 3, 5, 7
- 1-й Флотский переулок 5, 7а, 7
- 1-й Хаджибеевский переулок 7
- 1-я линия 8 Марта 2А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9а, 4а, 8, 24а, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- 10-я Суворовская улица 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-й Деревообделочный переулок 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 6а, 12б, 13а, 12а, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
- 2-й переулок 8 Марта 6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8
- 2-й переулок Нефтяников 1, 2, 3, 4, 5
- 2-й Февральский переулок 1, 7, 7а, 5, 1А
- 2-й Флотский переулок 3, 4, 8
- 2-й Хаджибеевский переулок 10
- 3-й Деревообделочный переулок 1, 4, 6, 8, 6а, 2, 3
- 3-й переулок 8 Марта 4, 5, 6, 8, 10
- 3-й переулок Нефтяников 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
- 3-й Флотский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
- 3-й Хаджибеевский переулок 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А
- 3-я линия 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
- 36-я линия 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13А, 30/А, 25/1, 59а, 43А, 25/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59
- 37-я линия 14, 39а, 16, 15, 11, 9, 18, 13, 3а, 3/В, 5, 4, 6а, 8, 10, 3, 2, 6, 3г, 1, 25, 31а, 12, 34, 37, 29/3, 20, 23, 36, 21, 30, 17, 33, 28, 32, 22, 18а, 30/1, 29, 26, 19, 27, 31, 35, 39
- 38-я линия 6, 16а, 2, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39я Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й Деревообделочный переулок 2, 4, 6Б
- 4-й переулок 8 Марта 2, 4, 6, 8, 10
- 4-й Флотский переулок 1
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 50, 50/1, 31/1, 50/3, 25, 29, 31, 33
- 4-я линия 8 Марта 12, 2а, 11, 4, 1а, 14, 10, 8, 2, 17, 9, 5, 3, 18, 7, 13, 2А1, 6, 15, 1, 16, 14а
- 40а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 1, 2, 6А, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 11а, 30, 14а, 8а, 34, 36
- 44-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35/1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й переулок 8 Марта 4, 6, 8, 9
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 5-я линия 8 Марта 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 50-я линия 1, 2, 3, 4, 20а, 23а, 16д, 15а, 5, 3а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3/1, 8А, 3/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 1А, 24а, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 1, 3, 5, 7
- 6-й переулок 8 Марта 4, 8, 9, 10, 11
- 6-й Черноморский переулок 2, 3, 4, 5, 10, 3а, 1
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33/2, 31, 34, 25, 25/1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-й переулок 8 Марта 5, 6, 7, 8, 9
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8 Марта улица 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 21/2, 9А, 14, 37/1, 37/2, 29А, 7/1, 23а, 47А, 14А, 35а, 37В, 21А, 37А, 43А, 20А, 37Б, 45, 45А, 53, 20, 18, 43, 55, 30, 57, 59, 33, 40, 23, 34, 32, 28, 25, 41, 22, 36, 51, 38, 16, 63, 29, 42, 39, 49, 26, 17, 35, 24, 61, 19, 31, 27, 15, 47
- 8-й переулок 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- 8-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
- 9-й переулок 8 Марта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 47/1, 8, 10, 15, 17, 47
- 9-я Суворовская улица 27, 35А, 29а, 31А, 34, 28, 30, 29, 32, 31, 25, 26, 26а, 38, 36, 35, 33А, 37, 33
- Аграрная улица 1, 2, 5а, 11а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
- Академика Филатова улица 29Б, 9, 11, 37, 39, 41, 31А
- Альпинистов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Балтская дорога 37, 43, 45, 46, 47, 59, 60, 62, 64, 66, 82а, 84а, 75б, 43А, 67, 62/1, 64А, 68, 70, 82, 84, 58А
- Баркасный переулок 1, 1а, 2, 4
- Битумная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21/2, 21а, 17, 19
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10/12, 40б, 14, 16/1, 3а, 10/10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Вячеслава Кириллова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4а, 1б, 9а, 1а, 16, 19а, 32б, 14а, 3а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Газовая улица 4/1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
