Отключение света в Одессе: 22 апреля обесточат сотни домов

Завтра, в четверг, 22 апреля, одесситов ждет массовое отключение электричества.
По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», причина отключения света – плановые работы.
Так, света не будет по таким адресам:
1-й переулок Василия Кандинского, 4, 15а
С 09:00 до 17:00;
1-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
С 09:00 до 17:00;
1-я Сортировочная улица, 36, 42, 42а, 44
С 09:00 до 17:00;
10-я Линия на жилом массиве, 19, 19б, 21, 22, 23, 24
С 09:00 до 18:00;
2-й Обильный переулок, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 10а, 14а, 12, 14, 16, 18, 20
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок Александра Невского, 7б, 7в
С 09:00 до 17:00;
2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
С 09:00 до 17:00;
3-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 3а, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
С 09:00 до 17:00;
36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 59а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1аА, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 2, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 30
С 09:00 до 18:00;
37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 39а, 3, 3в, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29/3, 30, 30/1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 19
С 09:00 до 18:00;
38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 3а, 6, 8, 12, 14, 16а
С 09:00 до 18:00;
39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 30а/1, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 1а, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30, 8
С 09:00 до 18:00;
4-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16
С 09:00 до 17:00;
4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3
С 09:00 до 18:00;
40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 5
С 09:00 до 18:00;
41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
С 09:00 до 18:00;
42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 10а, 6а
С 09:00 до 18:00;
43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 11а, 13, 12а, 8а, 14а, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
С 09:00 до 18:00;
44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
С 09:00 до 18:00;
45-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
С 09:00 до 18:00;
46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11а, 2а, 4а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
С 09:00 до 18:00;
47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15/1, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
С 09:00 до 18:00;
48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10а, 9а, 13, 2б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
С 09:00 до 18:00;
49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9а, 11а, 20а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
С 09:00 до 18:00;
5-й переулок Василия Кандинского, 14а, 19
С 09:00 до 17:00;
5-й Ульяновский переулок, 1, 19а, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7а, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9
С 09:00 до 17:00;
5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 26, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 18:00;
50-я Линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 3а, 15, 15а, 23а, 16д, 20а, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
С 09:00 до 18:00;
51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3/2, 13, 8а, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
С 09:00 до 18:00;
52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 9а, 1а, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
С 09:00 до 18:00;
53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 8а, 14, 6а, 4б, 12а, 3а, 27а, 18а, 16а, 17в, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291
С 09:00 до 18:00;
54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7, 15
С 09:00 до 18:00;
55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 3, 5, 7
С 09:00 до 18:00;
6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26а, 25/1, 33б, 32а, 33/2, 32, 34, 35, 36
С 09:00 до 18:00;
7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 3, 36а, 26, 27, 28, 29, 30, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 31
С 09:00 до 18:00;
7-я Суворовская улица, 15, 43, 49, 51
С 09:00 до 18:00;
8-я Линия на жилом массиве, 25, 35а, 27, 28, 29, 30, 26, 31б, 32, 33, 34, 35, 31а
С 09:00 до 18:00;
9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 29а, 26а, 35а, 38, 33а, 31а
С 09:00 до 18:00;
Академика Глушко проспект, 6а, 6в, 10, 12
С 09:00 до 17:00;
Академика Глушко проспект, 30/1, 30/2
С 09:00 до 18:00;
Академика Королёва улица, 37, 37а
С 09:00 до 17:00;
Александра Невского улица, 42а, 44, 44а, 44а/1, 46а, 48а
С 09:00 до 17:00;
Базарная улица, 110, 116, 118
С 09:00 до 19:00;
Ванцетти улица, 54
С 09:00 до 17:00;
Вертелецкого улица, 47в
С 09:00 до 17:00;
Вишнёвая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 16б, 3а, 21, 4а, 16/1, 16а, 40б, 40а, 35д, 35а, 26а, 29а, 27а, 28а, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
С 09:00 до 18:00;
Вишнёвый переулок, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 14, 14а
С 09:00 до 18:00;
Демьянова улица, 1, 13а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 2, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 8
