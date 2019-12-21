Отключение света в Одессе 21 декабря: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 249 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 21 декабря в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й переулок Юннатов, 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

Анны Ахматовой улица, 34, 34Б, 6, 36, 40, 34а, 38

Костанди улица, 48, 54А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 49А, 48/2, 48а, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 53А, 67, 77/33, 54, 57, 65

Львовская улица, 52, 54, 54/2, 50, 56, 58

Львовский переулок, 9, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 1, 76, 7, 5, 15, 10а, 10, 3, 8, 16

Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 40А, 46А, 1А, 30а, 4а, 22, 16а, 3а, 2А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197

Степана Разина улица, 72б, 72/9, 72А, 72, 72/3, 72/2

Сумская улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 69а, 14/2, 9а, 17, 69/2, 52/2, 4а, 69/1, 69б, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тимирязева улица, 72, 72/А, 72Б, 84в

Фонтанская дорога, 129

Харьковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16/1, 5а, 8а, 6а, 13а, 3а, 16а, 15а, 13, 14, 15, 18, 20

Шишкина улица, 39

Юннатов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

Фото: The Naked Scientists

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