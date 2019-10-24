fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 24 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Отключение света в Одессе 24 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 532 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А

 

  • 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37

 

  • 2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95

 

  • 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А

 

  • Авдеева-Черноморского улица 122б, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 157/, 126а, 122Д, 122/3, 149г, 122а, 145а, 122/4, 157/4, 159А, 147а, 147б, 163, 147б2, 157/1, 149а, 122в, 165, 157/7

 

  • Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63

 

  • Дача Ковалевского улица 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 140/13, 142, 140/5, 6 Лінія, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 265, 268, 1406, 107109, 140/9

 

  • Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14

 

  • Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4

 

  • Короткий пререулок 2, 3, 4

 

  • Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11

 

  • Луганская улица 14Б

 

  • Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152

 

  • Минская улица 30А-1

 

  • Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1

 

  • переулок Амундсена 9, 11

 

  • Татьяны Тесс улица 60А

 

  • Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14

 

  • Толбухина улица 120в, 142, 126е, 132-Е, 126, 136, 132Е, 128а, 132Г

 

  • Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А

 

  • Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4

 

  • Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 3б, 3и, 3в, 3е, 3з, 7в, 7г, 10В/3, 3г, 3ж, 7а, 3д, 6, 7, 8, 9.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 3-й Хаджибеевский переулок 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

 

  • Балковская улица 7А, 1, 7, 9

 

  • Гладкова улица 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 161, 163, 165, 167, 169, 153б, 64б, 171, 201а, 171а, 64а, 161а, 42А, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 72а

 

  • Лева Семиренка 18, 2Д, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 5А, 49

 

  • Льва Семеренка 13

 

  • Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А

 

  • Новикова улица 12А, 2А, 12В, 12/В, 12Б, 10, 12 А

 

  • Новосельского улица 53, 54

 

  • Республиканская улица 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 195, 197, 168а, 201, 152а, 182а, 211, 217, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 225а

 

  • Скидановская улица 3, 5, 7

 

  • Старопортофранковская улица 57

 

  • Торговая улица 49, 51

 

  • Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17

 

  • Хаджибеевская дорога 267а, 217а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 239а, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 179.

Фото: naberejna.com.ua

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить