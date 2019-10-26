Отключение света в Одессе 26 октября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 29 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Заболотного улица 56_3, 54, 56_2, 56_1, 54_1, 66_1, 56_4, 58, 54_2, 66, 541, 542, 66_2

Владимира Высоцкого улица 1, 9, 5_1, 3, 5, 7

Сахарова улица 36

Семена Палия улица 109_1, 109_3, 21, 111, 109_2, 103, 105, 107, 109

Фото: УНІАН