Отключение света в Одессе 23 января: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 114 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 23 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества:
- 3-я линия Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268
С 09:00 по 17:00
- Академика Глушко проспект, 13, 19, 17/1, 17, 17/2
С 09:00 по 19:00
- Большая Арнаутская улица, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55
С 09:00 по 17:00
- Гимназическая улица, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 8/10, 22, 24, 26, 28, 30, 2224
С 09:00 по 17:00
- Дача Ковалевского улица, 142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109
С 09:00 по 17:00
- Канатная улица, 72, 74, 76, 78
С 09:00 по 17:00
- Лейтенанта Шмидта улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 17
С 09:00 по 17:00
- Малая Арнаутская улица, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 46а, 49, 51, 53, 55, 57, 59
С 09:00 по 17:00
- Осипова улица, 37, 39, 41, 43, 45, 5052, 50/52
С 09:00 по 17:00
- Пантелеймоновская улица, 7, 9, 44, 46, 48, 50, 52, 56
С 09:00 по 17:00
- переулок Амундсена, 9, 11
С 09:00 по 17:00
- Пушкинская улица, 41, 45, 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71
С 09:00 по 17:00
- Пушкинская улица, 41, 45, 57, 59
С 08:00 по 17:00
Фото: InfoResist
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