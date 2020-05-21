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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 21 мая: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 21 мая: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 233 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б, 18
  • Черняховского улица 16, 18

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Богдана Хмельницкого улица 3
  • Левитана улица 34, 69, 71, 73, 75, 77, 79
  • Люстдорфская дорога 144/6
  • Мясоєдовська вул. 11, 17, 21, 23, 25

С 09:00 по 18:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Леонова улица 57
  • Магистральная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33б, 21А, 42а, 31Б, 31К, 31Л, 29, 33а4, 28-А, 31Е, 19А, 12б, 6В, 33 б, 31д, 31В/1, 18-А, 31Н, 31А, 33а, 16А, 31\4, 50а, 6а, 31з, 37А, 12-А, 39А, 35а, 31В, 33/2, 31а7, 8А, 31г, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 35/2
  • Нескучная улица 52А14, 52, 57, 59, 52А
  • переулок Гагарина 20
  • Сосюры улица 1, 55, 57, 59, 60, 61, 74А, 59А, 76а, 66А, 62, 1а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82

С 12:00 по 15:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Старопортофранковская улица 57
  • Торговая улица 49, 51
  • Ушинского улица 2, 4, 6, 10а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Старопортофранковская улица      137, 139, 141, 143

С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Екатерининская улица 34/36, 36, 3436

С 12:00 по 15:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Новосельского улица 53, 54

 

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