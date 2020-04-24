Отключение света в Одессе 24 апреля: список адресов

Уже месяц проистекает наша карантинная жизнь. О чем говорят одесситы на улицах, в очередях, на скамейках?.. Если в первые дни карантина тема, которая «попадала мне в уши», была одна — где взять маски с антисептиками, то теперь она отпала: все это есть и много. О чем же рассуждают одесситы сегодня?

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