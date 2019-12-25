Отключение света в Одессе 25 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 146 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 25 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия, 7, 124, 2/130, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 270



12-я Суворовская улица, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, Полностью

3-я линия Лиманчик, 6

3-я Суворовская улица, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 6/196, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия, 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

5-я Суворовская улица, Полностью

9-а Линия Дачи Ковалевского, 12

Дача Ковалевского улица, 119, 103/18, 103/5, 142/43, 103/6, 105, 103/3, 132А, 103/7, 103/14, 144/4, 103/2, 144/9, 103/1, 142а, 132, 103/16, 103/4, 142, 144/5, 144, 144/1, 107, 144/3, 153/13, 111-Н, 111/О, 103/13а13, 111/К, 103/18А, 103, 111-Л, 134, 103/17, 102, 142/5, 111/М, 132/А, 130, 144а, 103/13, 111/С, 111-Ф, 144/10, 144/6

Ореховая улица, 177, 196, 252

переулок Амундсена, 1, 3, 5, 6

переулок Ковалевского, 9

Пишоновская улица, 1, 6

Просвещения улица, 1/24, 150, 152, 154, 156, 160, 1/3, 1/11, 1/1, 1/7, 1\13203, 164, 1/33165, 166, 167, 169, 171, 173, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 210, 212, 216, 218, 220, 246, 253, 254, 255.

Фото: iSwitch

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