fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 24 апреля: список адресов

Отключение света в Одессе 24 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 758 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 24 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Локомотивный переулок 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20
  • 1-й Первомайский переулок 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18а, 24а, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29
  • 1-й Соляной переулок 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, 39а
  • 2-й Куликовский переулок 4в, 6, 7, 3А, 4А
  • 2-й Локомотивный переулок 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
  • 2-й Первомайский переулок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 19_2, 19а, 12а, 40а, 25, 4а, 38а, 19_1, 27а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40
  • 3-й Железнодорожный переулок 2_1, 6
  • 3-й Локомотивный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 8
  • 4-й Соляной переулок 1, 2, 3
  • 5-й Соляной переулок 7
  • Ангарская улица 36
  • Бахчевая улица 20-А, 14-А, 17, 9а, 3, 18, 30, 36А, 36Б, 7, 36, 9, 10-А, 6, 13, 8А, 15б, 1Б, 15, 4А, 1, 17А, 26, 34, 15Л, 3А, 22, 24, 11, 16-А, 5, 12, 18-А, 12Б, 5А, 11А, 7А, 14, 4, 19, 31-А, 12-А, 20, 6а, 31, 13-А, 15А
  • Железнодорожная улица 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 68А, 31А, 39А, 44_1, 43_45, 21А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100
  • Зерновая улица 9А, 1, 2, 3, 4, 5, 26\1, 6А, 9Б, 15а, 5А, 11А, 7А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30
  • Злаковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20А, 11А, 28/2, 2А, 31/2, 8А, 24А, 14А, 15А, 31\1, 23б, 9А, 28/1, 17В, 24, 13а, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1А
  • Лиманная улица 78, 15а, 64, 66, 162, 120, 160, 128, 80, 138, 94, 140, 130, 70, 114, 64А, 98, 104, 102А, 110, 122, 164, 90, 132, 92, 72, 124, 162А, 102, 134, 148, 86, 84А, 74, 144, 82, 126, 100, 68, 88, 150, 106, 136, 76, 142, 146, 118, 108, 96, 84, 81, 53, 127, 87, 59, 77, 117, 103, 55, 139а, 73, 121, 63, 115, 83, 123, 93_А, 116, 65, 43а, 125а, 141, 95, 69, 87_А, 111, 137, 129, 61, 99, 113, 89, 43, 85, 131, 47, 49, 93, 139, 51, 69А, 125, 133, 67, 125_А, 39, 119, 107, 91, 135А, 91А, 75, 105, 79, 57, 45, 71, 93а, 26_2, 14, 24, 18, 4, 10, 16А, 26, 18а, 6, 22, 2А, 12, 16, 8, 20, 11, 3, 17, 9, 21, 7, 15, 17а, 13, 5, 101
  • Лиманный переулок 5А, 3, 11А, 3А, 17а, 5, 9, 13, 15, 17, 19
  • Лузановская улица 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18а, 2_4, 12А, 10, 19А, 16А, 20А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30
  • Магистральная улица 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 43А, 51а, 55А, 53а, 45А, 51Б, 67А, 67, 69
  • Пироговская улица 7/9, 27а, 27
  • Посмитного улица 22
  • Санитарная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16/1, 14, 32/1, 12а, 2Б, 37А, 13А, 10 А, 20-А, 32/2, 25А, 14а, 18А, 35А, 32/3, 32/4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37
  • Цимлянская улица 1, 3, 4, 6, 11А, 8, 20А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
  • Черкасская улица 5, 8а, 11, 12, 7А, 11а, 4, 14, 6А, 7В, 8, 10, 17, 15А, 2, 3, 28, 13, 9, 7, 6, 1, 17А, 4А, 15, 9А

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия Полностью
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 35, 37, 39, 50, 41А, 41, 46, 48
  • Ицхака Рабина улица 1, 3, 5, 6, 10
  • Левитана улица 141

Фото: ZIK

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить