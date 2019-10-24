Отключение света в Одессе 24 октября: кому надо успеть зарядить телефон

Завтра в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 532 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 октября в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
Так, с 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-а Степова Кордонна 21В, 1, 4, 5, 11, 15, 16, 19, 32, 34, 10А, 21Г, 19А, 21Б, 11А, 21Е, 9Б, 21А, 2а, 38, 13А
- 1-я Пригородная улица 37А, 15, 17, 19, 21, 19А, 23, 29А, 35А, 23А, 27А, 27, 29, 31, 33, 35, 37
- 2-я Пригородная улица 64б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50а, 51А, 47А, 48, 71А, 77А, 48А, 58а, 52А, 4 -а Приміська, 45А, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 95
- 4-я Пригородная улица 60/1, 60, 79, 79А
- Авдеева-Черноморского улица 122б, 118, 120, 122, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 157/, 126а, 122Д, 122/3, 149г, 122а, 145а, 122/4, 157/4, 159А, 147а, 147б, 163, 147б2, 157/1, 149а, 122в, 165, 157/7
- Александра Вронского улица 52, 54, 56, 57, 58, 61А, 59, 63а, 60, 61, 63
- Дача Ковалевского улица 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 140/13, 142, 140/5, 6 Лінія, 140/14, 140/12, 140/11, 140/8, 140/7, 265, 268, 1406, 107109, 140/9
- Кордонная улица 22А, 22Б, 17/2, 30, 17, 23А, 3А, 26, 38а, 38, 19Г, 16А, 9б, 19, 4, 68А, 22, 12, 92, 35А, 86А, 14
- Корнюшина улица 2, 10, 8Б, 6, 8а, 4
- Короткий пререулок 2, 3, 4
- Краснова улица 13, 15, 17, 11А, 11
- Луганская улица 14Б
- Маршала Малиновского улица 130, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 132а, 148, 145б, 133А, 150, 152
- Минская улица 30А-1
- Мостовой переулок 1, 2, 4, 2Б, 2/1
- переулок Амундсена 9, 11
- Татьяны Тесс улица 60А
- Текстильщиков улица 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2Б, 2А, 6а, 12А, 8, 14А, 10, 12, 14
- Толбухина улица 120в, 142, 126е, 132-Е, 126, 136, 132Е, 128а, 132Г
- Туристская улица 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7/2, 9, 1Б, 7А, 1А
- Туристский переулок 5а, 12Б, 12, 5, 2а, 11, 4а, 2, 9, 10, 4
- Шклярука улица 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 3б, 3и, 3в, 3е, 3з, 7в, 7г, 10В/3, 3г, 3ж, 7а, 3д, 6, 7, 8, 9.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 3-й Хаджибеевский переулок 1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- Балковская улица 7А, 1, 7, 9
- Гладкова улица 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 161, 163, 165, 167, 169, 153б, 64б, 171, 201а, 171а, 64а, 161а, 42А, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 72а
- Лева Семиренка 18, 2Д, 29б, 33, 41а, 30, 24а, 9, 49б, 39, 26, 16, 1, 29, 33б, 47а, 45, 24, 11а, 30а, 49а, 3, 5, 35, 12, 51, 3а, 22, 47, 41, 51а, 57, 20, 37, 33а, 14, 28б, 31а, 31, 27, 43, 5А, 49
- Льва Семеренка 13
- Льва Симиренко улица 1б, 9, 33, 27А
- Новикова улица 12А, 2А, 12В, 12/В, 12Б, 10, 12 А
- Новосельского улица 53, 54
- Республиканская улица 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 185, 195, 197, 168а, 201, 152а, 182а, 211, 217, 223, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 225а
- Скидановская улица 3, 5, 7
- Старопортофранковская улица 57
- Торговая улица 49, 51
- Ушинского улица 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17
- Хаджибеевская дорога 267а, 217а, 187, 271а, 235, 265а, 217, 221, 209, 257, 269, 167, 189, 171, 227, 241а, 177, 193, 215, 293, 261, 277, 237, 275, 263, 189_191, 243, 183, 207, 229, 277а, 199, 175, 197, 239а, 249, 291, 205, 213, 231, 223, 255, 283, 185, 169, 211, 191, 265, 287, 181, 247, 279, 239, 203, 241, 253, 295, 233, 271, 219, 201, 241б, 195, 255а, 273, 193а, 285, 251, 179.
Фото: naberejna.com.ua