- Героев Крут улица 22, 26, 20Б, 28А, 24
- Главная улица 27А, 22Е, 33, 9а, 3, 1, 1б, 7, 11, 3а, 5/5а, 7а, 1а, 13, 16, 26, 15, 17а, 29, 22А, 13а, 18б, 31, 14А, 2, 17, 25, 21, 18, 22В, 23а, 18а, 4, 19, 8, 23, 20, 22Д, 22Б, 2а, 24, 27, 22Г, 28
- Гладкова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3а, 2а, 118а, 12а, 7в, 112б, 41, 263а, 259а, 299а, 124а, 305а, 3А, 3б, 49в, 11а, 33а, 299б, 43а, 10а, 4а, 19А, 4А, 33/1, 64б, 161а, 64а, 201а, 72а, 42А, 171а, 5а, 153б, 277а, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Деревообделочная улица 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 27а, 3б, 79, 29б, 43а, 22а, 4а, 78б, 27в, 27б, 78а, 6а, 29а, 64б, 40а, 62б, 41а, 10а, 41б, 39б, 25а, 14б, 40б, 10б, 6б, 62а, 8а, 48а, 3а, 43б, 7а, 8б, 33а, 10в, 80, 82, 84, 86, 39а
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 24/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40а, 46А, 1Б, 3а, 25А, 1а, 33А, 57/1, 11а, 29, 25б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жевахова гора 17
- Жевахова улица 19, 92, 94
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24А, 13А, 20, 17а, 14гар, 2А, 13/1, 17а/с5, 21, 23, 24, 25, 26
- Закарпатская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8а, 27А, 29/1, 10, 52а, 26а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
- Звонкая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 28А, 11, 26а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
- Зелёный проспект 25, 27, 29, 31
- Индийская улица 4, 5, 7, 11, 4а, 3, 9
- Испанская улица 5а
- Кавказская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26а, 23, 38а, 24а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
- Кавказский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76/1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Карьерная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15б, 17А, 16а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19А, 21, 18Б, 18а, 12А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 34А, 30А, 24А, 31а, 36А, 37А, 23а, 23Б, 23В, 10А, 51, 39а, 21а, 7А, 3А, 18А, 19/1, 2а, 5А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 47/1
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 15а, 30а, 58а, 76, 64а, 9а, 75а, 89а, 80А, 77а, 69б, 16а, 11а, 18а, 51а, 19а, 8а, 81а, 44а, 45а, 7а, 53б, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97
- Лева Семиренка 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5А, 30а, 49а, 2Д, 24а, 29б, 49б, 31а, 3а, 37Б, 33б, 28б, 47а, 51а, 33а, 43, 41а, 45, 47, 49, 51, 57, 11а
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 32а, 12А, 19А, 1А, 86а
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 25А, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 97/2, 121а, 59а, 7а, 129а, 67, 119а, 41а, 97/1, 61а, 29а, 95А, 133а, 85А, 121б, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
- Мелитопольская улица 46В, 21/3, 1, 16, 22, 12, 5, 14, 20, 10, 21/1, 58Б, 3, 18, 9, 9А, 7, 11, 24, 24А, 1б, 58А, 15А, 34, 17, 28, 36, 46, 21, 30, 13, 15, 26, 58, 19/2, 32, 19/1, 21/2, 54, 56, 19
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2А, 35, 24А, 2Б, 5А
- Мичурина улица 21, 25б, 37, 23, 37а, 39, 33, 25а, 35, 21а, 43, 31, 41, 29, 27
- Монгольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- Навигационный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Отечественная улица 33
- Парковый переулок 81, 75д, 75Е, 77, 77а, 79
- Педагогическая улица 25/49, 25/26, 25/43, 25/39, 25/59, 25/62, 25, 25/55, 25/41, 25/45, 25/53, 25/47, 25/51, 25/38, 25/42, 25/32, 25/40, 25/36, 25/34, 25/44, 25/15, 25/3, 25/19, 25/11, 25/7, 25/5, 25/17, 25/35, 25/61, 25/37, 25/31, 25/27, 25/33, 25/25, 25/29, 25/21, 25/50, 25/60, 25/58, 25/52, 25/54, 25/56, 25/18, 25/28, 25/30, 25/6, 25/10, 25/20, 25/22, 25/4, 25/8, 25/12, 25/14, 25/24, 25/2, 25/16, 25/23
- Педагогический переулок 3/1, 3/3, 3/4, 3/2
- переулок Александра Пресича 2, 4, 5, 6, 7, 24а, 2а, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26
- переулок Бориса Кифоренка 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 12а, 16а, 16в, 9а, 4а, 25, 29, 31, 33, 35, 17б
- переулок Владимира Терещенко 13а, 7
- переулок Игоря Киселева 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19а, 12а, 11, 13а, 14а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- переулок Неплия 1, 2, 3, 10, 2а, 5а, 4, 5, 12
- переулок Олега Андрийца 1, 3, 6, 7
- переулок Олега Стороженко 2, 8а, 6, 8, 10
- переулок Пестеля 7а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- переулок Юрия Асеева 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1а, 35/1, 23, 41, 57а, 37, 25, 35, 39, 27, 31, 33, 29, 57, 55, 53, 45, 47, 51, 49, 43
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 46а, 64а, 80А, 56, 86Б, 58Б, 48а, 60А, 126А, 148А, 138А, 42а, 58а, 36/38, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Пестеля улица 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
- площадь Мичурина 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23а, 3а, 29А, 14а, 14/1, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 17а
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 26б, 47б, 49, 45А, 23А, 79А, 5А, 28а, 21А, 26а, 16А, 35А, 37А, 59А, 43А, 51, 44А, 71, 53, 69, 63, 65, 67, 87, 55, 81, 52, 77, 85, 61, 50, 57, 79, 75, 83, 73, 59
- Посевная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18а, 10а, 50а, 17, 21б, 28а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- Поселковая улица 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 12А, 18, 20, 16а
- Прокатная улица 1, 2, 3, 4, 5, 2а, 1а, 4а, 3а, 1б, 6, 8, 10, 12, 1в
- Промышленная улица 95а, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 19а, 73б, 13/19, 107б, 97а, 19б, 7б, 61б, 79б, 2а, 61а, 3А, 45а, 57а, 23а, 85а, 79а, 6а, 1в, 39а, 4в, 95б, 7а, 1б, 45б, 125а, 85б, 125б, 57в, 4г, 1а, 107а, 4б, 97б, 63Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 81, 83, 87, 89, 91, 93, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123
- Радиальная улица 1, 2, 4
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65/1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Рельефная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 5А, 18а, 12А, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Республиканская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 307а, 2а, 2б, 323а, 8а, 275а, 313а, 168а, 228а, 285а, 27а, 313б, 315б, 5а, 343а, 305а, 1а, 2г, 45а, 182а, 1в, 3а, 152а, 1б, 1ж, 7б, 172, 16а, 220а, 47а, 2в, 54б, 210а, 225а, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 337, 339
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Самарская улица 13, 17, 19, 21, 23
- Серогодского улица 15а, 56/58, 39а, 73, 47, 11, 5, 35, 49, 27, 69а, 61, 43, 31, 19, 37, 23, 57, 37а, 67, 3, 25, 39, 51, 17, 59, 55, 9, 21, 33, 53, 7, 45, 65, 71, 13, 1, 63, 29, 69, 41, 15, 2, 58, 60, 62, 731
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- спуск 8 Марта 1, 2, 3, 4а, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Степана Разина улица 72/3, 72б, 72А, 72, 72/9, 72/2
- Степовая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Улитина улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15А, 1в, 13, 15, 17, 31
- Умова улица 42, 42А
- Февральская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54а, 1а, 12а, 33а, 49а, 34а, 42Б, 13а, 2а, 55а, 42А, 20/6, 10/2, 23а, 33б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
- Флотская улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 29а, 27а, 9а, 2А, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29
- Хаджибеевская дорога 383, 217а, 391, 417, 423, 407, 379а, 379, 369, 399, 381, 365, 375, 415, 405, 385, 397, 413, 403, 389, 395, 421, 401, 411, 387, 377а, 367, 365а, 371, 393, 377, 409, 419, 14, 19, 27в, 31, 14а, 20, 16, 4, 29, 12, 21, 8, 17а, 2, 15, 8А, 23, 27а, 25, 6, 18, 17, 325, 327, 357б, 361а, 355, 345, 339, 307а, 331, 335а, 341а, 341, 351, 309, 353, 357а, 311а, 343, 303, 317, 333, 311, 359, 307, 349, 335, 329, 299, 297, 315, 361, 305, 357, 347, 319, 363, 315в, 321, 301, 317а, 315а, 337, 313, 519, 517, 515, 495, 431, 485, 511, 475, 463, 505, 483, 439, 449, 507, 429, 457, 469, 445, 453, 481а, 429а, 501, 433, 481, 513, 447, 487а, 491, 373, 427, 435, 509, 451, 471, 489, 477, 467а, 499, 465, 461, 493а, 473, 473а, 491а, 443, 497, 427а, 459, 487, 441, 479, 485а, 467, 453а, 99, 159, 151а, 143, 135, 28, 107а, 165, 145, 105, 133, 151, 153, 137, 163, 123а, 157, 24/1, 147, 161, 93, 24, 39/1, 69, 67, 87, 39, 59, 33, 37, 79, 267а, 239а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189/191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 179, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 437
- Химическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7а, 4а, 6а, 9, 12
- Холмистая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
- Хуторская улица 95Е
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3А, 3Б, 35, 36, 38
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 81/2, 10А, 43, 27а, 37А, 41А, 17А, 31а, 49а, 35а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Амурский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
- 1-й Восточный переулок 13А, 2, 3, 16А, 3а, 4, 11А, 14А, 9Г, 9А, 6А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18
- 1-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- 2-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- 2-й Лазурный переулок 2, 4А, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- 3-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6а, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
- 3-й Лазурный переулок 3А, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 6А, 5а, 5б, 3Б, 14А, 1А, 14
- 4-й Амурский переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12А, 2а, 12, 14, 16
- 4-й Лазурный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 5-й Лазурный переулок 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6
- 6-й Лазурный переулок 3, 4, 5, 6, 7
- Амвросия Бучмы улица 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 12А, 18, 12Б, 29
- Амурская улица 46 А, 24 А, 44, 53, 55/2, 46, 40, 63, 38, 42, 61, 57А, 42а, 2 А, 10, 23, 8, 21 А, 19, 6, 9, 21, 17, 16А, 25, 3, 18, 57, 3А, 29, 1, 13, 7, 4, 14, 5, 12, 11, 37, 34, 33, 28, 39, 35, 24, 43, 32, 26, 41, 22, 47, 30, 45, 33/2, 16
- Ангарская улица 5, 1Б, 1, 7А, 1А, 3, 9, 36, 37
- Аэродромная улица 1
- Бахчевая улица 36А, 13А, 14А, 20А, 34, 17, 9а, 3, 18, 30, 36Б, 7, 36, 9, 10А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 1А, 15А, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16А, 5, 12, 18А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31А, 12А, 20, 6а, 31, 26
- Бородинская улица 72, 122А, 113, 100а, 96, 96А, 68, 94 А, 88, 95, 82, 101А, 85А, 119А, 76, 83, 131, 66А, 125, 60, 58, 111, 87А, 80, 50, 66, 121, 94, 129, 93, 64, 123, 99, 97А, 56, 89, 83Б, 100, 84, 109, 85, 99А, 78, 101, 97/1, 119Б, 117, 91, 127, 54, 87, 74А, 92, 62, 54А, 70, 115, 101Б, 90а, 109А, 107, 105, 74, 86, 117/1, 78А, 48А, 83а, 90, 48, 147, 143, 135, 131а, 137А, 149, 122, 108А, 114, 133В, 106Б, 124, 110, 137Б, 120, 128, 112, 139, 104, 112А, 133, 145, 106А, 151, 108, 137, 141, 126, 118, 116, 153, 106, 103
- Бородинский переулок 8А, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Братская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- Горизонтальная улица 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4Б, 11, 4А, 49А, 49, 50
- Дальницкое шоссе 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 37А, 133А, 27А, 49А, 13А, 109А, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 159
- Дунайская улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 21, 32, 16А, 34, 35, 36
- Зерновая улица 9, 9Б, 30, 9А, 18, 28, 3, 2, 17, 16, 15, 1, 13, 7, 24, 6, 7А, 11А, 5, 22, 5А, 11, 15А, 6А, 26\1, 10, 8, 20, 4, 14, 12
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 27, 15А, 14А, 23б, 9А, 28/1, 17В, 31\1, 13а, 23А, 1А, 11А, 28, 29, 30, 31, 20А
- Казанская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 11а, 11г, 11Б, 15, 22 А, 13а, 11 В, 18, 20, 23, 24, 25, 14Б
- Курганская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
- Леонова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 60б, 15А, 42А, 50А, 41а, 40, 2А, 8А, 43А, 49/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60а, 58, 50, 54, 62, 53, 56, 55, 60, 51, 52
