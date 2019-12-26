Отключение света в Одессе 26 декабря: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1980 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 19В, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32, 19А, 2а, 11А, 21Е, 21А, 26а, 11Б, 24А, 13А, 34, 10А, 21В, 21д, 36, 38, 21Г

1-й Академический переулок 1, 2, 21б, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 12а, 36А, 30, 26-В, 14/16, 38а, 26-А, 28а, 32, 34, 36, 38, 42, 361

1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

1-я линия 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270

1-я Пригородная улица 15, 17, 19, 21, 23, 27, 19А, 27А, 29, 29А, 37А, 35А, 31, 33, 35, 37, 23А

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

2-й Академический переулок 4/а, 2, 5, 6

2-й Китобойный переулок 40, 20А, 48, 42, 50, 44, 50А, 6, 16а, 7, 9а, 10, 9, 1, 18, 17, 17а, 12, 11, 46, 17б, 14а, 4, 16, 8а, 12А, 13, 3, 18а, 8, 15, 5, 16б, 14, 7а, 22, 20, 10а

2-й переулок Александра Невского 7Г, 2а, 4/1, 4, 3, 4/2, 5, 7, 8, 1, 4а, 6, 2, 7а

2-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 16а, 2Б, 9а, 18а, 13, 12а, 9б, 4а, 2А, 10а, 14, 16, 18, 20

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

2-я Пригородная улица 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 50а, 47А, 58а, 48А, 51А, 45А, 52А, 64б, 70, 77А, 71А, 4 -а Приміська, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

3-й переулок Александра Невского 2, 3, 7, 3а, 5, 7А

3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 14а, 11а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

3-й Украинский переулок 2, 3, 1а, 4, 1в, 6в, 1б, 6б, 2А, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 3а, 11, 5а, 4б, 15а, 19а, 4а, 2а, 11а, 6а, 13а, 13, 15, 17, 19, 21, 23

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Пригородная улица 60, 60/1, 79, 79А

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академическая улица 24А, 34В, 29, 14/3, 1/16, 24, 47а, 5, 47, 30А, 48В, 52А, 39/2, 37, 36

Александра Вронского улица 52, 54, 63а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 61А

Александра Невского улица 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21/8, 11а, 21/1, 21/6, 32а, 21/5, 28б, 21/2, 15, 27Б, 9а, 18а, 31а, 14а, 20-Б, 28а, 27А, 7а, 20а, 3а, 21/4, 5а, 29/1, 1а, 21/5-А, 21/3, 34а, 25А, 31а2, 33а, 39а, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40

Анны Ахматовой улица 32а, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 28/2, 19/2, 38, 32Б/1, 34Б, 17/19, 34а, 40, 24а

Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б

Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14

Базарная улица 41, 43

Баштанная улица 2, 4, 2а, 6/4, 6/3, 8/, 5/5, 9а, 6/6, 5, 8/10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

Безымянный переулок 2, 10Б, 9, 12, 11, 2а, 9а, 6А, 8, 9в, 10, 4, 6

Бунина улица 34, 35, 37, 39

Вертелецкого улица 13

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 130, 132, 134, 144/10, 103/5, 142/43, 103/6, 144/1, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 144/5, 103/16, 103/4, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 144/6, 111-Л, 144/3, 103/17, 153/13, 142/5, 111/М, 132/А, 142, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144, 103/18

