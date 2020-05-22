Отключение света в Одессе 22 мая: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 934 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 22 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Магнітогорський провулок 1, 1а, 1/1, 3

2-й Магнитогорский переулок 2, 3, 1а, 1, 2А, 5, 4/11

Академика Вильямса улица 22, 16/1, 2Б, 5А, 26А, 1Б, 26, 15, 1, 24Б, 19а, 32/1, 13а, 13, 6, 5Б, 12, 5, 2А, 30а, 16-А, 11, 26/3, 1в, 28А, 3А, 26Б, 32, 26В, 7, 16, 20, 19Б, 24В, 26/6, 14, 1а, 28Б, 4, 19, 24, 15А, 20/1, 3, 18, 3б, 24б4, 28, 30, 32А, 2, 34, 8, 10, 15Б, 21, 43, 41

Байдарочный переулок 3

Генерала Петрова улица 27/6

Дача Ковалевского улица 2, 5, 6, 8, 9, 20, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 24/8, 69А, 30/1, 28Б, 81б/5, 62А, 55А, 56, 63/4, 36А, 48/1, 61/4, 83/7, 32А, 51/4, 83/2, 63/3, 56А, 83/6, 83/4, 81Н, 81Е, 41а, 63/5, 61В, 48А, 81-К, 83/1, 81/1, 63/1, 61/3, 81/Д, 81/м, 52А, 83/8, 73а, 83/3, 34А, 14А, 50А, 30б, 89/1, 38А, 30А, 81-А/, 81Ж/, 47А, 81Д, 81д/27, 43А, 81/15, 51В, 42а, 77/79, 51А, 40А, 40Б, 81в, 81Г, 41Б, 52/2, 58/2, 39А, 81Е/30, 67Б, 61/2, 81Ж, 81Б, 7/1, 66/1, 81м/43, 66А, 85/2, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85

Жуковского улица 10/2, 10, 10/, 10/5, 10/1, 10/4, 10/3, 6, 7, 8

Магнитогорская улица 14/8, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3/12, 2б, 2а, 1Д, 4а, 1б, 3а, 24, 3в, 14а, 1Б, 1/1, 1В, 3/5, 3/2, 1А, 20а, 26, 28, 12а

Магнитогорский переулок 1в

Маячный переулок 1/1

Николая Гумилева улица 2А, 14а/1, 2, 24-а, 22, 24, 17-а, 15Б, 15-а, 15, 26, 19а, 26-б, 17, 18, 26А, 19, 1, 20, 14, 16-а, 16б, 12, 3, 8, 10, 14-а, 13, 9, 11, 13-б, 9/2, 5, 13а, 21-А

Николая Гумилёва улица 6, 9, 16, 13/1, 23

Ольгиевская улица 1, 3, 5, 7

переулок Павлова 3

переулок Панченко 2А, 2В, 1, 3/1, 3, 4, 3/4, 2б, 31, 6, 2, 8, 10, 7, 21, 12, 2Г, 1б, 1а

Рулевой переулок 1, 3, 12А, 1Б, 3а, 4, 4а, 1/10, 4б, 1а, 10а, 6, 8, 10, 12, 2а

Рыбачья Балка улица 1Г

Художника Фёдорова улица 16б, 18/2, 14а, 16, 17, 18, 3, 17/19, 4, 14/6, 19, 16а, 20/1, 1а, 6а, 9В, 37, 12/1, 31, 10, 12-а, 20, 8, 17В, 14/1, 10-б, 19а, 9/1, 21/1, 11, 12, 8/4, 18-а, 5, 192, 18/1Б, 14, 8е, 35, 7/1, 21, 10-а, 13, 6, 7, 17-г, 15, 17-в, 20/А, 17г-1, 1, 5/7, 19/2, 14/3, 9/2, 6/8, 8ж, 1/2, 18/, 18/9, 2, 17-б, 14-а, 33, 14/2, 19/3, 9, 14/5, 17/Д, 5/1, 20/3, 12а

Якорный переулок 3, 5

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

4-й Деревообделочный переулок 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 14а, 47А, 45А, 23Б, 52Б, 20Б, 45Б, 73А, 22, 93а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117

5-й Деревообделочный переулок 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 139А, 93А, 8А, 69, 66А, 137Б, 105Б, 129А, 85А, 2а, 66б, 4а, 52Б, 40Б, 44А, 3а, 107Б, 74а, 9Б, 44Б, 19Е, 52А, 4б, 51А, 83Б, 41А, 32А, 30а, 40А, 29А, 9А, 46б, 83А, 29б, 51Б, 129в, 137А, 77Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 147, 174

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 18а, 22, 23, 24, 27, 29, 31

Зелёный проспект 14, 18, 21

Ивана Мазепы улица 4, 7, 11, 6а, 9, 6б

Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10

Ломоносова улица 7, 16, 19

Маршала Малиновского улица 18А, 18Б, 18В

Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5а, 20б, 22Б, 20, 6б, 21а, 20а, 21, 22, 5б

площадь Молодёжи 16, 21, 12а, 6, 12, 14, 19

Посмитного улица 22

Промышленная улица 22

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 20а, 13а, 24б, 18, 20, 22, 24а, 15, 11, 16, 13, 14а, 14

Слободская улица 27, 29, 33

Училищная улица 2, 4, 6

Химическая улица 204, 206, 216, 200б, 200, 202, 212, 214, 200а, 208

Яши Гордиенко улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 19а, 16а, 15а, 25_27, 20а, 24б, 22, 32а, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 17а

С 13:00 по 15:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Филатова улица 24, 26, 28, 30, 32, 34

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Генерала Доватора улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11А, 13, 1а

Леонова улица 57

Магистральная улица 31Б, 33 б, 31Л, 27, 19, 4, 31Е, 14, 12б, 9, 30, 28, 18, 3, 17, 31А, 34, 16А, 31\4, 50а, 25, 31з, 2, 16, 1, 42, 31В, 15, 26, 8А, 31г, 29, 13, 6, 28-А, 46, 21, 31К, 7, 19А, 31Н, 24, 21А, 22, 12, 5, 11, 6В, 31д, 31В/1, 18-А, 23, 6а, 44, 12-А, 39А, 20, 31а7, 31, 10, 42а, 37, 33б, 35, 37А, 36, 33а4, 33/2, 35/2, 38, 35а, 33, 33а, 48

Нескучная улица 52А, 52А14, 52, 57, 59

Панаса Мирного улица 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Патриотическая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 22А, 7А, 2А, 28, 21Б, 30а, 14а, 30, 32, 34, 36

переулок Гагарина 20

Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76а, 59А, 66А, 1а, 74А, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

Улитина улица 19, 23А, 21, 23, 25, 25б, 21А

С 15:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Композитора Нищинского улица 6, 8

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Новосельского улица 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60

Торговая улица 43, 45

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