Отключение света в Одессе 20 марта: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 651 дом.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Дачный переулок 10а, 4, 5, 6, 7, 10/4, 10, 10/1, 10/7, 10/12, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011

1-я линия 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 22, 26, 78/40, 2/130, 27, 28, 29, 30, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 224, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

1-я линия Марии Демченко 11, 13

1-я Суворовская улица 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 20

12-я Суворовская улица 142/2 д, 1, 9

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 182, 193, 153/13, 186, 191, 250

2-й переулок Амундсена 3/4, 6/3

3-й переулок Амундсена 65, 610, 6/2, 6/7

3-я линия Лиманчик 1, 5, 6, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

3-я Суворовская улица 3, 4, 7, 8, 6/196, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 31, 132, 135, 148, 161, 162, 163, 175, 178, 179, 211, 223

30-я линия 3, 5, 8, 18, 136, 138, 140, 144, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 209, 213, 219, 221, 222, 225, 230, 231, 245

4-я Суворовская улица 25, 34, 72, 91, 265

5-я Суворовская улица Полностью

6-я линия 11, 15, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 121

9-а Линия Дачи Ковалевского 12

Белорусская улица 7/37, 2, 14а, 16а, 6А, 4а, 7/34, 4, 22а, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

Вершинная улица 8, 16/1, 10, 23, 3, 25, 2, 17, 33, 31а, 21, 9, 25а, 7, 6, 13, 29, 16/2, 10б, 16, 1, 15, 11, 5, 10г, 14а, 10А, 13а, 12, 14, 31, 27, 4, 19, 4А

Ветрова улица 43

Гетманский переулок 4

Дача Ковалевского улица 102, 103, 105, 107, 111, 119, 130, 132, 134, 144/4, 140/9, 144/5, 103/1, 144/3, 144/6, 144/1, 153/13, 132/А, 103/13, 111/С, 142, 111/М, 144а, 140/12, 111/ Г/Д, 103/4, 144в, 111-У, 107/109, 144Ж, 111-Н, 140/11, 140/8, 140/14, 140/7, 111-Л, 111/К, 142/5, 103/17, 103/18А, 111/О, 144/10, 111-Ф, 103/18, 144Д, 111/П, 111/Р, 103/12, 144/9, 103/3, 103/7, 103/14, 132А, 103/16, 103/2, 103/6, 103/5, 140/13, 142/43, 140/5, 142а, 144, 1406, 107109, 142217, 103/13а13

Дачная улица 6/15, 10/5, 6/11, 6а, 6/13, 6/6, 6/9, 8, 3А, 10/4, 6/4, 6б, 6, 12, 10/7, 10/10, 10

Дачный переулок 8а

Марии Демченко улица 12/3в

Мичурина улица 3а, 5б, 5, 5а, 3, 34, 3б, 3а4, 7в

Николая Огренича улица 9б1, 6а, 9В, 9б, 6/1, 12Б, 9, 9а, 7, 4/2И, 4/1, 6, 1/3, 1/3ж, 13, 1/1, 7а, 1/1А, 6/а, 6/4, 2А, 1/2-А, 11, 1а, 4, 12, 14, 2/3, 1/3з, 2/2, 2Д, 1

Николая Стражеско 1Б, 2, 4

Ореховая улица 177, 196, 252

переулок Амундсена 1, 3, 5, 6, 9, 11

переулок Ковалевского 9

Пишоновская улица 1, 6

Просвещения улица 1/1, 1/3, 207, 11, 5, 4б, 4, 1а, 3/а, 1/5, 3, 2, 9, 3/2, 1, 3а, 4а, 1В, 166, 1\13203, 154, 210, 197, 156, 1/7, 169, 199, 205, 246, 255, 152, 254, 195, 201, 164, 218, 253, 1/11, 171, 216, 212, 150, 220, 167, 173, 1/24, 1/33165, 160

Эстонская улица 10-А, 1, 5а, 6а, 2а, 3А, 8а, 6/1, 4А, 3, 4, 5, 6, 8

Эстонский переулок 4, 5, 11, 1а, 1, 2, 3, 6, 7, 13

Якутская улица 4, 6, 6а, 2, 8, 10.

С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Александра Кутузакия улица 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64

2-й Водяной переулок 11

Бабеля улица 3, 4, 10, 11, 13, 15, 25, 27, 51А, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 59

Балковская улица 157

Балковская улица 3/1, 3, 6, 8, 10, 12Г, 4, 5

Балковская улица 90, 92, 104, 117, 119, 121, 123, 125, 131, 133, 159, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 139А, 117Б, 133а, 117А, 167А, 143А, 137г

Виноградный тупик 12, 6/8, 16, 38, 22А, 6, 21, 18А, 24, 14, 23, 20, 10, 4, 22, 18

Головковская улица 15, 19, 21/23

Дальницкая улица 36

Колоническая улица 1

Колонтаевская улица 1, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 50/, 69/3, 65, 67, 69, 71

Косвенная улица 42А, 74/76, 54, 44, 62, 60, 48, 56, 68, 58, 52, 56/3, 50

Мельницька вулиця 10, 18

Мечникова улица 104

Михайловская площадь 3, 13, 15, 19

Михайловская улица 46А, 15, 46

Посмитного улица 22

Разумовская улица 59, 61

Средняя улица 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 49А, 38/1, 52, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66

Успенская улица 17/3, 5, 7, 9, 15.

С 09:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Итальянский бульвар 6, 8

Лейтенанта Шмидта улица 16, 18, 20, 22, 24, 25

Пантелеймоновская улица 60, 62, 15А, 15, 54

Пушкинская улица 75, 77, 79, 81, 83

Фото: goloskarpat.info

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