Дмитрия Донского улица 95, 41а, 9Д, 2/33, 2А/35, 1, 2А/28, 2а25, 9, 2А15, 11Б, 2А9, 2/20, 27492, 17а, 13, 2а30, 21, 2/8, 2/11, 2а, 5, 1618, 5В, 9/7, 1б, 2/3, 2а/22, 11/6, 15, 11/21, 2а1, 111, 2а34, 4, 2б, 2А18, 11А, 15а/15б, 9Ж, 11В-1, 2/53, 2а/7, 2а23, 9В, 11/2, 2/12, 2а12, 94, 2а38, 19, 2/7, 2/35, 113, 2а45, 1а, 2А8, 21/3, 2/2, 2а27, 15/1, 9Е, 2А41, 2848, 2/21, 3б, 2а/26, 9А, 3А1, 2А10, 2/13, 17, 2а6, 17/17, 2а43, 2/947, 2/42, 2а37, 2, 2552, 2а36, 2а/31, 2/1А, 11, 112, 2А/17, 16/18, 2а29, 3а, 2/14, 2/55, 2/10, 2/1, 2/6, 2а5, 16, 2а/32, 11/Д, 12, 39, 8, 10, 20, 45, 6, 45а, 43, 35а, 31, 35, 22, 41, 39/1, 33, 31а, 37, 2а40

Достоевского улица 4в, 4а, 15, 13а, 11а, 5, 8, 25, 10, 17а, 2, 3, 6а, 17, 11-Б, 1, 4, 4б, 9в2, 15а, 7а, 6, 8а, 13, 9А, 21, 7, 9, 11, 12

Ёлочная улица 36, 38, 42, 42/2, 44а, 44Б, 44, 38а, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Ивана Вазова улица 21

Ипподромный переулок 10

Китобойная улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 20Б, 20-В, 20-Д, 20А, 8б, 47А, 15/1а, 5а, 34А, 9а, 21/3, 21/1, 18а, 29, 19/2, 6/2, 8а, 38а, 32/1, 36 а, 33а, 36в, 19/3, 7/1, 31б, 15а, 22А, 7/а, 33/1-А, 12а, 34Б, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472

Кордонная улица 22А, 38а, 12, 19, 14, 9б, 19Г, 68А, 4, 17/2, 30, 22, 16А, 35А, 92, 22Б, 86А, 3А, 23А, 26, 38, 17

Корнюшина улица 10, 8а, 2, 4, 6, 8Б

Короткий пререулок 2, 3, 4

Костанди улица 21, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 40В, 38В, 32А, 40Б, 34А, 49А, 32Б, 28А, 43, 75Б, 34В, 56А*, 75в, 34б, 27А, 38Б, 54А, 40А, 45/2, 77/33, 53А, 62А, 48а, 48/2, 45А, 77А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 75, 77

Крымская улица 1, 3, 31

Крымский переулок 13а, 5А, 6, 3, 7, 13, 3в, 14, 12, 5, 22, 3б, 4, 1А, 16, 1б, 8, 2, 10, 6а, 20, 5Б, 5а

Куприна улица 43б, 8, 10, 17, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 45а, 39/5, 43а, 32а, 7/9, 52а, 48б, 52б, 48а, 37а, 54б, 50а, 19-А/1, 35А, 34в, 39а, 14/4, 46а, 34а, 20А, 29а, 39/1, 30-В, 28-Б, 34а/1, 37е, 37В, 36а, 41а, 48в, 28-В, 37б, 47, 27б, 44, 41, 40, 39, 37, 33, 46, 34, 35, 48, 54, 52, 43, 45, 38, 42, 32, 50

Левитана улица 19/3, 19/5, 19/4

Левкойная улица 7а, 7

Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58

Львовский переулок 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16

Лядова улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 9а, 11, 3б, 4а, 1а, 12а, 15, 121, 3а

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 133А, 132а, 135, 145б, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 152

Минская улица 30А-1

Молокова улица 6б, 6Б, 1г, 6, 7, 3, 3б, 5, 6/2, 6В, 1А, 4, 11, 12, 8б, 8, 2, 10, 2б, 6/4, 9/11, 1, 6Г, 1Б, 4А, 8а, 3а, 6/А4

