Отключение света в Одессе: 22 апреля обесточат сотни домов

Блэкаут в Одессе 16 апреля: список адресов-«счастливчиков» Завтра, в пятницу, 16 апреля, в Одессе энергетики планируют оставить без электроснабжения несколько десятков улиц и сотни домов.

Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