- Локальна вулиця 1, 5, 6, 8а, 8, 1А, 9, 10, 11, 13, 15
- Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 41А, 67А, 49А, 84а, 86А, 72А, 116, 102А, 51а, 74А, 55А, 53а, 78А, 51Б, 118б, 100 А, 45А, 68д, 80/1, 59Г, 94А, 59А, 62А, 47В, 45Б, 118, 120, 122, 43А
- Маковая улица 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 40А, 38а, 2А, 34, 20А, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
- Маковый переулок 10, 6А, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 2А
- Нескучная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 2А, 7, 9, 10, 12
- Николая Аркаса улица 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 117А, 59а, 124/1, 69А, 134Б, 73Б, 116А, 113\2, 101А, 110А, 122В, 47А, 142А, 128А, 78, 78А, 101В, 101б, 136А, 95А, 75б, 81В, 67А, 134а, 92А, 162а, 81А, 51а, 132А, 122А, 124/2, 78Б, 47\2, 63\1, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164
- Огородная улица 43, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 103А, 101
- Озёрная улица 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
- Патриотическая улица 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 118А, 96А, 112/, 80А, 92А, 112А, 65А, 49А, 124Б, 158А, 93, 106А, 113а, 122Б, 86/94, 122а, 84а, 77А, 118б, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160
- переулок Ползунова 19, 12А
- Петра Лещенко улица 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 95А, 93Б, 93В, 87Б, 102Д, 18А, 102г, 97А, 89Б, 87А, 89А, 93А, 96, 93 Б, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107
- Ползунова улица 7, 6а, 9, 8а/22, 3, 3а, 16, 4а, 1, 6, 5а, 12, 5, 11, 2, 8, 10, 14
- Проточный переулок 3, 8, 1/1, 1, 5, 13, 15
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2Б, 25А, 32/1, 12а, 28, 32/3, 35А, 32/4, 37А, 18А, 32/2, 16/1, 13А, 14а, 20А, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 10 А
- Северная улица 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 69А, 180А, 47А, 74 Б, 72 А, 29А, 62 А, 67А, 82а, 35В, 124 А, 116/2, 12А, 66 А, 106А, 78 А, 43Б, 39А, 58, 37А, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188
- Северный переулок 33А, 33, 33Б, 37Б, 37А, 35А, 35, 37, 45, 46, 47
- Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 33а, 18б, 41, 13а, 61А, 18а, 31а, 5а, 29А, 20а, 42, 43, 67, 18Б
- Тираспольская улица 28
- Тираспольское шоссе 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 109А, 89а, 59Б, 155А, 51б, 53а, 51а, 37/3, 95, 39а, 59а, 61а, 59В, 97А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
- Тираспольское шоссе 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 149А, 127А, 141, 143, 147, 151, 152, 153
- Ученическая улица 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 55Б, 1А, 11А, 5А, 1Г, 1Д, 19б, 22А, 55А, 43А, 13А, 45А, 37, 1Е, 1Б, 1В, 14А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 18А
- Черкасская улица 1, 2, 6А, 15А, 7А, 17А, 8а, 4А, 11а, 3, 7В, 9А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28
- Черновицкий переулок 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 20А, 12, 13А, 4А, 15б, 2А, 9а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15а
- Чумацкая улица 61, 77, 85, 103Б, 91, 108, 109
С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Адмирала Лазарева улица 3, 4, 5, 6, 7, 22А, 13/1, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
- Балковская улица 38, 40
- Боженко улица 3, 6Б, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11
- Болгарская улица 1
- Лейтенанта Шмидта улица 15, 17
- М”ясоєдовська вул. 40, 42, 44
- Малая Арнаутская улица 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59
- Мечникова улица 55а, 55, 122
- Осипова улица 39, 41, 43, 45, 50/52, 5052
- Пантелеймоновская улица 56
- переулок Александра Стурдзы 6, 8
- Столбовая улица 24а, 20, 20А, 22, 24Б, 24, 26, 24/11
- Суперфосфатная улица 3, 4, 5, 6, 3В, 40А, 23А, 7, 17а, 3Б, 9А, 17Б, 16А, 1\2, 9б, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40
С 09:00 по 20:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Бессарабская улица 1, 2, 3, 5
- Тираспольское шоссе 29, 31
- Февральская улица 3, 5