Отключение света в Одессе 20 августа: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Бассейный переулок 17, 17а, 10, 12, 13, 16, 21, 23
- 1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13
- 2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18
- 2-й Водопроводный переулок 2, 4
- 2-й Новгородский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6/2, 10, 1а, 7/2, 10/1, 5/2, 7/1, 1б, 4/2, 2А, 3б, 3А, 12а, 14, 62, 82
- 2-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32
- 3-й Бассейный переулок 23а, 21, 23
- 3-й переулок Юннатов 4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6
- Академика Вильямса улица 64
- Академика Глушко проспект 13/1, 13, 19, 17/2, 15А, 15, 17, 29, 15Б, 17/1
- Академика Королёва улица 80Б, 72, 78, 80, 82, 90Б, 90А, 80А, 76/2, 76/1, 74Б, 74А, 86, 92, 94
- Александра Невского улица 47/1, 47, 53, 43/2, 45, 49, 51/2, 43, 41/2, 41
- Бассейная улица 4
- Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66
- Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6
- Водопроводная улица 2/4, 11, 5А, 3, 5, 6, 3А, 1, 7
- Долгая улица 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 117Б, 120б, 98Е/50, 99б, 118в, 120в, 121А, 117а, 93а, 114а, 97в, 116а, 123/2, 105а, 88А, 120, 102-а, 99а, 97б, 110а, 106а, 102а, 102б, 98з/48, 121, 123, 118б
- Запорожская улица 2, 9, 10, 12, 15, 15В, 15А, 4/8, 8А, 16, 18, 19, 192, 1984
- Костанди улица 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 80/2, 100Б, 91-Б, 129, 82А, 86А, 99А, 88А, 121А, 69/1, 68а, 79/1, 91/2, 98-А, 95А, 87а, 76б, 87б, 100/1, 87в, 97а, 100а, 103А, 119А, 92а
- Костанди улица 93
- Львовская улица 74, 37а, 782, 78а, 37б, 64, 39б, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 76, 64а, 66а, 78, 35/37, 66, 74/4, 37б1, 641, 76а, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37/Б, 39а
- Люстдорфская дорога 123/3, 123/2, 123/1, 121а, 121
- Люстдорфская дорога 120, 123, 173а, 157А, 149а, 175б, 165А, 159а, 147/1, 161а, 163а, 175в, 171а, 151а, 147а, 179а/1, 123/5, 155а, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 169а
- Люстдорфская дорога 135, 131а, 133а, 129а, 129, 133, 123/4
- Мечникова улица 63
- Николаевская дорога 257, 259, 263, 261_1, 261, 257б, 263А
- Новгородская улица 4а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6а/1, 4б, 14/5, 36в, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 34, 6е, 12а/1, 26-Е, 2а, 14А, 26-Г/1, 32а, 23а, 36а, 6в, 5а, 26а, 14а/3, 4е, 26г, 29а, 6Г, 47А, 14а/1, 26в, 12а, 3а, 6б, 19/21, 49а, 6а, 10-а, 26б, 6Д, 6в/3, 51а, 5В, 53а, 35, 28-А, 43, 41, 51, 39, 49, 47, 45, 36, 53, 144, 37
- Новгородский переулок 2, 3, 4, 3/2
- переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а
- переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2
- Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61
- Сумская улица 65а
- Тимирязева улица 84а, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 59а, 83б, 55а, 80з, 80г, 57/2, 57Б/3, 59/5-А, 59/2, 62/7, 64/16, 80г/1, 64/15, 73/3, 82а, 63з, 80в, 77/1, 68б, 91, 68/Б4, 80ж, 84в, 80б, 73а, 63ж, 84Г, 77а, 72б, 66в, 63в, 74а, 80-ж, 63Г, 86-В, 63а, 67а, 80е, 70а, 67/1, 80а, 65А, 53А/23, 63и, 61В, 80д, 66/2, 67/2, 63д, 59/5, 59/3, 62Б, 59/1, 79г, 81а, 75а, 61ж, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 61Г, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 64г, 73/1, 64А, 61а, 62-в, 60/1, 55б, 83А, 57Б/1, 83В, 57/А, 85а, 59/4, 88а, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602, 7375, 79/1
- Шебелинский переулок 3, 12
- Шишкина улица 48/1, 50, 51, 48/3, 50/3, 48/2, 52, 50/2, 52/2, 52/1, 50/1.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия 39
- 3-я Суворовская улица 26, 28, 30А, 30, 32, 34
- 4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- 5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А
- 6-я линия 18А, 16А, 45, 41, 16, 18, 12, 43, 14, 47А, 47
- 7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18
- Костанди улица 139, 139А
- Костанди улица 141А, 165Б, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 128, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 155
- Краснова улица 8
- Люстдорфская дорога 29а, 29, 29б
- Люстдорфская дорога 35А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 37А
- Люстдорфская дорога 146/1, 144/3, 142, 143, 148, 144/1, 142/1, 142/2
- Марии Демченко улица Полностью
- Шклярука улица 4А, 4.
С 23:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-й Воронежский переулок 1
- 25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24
- 26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27
- 27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- 28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22
- 29-ая Лінія на житловому масиві 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51
- 30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14
- 40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8
- Академика Заболотного улица 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 33_1, 38, 39А, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 332, 43А
- Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8_2, 20а, 14, 20, 12а
- Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
- Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18
- Добровольского проспект 85, 87, 89, 93
- Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114
- Керченская улица 188
- Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84
- Курская улица 155А, 129, 139г, 161а, 147а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 155, 157, 159, 161
- Марсельская улица 22, 24, 26, 28, 30
- Орловская улица 35а, 47а, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 25, 22а, 33, 40, 28, 31а, 43, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 23а
- Семена Палия улица 94, 96, 100, 84_2, 98
- Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18
- Тульская улица 1, 3а, 3, 13.
С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Градоначальницкая улица 34, 35, 36
- Дидрихсона улица 17, 19, 23, 15А, 15, 21, 25, 29
- Дюковская улица 4
- Косвенная улица 1, 3, 4, 6, 14, 20, 12А, 16, 22.
Фото: Пікабу
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