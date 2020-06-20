Отключение света в Одессе 20 июня: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 129 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 июня в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 12:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Княжеская улица 6
- Мариинская улица 6
- Новосельского улица 9, 20, 22
- Ольгиевская улица 6, 7, 8, 9, 10
- Пастера улица 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18
- переулок Сеченова 3, 7, 9
С 08:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Выездная улица 3в, 26А, 8, 3, 9, 32, 14 А, 24, 16, 12, 14, 11, 34 А, 19А, 44А, 50, 22, 34б, 23, 25а, 10А, 2/2, 19б, 2, 28, 18, 40, 17, 14А, 52, 11а, 21, 7, 13, 46, 42, 15, 26, 48, 38, 44
- Канатная улица 101В, 101А, 101/2, 101Б
- Партизанская улица 10в, 3, 10а, 8а, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 30
- переулок Александра Матросова 1, 3, 16, 1Б, 4, 5
- Семинарская улица 5А
- спуск Маринеско 6, 8, 10, 14, 18, 6/8, 16
- Станкостроительная улица 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 3\1, 6а, 19, 2А
- Столбовая улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18А/1, 18д, 9, 9/Б, 18е, 2А, 18б, 18А, 9а, 5Б, 1б, 10, 12, 14, 18