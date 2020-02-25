Отключение света в Одессе 25 февраля: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 148 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 7, 124, 128, 137, 139, 2/130, 141, 142, 143, 145, 147, 174, 187, 202, 224, 248, 257, 258, 270

12-я Суворовская улица 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги Полностью

3-я линия Лиманчик 6

3-я Суворовская улица 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223, 6/196

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Академика Королёва улица 22, 28, 30, 32, 34

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 119, 132, 134, 142, 142217, 142а, 144/9, 103/1, 144/4, 103/2, 103/6, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 153/13, 111-Н, 103/5, 103/4, 103/13а13, 142/43, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 103/16

Ореховая улица 196

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/33165, 1/1, 1/24, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 1/3, 160, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 1/7, 253, 156.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Итальянский бульвар 1/1

Малая Арнаутская улица 52, 69, 69А.

Фото: Гадяч.City

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