Мостовой переулок 2, 4, 2/1, 2Б, 1

Немировича-Данченко улица 10, 11, 16

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Обильная улица 9г, 1, 12а, 17а, 20а, 5а, 11г, 35Б, 2, 9б, 1/5, 1/3, 3/1, 6а, 19а, 13Б, 1/, 1а, 13а, 3Б, 11а, 11в, 9а, 11/5, 35а, 4б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35

Обильный переулок 2, 3, 5, 9, 11, 13/2, 1, 7, 13, 15

Окружная улица 40Д, 29/1, 29/5, 29, 40-В/2, 29/6, 40Б, 40а, 29/4, 38, 42, 29/8, 32, 2, 33, 38/1, 17Б, 26/2, 38А, 23, 32а, 19в, 25, 40, 28, 33А, 17/6, 32/12, 19, 42а, 17Г, 178а, 38/3, 17/18, 27, 321, 36, 21, 17в, 36а, 33Б, 42б, 26, 30, 34/6, 34/4, 17

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6

переулок Дмитрия Донского 3, 6, 3б, 2А, 7

переулок Достоевского 9Б/1, 11в, 11б, 1, 2, 9Б\3, 9, 9б3, 12Б, 12, 11, 14а, 10а, 14в, 14, 8, 9в, 12а, 9б, 4, 12в, 13в, 13, 9б2

переулок Ковалевского 9

переулок Славы 2, 8А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4/37, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 5В, 24

Пишоновская улица 1, 6

Планетная улица 6а, 38Б, 25, 10, 20, 3, 23, 17-В, 10В, 11, 26, 29, 16, 22, 38, 1, 12, 24, 20а, 27, 31, 17, 19, 4, 9, 8Б, 9а, 10г, 6, 8а, 28/30, 30, 10а, 18, 19А, 21, 12а, 12-Б, 17А, 12-В, 38А, 31а

Просвещения улица 150, 152, 154, 156, 160, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 1/24, 1/7, 216, 1/11, 1/1, 1\13203, 1/33165, 218, 220, 246, 253, 254, 255, 1/3

Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 3а, 46А, 30а, 2А, 1А, 16а, 40А, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Собинова улица 15

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 9а, 4а, 69/1, 14/2, 69/2, 59, 52/2, 69б, 69а, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12А, 7, 1А, 6а, 2А, 2Б, 14А, 8, 10, 12, 14

Тульская улица 3А/1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 37/Б, 9а, 27/4, 23-Б, 17, 3а3, 7а, 4а1, 3б, 21/3, 27а, 18/3, 14а, 37/1, 29/2, 3а, 18/1, 51а, 30А, 26-А, 31/1, 33/3, 4а, 37Б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 71, 141, 162, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 1А, 7А, 6, 1Б, 7/2, 7, 9

Туристский переулок 2, 12Б, 4, 5а, 11, 9, 5, 2а, 10, 4А, 12

Флотская улица 4А, 4, 6/1

Фонтанская дорога 58, 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 5а, 5, 16а, 3а, 13а, 15а, 6а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Черниговская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 7а, 1б, 23Б, 11а, 6а, 17/1, 17/, 17/9, 3Б, 14а, 7Б, 9Б, 10а, 8а, 18а, 24, 9А, 9а1, 13А, 16А, 4а, 2а, 13Б, 23А, 23Г, 3а

Черниговский переулок 1А, 8, 6а, 2Б, 3а, 4а, 5а, 3, 4

Шишкина улица 18а, 6а, 5а, 7а, 11, 4, 21в, 44а, 2а, 12, 36а, 22, 21а1, 38а, 19/83, 21а, 5б, 10а, 13а, 5, 73, 24, 1а, 14, 2, 21, 34б, 3, 18, 24А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 19А, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 42а, 32а, 15/17уч5, 28б, 40а, 6, 9, 15а, 1, 28а, 5а1, 202, 21б, 3а, 13, 40Б, 5в, 19/2, 7, 30а, 15/1, 21в2, 41а, 10, 16а, 211, 8, 15/17, 98

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

Фото: Dwell Ghana

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