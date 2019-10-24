Отключение света в Одессе 24 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 532 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

Авдеева-Черноморского улица 122б, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 157/, 126а, 122Д, 122/3, 149г, 122а, 145а, 122/4, 157/4, 159А, 147а, 147б, 163, 147б2, 157/1, 149а, 122в, 165, 157/7

Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

Дача Ковалевского улица 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 140/13, 142, 140/5, 6 Лінія, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 265, 268, 1406, 107109, 140/9

Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

Короткий пререулок 2, 3, 4

Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11

Луганская улица 14Б

Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

Минская улица 30А-1

Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

переулок Амундсена 9, 11

Татьяны Тесс улица 60А

Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

Толбухина улица 120в, 142, 126е, 132-Е, 126, 136, 132Е, 128а, 132Г

Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4

Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 3б, 3и, 3в, 3е, 3з, 7в, 7г, 10В/3, 3г, 3ж, 7а, 3д, 6, 7, 8, 9.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

3-й Хаджибеевский переулок 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Балковская улица 7А, 1, 7, 9

Гладкова улица 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 161, 163, 165, 167, 169, 153б, 64б, 171, 201а, 171а, 64а, 161а, 42А, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 72а

Лева Семиренка 18, 2Д, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 5А, 49

Льва Семеренка 13

Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

Новикова улица 12А, 2А, 12В, 12/В, 12Б, 10, 12 А

Новосельского улица 53, 54

Республиканская улица 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 195, 197, 168а, 201, 152а, 182а, 211, 217, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 225а

Скидановская улица 3, 5, 7

Старопортофранковская улица 57

Торговая улица 49, 51

Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

Хаджибеевская дорога 267а, 217а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 239а, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 179.

Фото: naberejna.com.ua