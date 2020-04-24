Отключение света в Одессе 24 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 758 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
- 1-й Первомайский переулок 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18а, 24а, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29
- 1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, 39а
- 2-й Куликовский переулок 4в, 6, 7, 3А, 4А
- 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
- 2-й Первомайский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 19_2, 19а, 12а, 40а, 25, 4а, 38а, 19_1, 27а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40
- 3-й Железнодорожный переулок 2_1, 6
- 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
- 4-й Соляной переулок 1, 2, 3
- 5-й Соляной переулок 7
- Ангарская улица 36
- Бахчевая улица 20-А, 14-А, 17, 9а, 3, 18, 30, 36А, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 26, 34, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 13-А, 15А
- Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 68А, 31А, 39А, 44_1, 43_45, 21А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
- Зерновая улица 9А, 1, 2, 3, 4, 5, 26\1, 6А, 9Б, 15а, 5А, 11А, 7А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30
- Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20А, 11А, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 14А, 15А, 31\1, 23б, 9А, 28/1, 17В, 24, 13а, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1А
- Лиманная улица 78, 15а, 64, 66, 162, 120, 160, 128, 80, 138, 94, 140, 130, 70, 114, 64А, 98, 104, 102А, 110, 122, 164, 90, 132, 92, 72, 124, 162А, 102, 134, 148, 86, 84А, 74, 144, 82, 126, 100, 68, 88, 150, 106, 136, 76, 142, 146, 118, 108, 96, 84, 81, 53, 127, 87, 59, 77, 117, 103, 55, 139а, 73, 121, 63, 115, 83, 123, 93_А, 116, 65, 43а, 125а, 141, 95, 69, 87_А, 111, 137, 129, 61, 99, 113, 89, 43, 85, 131, 47, 49, 93, 139, 51, 69А, 125, 133, 67, 125_А, 39, 119, 107, 91, 135А, 91А, 75, 105, 79, 57, 45, 71, 93а, 26_2, 14, 24, 18, 4, 10, 16А, 26, 18а, 6, 22, 2А, 12, 16, 8, 20, 11, 3, 17, 9, 21, 7, 15, 17а, 13, 5, 101
- Лиманный переулок 5А, 3, 11А, 3А, 17а, 5, 9, 13, 15, 17, 19
- Лузановская улица 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18а, 2_4, 12А, 10, 19А, 16А, 20А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 43А, 51а, 55А, 53а, 45А, 51Б, 67А, 67, 69
- Пироговская улица 7/9, 27а, 27
- Посмитного улица 22
- Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16/1, 14, 32/1, 12а, 2Б, 37А, 13А, 10 А, 20-А, 32/2, 25А, 14а, 18А, 35А, 32/3, 32/4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
- Цимлянская улица 1, 3, 4, 6, 11А, 8, 20А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 35, 37, 39, 50, 41А, 41, 46, 48
- Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 6, 10
- Левитана улица 141
Фото: ZIK