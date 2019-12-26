Отключение света в Одессе 26 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1980 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г
- 1-й Академический переулок 1, 2, 21б, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
- 1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 36А, 30, 26-В, 14/16, 38а, 26-А, 28а, 32, 34, 36, 38, 42, 361
- 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270
- 1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А
- 12-я Суворовская улица 9
- 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью
- 2-й Академический переулок 4/а, 2, 5, 6
- 2-й Китобойный переулок 40, 20А, 48, 42, 50, 44, 50А, 6, 16а, 7, 9а, 10, 9, 1, 18, 17, 17а, 12, 11, 46, 17б, 14а, 4, 16, 8а, 12А, 13, 3, 18а, 8, 15, 5, 16б, 14, 7а, 22, 20, 10а
- 2-й переулок Александра Невского 7Г, 2а, 4/1, 4, 3, 4/2, 5, 7, 8, 1, 4а, 6, 2, 7а
- 2-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 16а, 2Б, 9а, 18а, 13, 12а, 9б, 4а, 2А, 10а, 14, 16, 18, 20
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 50а, 47А, 58а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 70, 77А, 71А, 4 -а Приміська, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 3-й переулок Александра Невского 2, 3, 7, 3а, 5, 7А
- 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 14а, 11а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- 3-й Украинский переулок 2, 3, 1а, 4, 1в, 6в, 1б, 6б, 2А, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 3а, 11, 5а, 4б, 15а, 19а, 4а, 2а, 11а, 6а, 13а, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- 3-я линия Лиманчик 6
- 3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223
- 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245
- 4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А
- 5-я Суворовская улица Полностью
- 9-а Линия Дачи Ковалевского 12
- Академическая улица 24А, 34В, 29, 14/3, 1/16, 24, 47а, 5, 47, 30А, 48В, 52А, 39/2, 37, 36
- Александра Вронского улица 52, 54, 63а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А
- Александра Невского улица 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21/8, 11а, 21/1, 21/6, 32а, 21/5, 28б, 21/2, 15, 27Б, 9а, 18а, 31а, 14а, 20-Б, 28а, 27А, 7а, 20а, 3а, 21/4, 5а, 29/1, 1а, 21/5-А, 21/3, 34а, 25А, 31а2, 33а, 39а, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40
- Анны Ахматовой улица 32а, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 28/2, 19/2, 38, 32Б/1, 34Б, 17/19, 34а, 40, 24а
- Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б
- Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14
- Базарная улица 41, 43
- Баштанная улица 2, 4, 2а, 6/4, 6/3, 8/, 5/5, 9а, 6/6, 5, 8/10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
- Безымянный переулок 2, 10Б, 9, 12, 11, 2а, 9а, 6А, 8, 9в, 10, 4, 6
- Бунина улица 34, 35, 37, 39
- Вертелецкого улица 13
- Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 144/10, 103/5, 142/43, 103/6, 144/1, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 144/5, 103/16, 103/4, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 144/6, 111-Л, 144/3, 103/17, 153/13, 142/5, 111/М, 132/А, 142, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144, 103/18
- Дмитрия Донского улица 95, 41а, 9Д, 2/33, 2А/35, 1, 2А/28, 2а25, 9, 2А15, 11Б, 2А9, 2/20, 27492, 17а, 13, 2а30, 21, 2/8, 2/11, 2а, 5, 1618, 5В, 9/7, 1б, 2/3, 2а/22, 11/6, 15, 11/21, 2а1, 111, 2а34, 4, 2б, 2А18, 11А, 15а/15б, 9Ж, 11В-1, 2/53, 2а/7, 2а23, 9В, 11/2, 2/12, 2а12, 94, 2а38, 19, 2/7, 2/35, 113, 2а45, 1а, 2А8, 21/3, 2/2, 2а27, 15/1, 9Е, 2А41, 2848, 2/21, 3б, 2а/26, 9А, 3А1, 2А10, 2/13, 17, 2а6, 17/17, 2а43, 2/947, 2/42, 2а37, 2, 2552, 2а36, 2а/31, 2/1А, 11, 112, 2А/17, 16/18, 2а29, 3а, 2/14, 2/55, 2/10, 2/1, 2/6, 2а5, 16, 2а/32, 11/Д, 12, 39, 8, 10, 20, 45, 6, 45а, 43, 35а, 31, 35, 22, 41, 39/1, 33, 31а, 37, 2а40
- Достоевского улица 4в, 4а, 15, 13а, 11а, 5, 8, 25, 10, 17а, 2, 3, 6а, 17, 11-Б, 1, 4, 4б, 9в2, 15а, 7а, 6, 8а, 13, 9А, 21, 7, 9, 11, 12
- Ёлочная улица 36, 38, 42, 42/2, 44а, 44Б, 44, 38а, 46, 48, 52, 54, 56, 58
- Ивана Вазова улица 21
- Ипподромный переулок 10
- Китобойная улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20Б, 20-В, 20-Д, 20А, 8б, 47А, 15/1а, 5а, 34А, 9а, 21/3, 21/1, 18а, 29, 19/2, 6/2, 8а, 38а, 32/1, 36 а, 33а, 36в, 19/3, 7/1, 31б, 15а, 22А, 7/а, 33/1-А, 12а, 34Б, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472
- Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17
- Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Костанди улица 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40В, 38В, 32А, 40Б, 34А, 49А, 32Б, 28А, 43, 75Б, 34В, 56А*, 75в, 34б, 27А, 38Б, 54А, 40А, 45/2, 77/33, 53А, 62А, 48а, 48/2, 45А, 77А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77
- Крымская улица 1, 3, 31
- Крымский переулок 13а, 5А, 6, 3, 7, 13, 3в, 14, 12, 5, 22, 3б, 4, 1А, 16, 1б, 8, 2, 10, 6а, 20, 5Б, 5а
- Куприна улица 43б, 8, 10, 17, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 45а, 39/5, 43а, 32а, 7/9, 52а, 48б, 52б, 48а, 37а, 54б, 50а, 19-А/1, 35А, 34в, 39а, 14/4, 46а, 34а, 20А, 29а, 39/1, 30-В, 28-Б, 34а/1, 37е, 37В, 36а, 41а, 48в, 28-В, 37б, 47, 27б, 44, 41, 40, 39, 37, 33, 46, 34, 35, 48, 54, 52, 43, 45, 38, 42, 32, 50
- Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4
- Левкойная улица 7а, 7
- Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
- Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16
- Лядова улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 9а, 11, 3б, 4а, 1а, 12а, 15, 121, 3а
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Молокова улица 6б, 6Б, 1г, 6, 7, 3, 3б, 5, 6/2, 6В, 1А, 4, 11, 12, 8б, 8, 2, 10, 2б, 6/4, 9/11, 1, 6Г, 1Б, 4А, 8а, 3а, 6/А4
- Мостовой переулок 2, 4, 2/1, 2Б, 1
- Немировича-Данченко улица 10, 11, 16
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица 9г, 1, 12а, 17а, 20а, 5а, 11г, 35Б, 2, 9б, 1/5, 1/3, 3/1, 6а, 19а, 13Б, 1/, 1а, 13а, 3Б, 11а, 11в, 9а, 11/5, 35а, 4б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35
- Обильный переулок 2, 3, 5, 9, 11, 13/2, 1, 7, 13, 15
- Окружная улица 40Д, 29/1, 29/5, 29, 40-В/2, 29/6, 40Б, 40а, 29/4, 38, 42, 29/8, 32, 2, 33, 38/1, 17Б, 26/2, 38А, 23, 32а, 19в, 25, 40, 28, 33А, 17/6, 32/12, 19, 42а, 17Г, 178а, 38/3, 17/18, 27, 321, 36, 21, 17в, 36а, 33Б, 42б, 26, 30, 34/6, 34/4, 17
- Ореховая улица 177, 196, 252
- переулок Амундсена 1, 3, 5, 6
- переулок Дмитрия Донского 3, 6, 3б, 2А, 7
- переулок Достоевского 9Б/1, 11в, 11б, 1, 2, 9Б\3, 9, 9б3, 12Б, 12, 11, 14а, 10а, 14в, 14, 8, 9в, 12а, 9б, 4, 12в, 13в, 13, 9б2
- переулок Ковалевского 9
- переулок Славы 2, 8А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4/37, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 5В, 24
- Пишоновская улица 1, 6
- Планетная улица 6а, 38Б, 25, 10, 20, 3, 23, 17-В, 10В, 11, 26, 29, 16, 22, 38, 1, 12, 24, 20а, 27, 31, 17, 19, 4, 9, 8Б, 9а, 10г, 6, 8а, 28/30, 30, 10а, 18, 19А, 21, 12а, 12-Б, 17А, 12-В, 38А, 31а
- Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 1/24, 1/7, 216, 1/11, 1/1, 1\13203, 1/33165, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3
- Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 3а, 46А, 30а, 2А, 1А, 16а, 40А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197
- Собинова улица 15
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 9а, 4а, 69/1, 14/2, 69/2, 59, 52/2, 69б, 69а, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 7, 1А, 6а, 2А, 2Б, 14А, 8, 10, 12, 14
- Тульская улица 3А/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 37/Б, 9а, 27/4, 23-Б, 17, 3а3, 7а, 4а1, 3б, 21/3, 27а, 18/3, 14а, 37/1, 29/2, 3а, 18/1, 51а, 30А, 26-А, 31/1, 33/3, 4а, 37Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 1А, 7А, 6, 1Б, 7/2, 7, 9
- Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12
- Флотская улица 4А, 4, 6/1
- Фонтанская дорога 58, 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 5а, 5, 16а, 3а, 13а, 15а, 6а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Черниговская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 7а, 1б, 23Б, 11а, 6а, 17/1, 17/, 17/9, 3Б, 14а, 7Б, 9Б, 10а, 8а, 18а, 24, 9А, 9а1, 13А, 16А, 4а, 2а, 13Б, 23А, 23Г, 3а
- Черниговский переулок 1А, 8, 6а, 2Б, 3а, 4а, 5а, 3, 4
- Шишкина улица 18а, 6а, 5а, 7а, 11, 4, 21в, 44а, 2а, 12, 36а, 22, 21а1, 38а, 19/83, 21а, 5б, 10а, 13а, 5, 73, 24, 1а, 14, 2, 21, 34б, 3, 18, 24А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 19А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 42а, 32а, 15/17уч5, 28б, 40а, 6, 9, 15а, 1, 28а, 5а1, 202, 21б, 3а, 13, 40Б, 5в, 19/2, 7, 30а, 15/1, 21в2, 41а, 10, 16а, 211, 8, 15/17, 98
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а
Фото: Dwell Ghana
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