С 09:00 до 18:00;
Дмитрия Донского улица, 57
С 09:00 до 17:00;
Днепровская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23а, 30, 27а, 24а, 20а, 25а, 50а, 46а, 38а, 33а, 37а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51
С 09:00 до 18:00;
Добровольского проспект, 1а, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11а, 3а, 24/1, 32, 25а, 25б, 1б, 57/1, 33а, 46а, 40а, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61
С 09:00 до 18:00;
Донецкая улица, 1, 1а, 2, 3, 4
С 09:00 до 18:00;
Жолио-Кюри улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 13/1, 13а, 14, 14гар, 24а, 17а/с5, 17а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26
С 09:00 до 18:00;
Ильфа и Петрова улица,10, 10б, 10а
С 09:00 до 18:00;
Капитана Кузнецова улица, 71а, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 71б, 82, 83, 84, 86, 88, 90
С 09:00 до 18:00;
Капитана Кузнецова улица, 108
С 09:00 до 19:00;
Капитана Кузнецова улица, 71а, 73, 75, 76, 78, 76/1, 81, 71б, 82, 83, 84, 86, 88, 90
С 09:00 до 18:00;
Керченская улица, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12а, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
С 09:00 до 18:00;
Китобойная улица, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 59а, 53/1, 53а, 61а, 61б, 50б, 49г, 63а, 55а, 55в, 65а, 65б, 51а, 71, 57а, 52г, 69а, 70а, 50а, 71а, 106а, 102а, 87б, 75 а, 75б, 87а, 81а, 77б, 77г, 79б, 78а, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110
С 09:00 до 17:00;
Конноармейская улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3а, 10а, 21а, 7а, 23а, 23б, 23в, 5а, 24а, 18а, 28, 19/1, 2а, 47/1, 39а, 30а, 37а, 31а, 36а, 34а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
С 09:00 до 18:00;
Красная улица, 5, 7, 9, 15
С 09:00 до 17:00;
Курская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 8а, 30а, 15а, 11а, 16а, 44а, 7а, 45а, 18а, 9а, 19а, 89а, 81а, 80а, 51а, 77а, 75а, 53б, 70а, 69б, 67а, 64а, 58а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 671, 672
С 09:00 до 18:00;
Леонида Утёсова улица, 14, 14/1, 14/21, 14/59, 14/64
С 09:00 до 19:00;
Леси Украинки улица, 1, 86а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 1а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 17
С 09:00 до 18:00;
Ломоносова улица, 13, 13а, 15, 16, 18
С 09:00 до 18:00;
Лузановская улица, 65, 67
С 09:00 до 17:00;
Луцкая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 85а, 135, 59а, 95а, 119а, 97/1, 97/2, 121а, 121б, 41а, 7а, 29а, 129а, 25а, 133а, 61а
С 09:00 до 18:00;
Люстдорфская дорога, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158/1, 158/2, 113а, 97а, 93а, 155, 101а
С 09:00 до 17:00;
Малая Арнаутская улица, 86, 88
С 09:00 до 19:00;
Мелитопольская улица, 1, 58б, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19/1, 19/2, 20, 1б, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 46, 46в, 54, 56, 58, 58а, 21
С 09:00 до 18:00;
Мицкевича улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 2а, 2б, 5а, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 35
С 09:00 до 18:00;
Обильная улица, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 64б, 64в, 78, 66а, 58/2, 68а, 68а/1, 57а, 70а, 60а, 57б, 57б/1, 64/1, 64а, 56а, 78а, 78б, 95а, 89а, 88а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871
С 09:00 до 17:00;
Песочная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 42а, 48а, 58а, 58б, 66, 60а, 36/38, 64а, 46а, 148а, 138а, 126а, 80а, 86б, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
С 09:00 до 18:00;
Планетная улица, 26а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 36а, 43б, 34б, 34в, 38г, 55, 47а, 47б, 35а, 48/1, 48а, 40б, 49а, 40в, 40г, 51а, 35б, 41/2, 53б, 41а, 34а, 97а, 56а, 81б, 81а, 79б, 66уч2, 61а, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101
С 09:00 до 17:00;
Победы улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 23а, 5а, 21а, 16а, 26а, 26б, 36, 35а, 28а, 79а, 37а, 59а, 47б, 45а, 44а, 43а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87
С 09:00 до 18:00;
Раздольная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 43а, 2а, 31а, 53а, 45а, 65/1, 74, 32а, 41б, 41а, 69а, 49а, 3а, 39а
С 09:00 до 18:00;
Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
С 09:00 до 18:00;
Рельефная улица, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12а, 5а, 18а, 17а, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
С 09:00 до 18:00;
Ростовская улица, 1, 19а, 5, 7, 9, 11, 3, 13, 15, 17, 17а, 19, 12
С 09:00 до 18:00;
Серогодского улица, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731, 37а, 69а, 15а, 56/58, 39а
С 09:00 до 18:00;
Симферопольская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
С 09:00 до 18:00;
Соляная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 10а, 2а, 1б, 21а, 3а, 3б, 8а, 8в, 25а, 1а, 81а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85
С 09:00 до 18:00;
Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 9, 10, 11, 12, 14
С 09:00 до 18:00;
Центральная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3а, 3б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
С 09:00 до 18:00;
Шестакова улица, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 35а, 17а, 37а, 49а, 81/2, 10а, 31а, 93, 27а, 41а
С 09:00 до 18:00;
Яблочная улица, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
С 09:00 до 18:00.