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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 20 марта: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 20 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 651 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-й Дачный переулок 10а, 4, 5, 6, 7, 10/4, 10, 10/1, 10/7, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011

 

  • 1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 78/40, 2/130, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

 

  • 1-я линия Марии Демченко 11, 13

 

  • 1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

 

  • 12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9

 

  • 14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

 

  • 2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3

 

  • 3-й переулок Амундсена 65, 610, 6/2, 6/7

 

  • 3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

 

  • 3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 6/196, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

 

  • 30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

 

  • 4-я Суворовская улица 25, 34, 72, 91, 265

 

  • 5-я Суворовская улица Полностью

 

  • 6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

 

  • 9-а Линия Дачи Ковалевского 12

 

  • Белорусская улица 7/37, 2, 14а, 16а, 6А, 4а, 7/34, 4, 22а, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

 

  • Вершинная улица 8, 16/1, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 16/2, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 4А

 

  • Ветрова улица 43

 

  • Гетманский переулок 4

 

  • Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 144/4, 140/9, 144/5, 103/1, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 132/А, 103/13, 111/С, 142, 111/М, 144а, 140/12, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 140/11, 140/8, 140/14, 140/7, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/9, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/2, 103/6, 103/5, 140/13, 142/43, 140/5, 142а, 144, 1406, 107109, 142217, 103/13а13

 

  • Дачная улица 6/15, 10/5, 6/11, 6а, 6/13, 6/6, 6/9, 8, 3А, 10/4, 6/4, 6б, 6, 12, 10/7, 10/10, 10

 

  • Дачный переулок 8а

 

  • Марии Демченко улица 12/3в

 

  • Мичурина улица 3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 7в

 

  • Николая Огренича улица 9б1, 6а, 9В, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 4/2И, 4/1, 6, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 7а, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2-А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1

 

  • Николая Стражеско 1Б, 2, 4

 

  • Ореховая улица 177, 196, 252

 

  • переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11

 

  • переулок Ковалевского 9

 

  • Пишоновская улица 1, 6

 

  • Просвещения улица 1/1, 1/3, 207, 11, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 1В, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 1/7, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 1/24, 1/33165, 160

 

  • Эстонская улица 10-А, 1, 5а, 6а, 2а, 3А, 8а, 6/1, 4А, 3, 4, 5, 6, 8

 

  • Эстонский переулок 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

 

  • Якутская улица 4, 6, 6а, 2, 8, 10.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Александра Кутузакия улица 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64

 

  • 2-й Водяной переулок 11

 

  • Бабеля улица 3, 4, 10, 11, 13, 15, 25, 27, 51А, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 59

 

  • Балковская улица 157

 

  • Балковская улица 3/1, 3, 6, 8, 10, 12Г, 4, 5

 

  • Балковская улица 90, 92, 104, 117, 119, 121, 123, 125, 131, 133, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 139А, 117Б, 133а, 117А, 167А, 143А, 137г

 

  • Виноградный тупик 12, 6/8, 16, 38, 22А, 6, 21, 18А, 24, 14, 23, 20, 10, 4, 22, 18

 

  • Головковская улица 15, 19, 21/23

 

  • Дальницкая улица 36

 

  • Колоническая улица 1

 

  • Колонтаевская улица 1, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 50/, 69/3, 65, 67, 69, 71

 

  • Косвенная улица 42А, 74/76, 54, 44, 62, 60, 48, 56, 68, 58, 52, 56/3, 50

 

  • Мельницька вулиця 10, 18

 

  • Мечникова улица 104

 

  • Михайловская площадь 3, 13, 15, 19

 

  • Михайловская улица 46А, 15, 46

 

  • Посмитного улица 22

 

  • Разумовская улица 59, 61

 

  • Средняя улица 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 49А, 38/1, 52, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66

 

  • Успенская улица 17/3, 5, 7, 9, 15.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Итальянский бульвар 6, 8

 

  • Лейтенанта Шмидта улица 16, 18, 20, 22, 24, 25

 

  • Пантелеймоновская улица 60, 62, 15А, 15, 54

 

  • Пушкинская улица 75, 77, 79, 81, 83

Фото: goloskarpat.info

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