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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 26 октября: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 26 октября: какие улицы останутся без электричества

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 29 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академика Заболотного улица 56_3, 54, 56_2, 56_1, 54_1, 66_1, 56_4, 58, 54_2, 66, 541, 542, 66_2

 

  • Владимира Высоцкого улица 1, 9, 5_1, 3, 5, 7

 

  • Сахарова улица 36

 

  • Семена Палия улица 109_1, 109_3, 21, 111, 109_2, 103, 105, 107, 109

Фото: УНІАН

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