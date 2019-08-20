Отключение света в Одессе 20 августа: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня некоторых жителей города ожидает отключение электричества.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 20 августа с 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Бассейный переулок 17, 17а, 10, 12, 13, 16, 21, 23

1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

2-й Бассейный переулок 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18

2-й Водопроводный переулок 2, 4

2-й Новгородский переулок 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 6/2, 10, 1а, 7/2, 10/1, 5/2, 7/1, 1б, 4/2, 2А, 3б, 3А, 12а, 14, 62, 82

2-й переулок Юннатов 4, 5, 1А, 1, 2, 3, 6, 8, 32

3-й Бассейный переулок 23а, 21, 23

3-й переулок Юннатов 4а, 1, 2а, 2, 3, 4, 5, 6

Академика Вильямса улица 64

Академика Глушко проспект 13/1, 13, 19, 17/2, 15А, 15, 17, 29, 15Б, 17/1

Академика Королёва улица 80Б, 72, 78, 80, 82, 90Б, 90А, 80А, 76/2, 76/1, 74Б, 74А, 86, 92, 94

Александра Невского улица 47/1, 47, 53, 43/2, 45, 49, 51/2, 43, 41/2, 41

Бассейная улица 4

Богдана Хмельницкого улица 23, 25, 27, 29, 31, 33, 52, 54, 58, 64, 66

Ватманский переулок 1, 2, 4, 5, 6

Водопроводная улица 2/4, 11, 5А, 3, 5, 6, 3А, 1, 7

Долгая улица 93, 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 118а, 98з48, 118 в, 120а, 97а, 96Д, 117Б, 120б, 98Е/50, 99б, 118в, 120в, 121А, 117а, 93а, 114а, 97в, 116а, 123/2, 105а, 88А, 120, 102-а, 99а, 97б, 110а, 106а, 102а, 102б, 98з/48, 121, 123, 118б

Запорожская улица 2, 9, 10, 12, 15, 15В, 15А, 4/8, 8А, 16, 18, 19, 192, 1984

Костанди улица 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 80/2, 100Б, 91-Б, 129, 82А, 86А, 99А, 88А, 121А, 69/1, 68а, 79/1, 91/2, 98-А, 95А, 87а, 76б, 87б, 100/1, 87в, 97а, 100а, 103А, 119А, 92а

Костанди улица 93

Львовская улица 74, 37а, 782, 78а, 37б, 64, 39б, 31, 29в, 37, 72, 31а, 31б, 76, 64а, 66а, 78, 35/37, 66, 74/4, 37б1, 641, 76а, 68, 41, 37В, 70, 70а, 39, 33, 37/Б, 39а

Люстдорфская дорога 123/3, 123/2, 123/1, 121а, 121

Люстдорфская дорога 120, 123, 173а, 157А, 149а, 175б, 165А, 159а, 147/1, 161а, 163а, 175в, 171а, 151а, 147а, 179а/1, 123/5, 155а, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 169а

Люстдорфская дорога 135, 131а, 133а, 129а, 129, 133, 123/4

Мечникова улица 63

Николаевская дорога 257, 259, 263, 261_1, 261, 257б, 263А

Новгородская улица 4а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6а/1, 4б, 14/5, 36в, 7/2, 10/2, 16а, 12а/д3, 34, 6е, 12а/1, 26-Е, 2а, 14А, 26-Г/1, 32а, 23а, 36а, 6в, 5а, 26а, 14а/3, 4е, 26г, 29а, 6Г, 47А, 14а/1, 26в, 12а, 3а, 6б, 19/21, 49а, 6а, 10-а, 26б, 6Д, 6в/3, 51а, 5В, 53а, 35, 28-А, 43, 41, 51, 39, 49, 47, 45, 36, 53, 144, 37

Новгородский переулок 2, 3, 4, 3/2

переулок Трудовой 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 3а

переулок Шолохова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/2, 4/3, 5/3, 4/2, 11/1, 11/3, 7/2, 7, 5/2, 11/2, 8, 9, 10, 11, 12, 9/2

Прохоровская улица 51, 53, 55, 57, 59, 61

Сумская улица 65а

Тимирязева улица 84а, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 59а, 83б, 55а, 80з, 80г, 57/2, 57Б/3, 59/5-А, 59/2, 62/7, 64/16, 80г/1, 64/15, 73/3, 82а, 63з, 80в, 77/1, 68б, 91, 68/Б4, 80ж, 84в, 80б, 73а, 63ж, 84Г, 77а, 72б, 66в, 63в, 74а, 80-ж, 63Г, 86-В, 63а, 67а, 80е, 70а, 67/1, 80а, 65А, 53А/23, 63и, 61В, 80д, 66/2, 67/2, 63д, 59/5, 59/3, 62Б, 59/1, 79г, 81а, 75а, 61ж, 75е, 68/70, 65/2, 73/75, 66а, 65/1, 79/81, 86а, 61Г, 62/А, 63Е, 73/2, 77б, 74б, 79в, 77г, 63б, 75ж, 64г, 73/1, 64А, 61а, 62-в, 60/1, 55б, 83А, 57Б/1, 83В, 57/А, 85а, 59/4, 88а, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 531, 602, 7375, 79/1

Шебелинский переулок 3, 12

Шишкина улица 48/1, 50, 51, 48/3, 50/3, 48/2, 52, 50/2, 52/2, 52/1, 50/1.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия 39

3-я Суворовская улица 26, 28, 30А, 30, 32, 34

4-я Суворовская улица 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 32А, 33А, 38, 34А, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50

5-я линия 41, 42, 43, 44, 47А, 44А, 41А, 45, 46, 47, 48, 45А

6-я линия 18А, 16А, 45, 41, 16, 18, 12, 43, 14, 47А, 47

7-я Суворовская улица 9, 10, 12А, 13Б, 10А, 17А, 11А, 11, 13А, 10а2, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Костанди улица 139, 139А

Костанди улица 141А, 165Б, 147А, 165, 130, 149, 151, 153, 141, 155А, 136, 167, 153/1, 147, 128, 157, 157А, 136А, 167А, 161, 126, 163, 159, 132, 132А, 143, 136Б, 134, 155

Краснова улица 8

Люстдорфская дорога 29а, 29, 29б

Люстдорфская дорога 35А, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 37А

Люстдорфская дорога 146/1, 144/3, 142, 143, 148, 144/1, 142/1, 142/2

Марии Демченко улица Полностью

Шклярука улица 4А, 4.

С 23:00 по 06:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-й Воронежский переулок 1

25-а Лінія на житловому масиві 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20а, 24а, 18, 20, 22, 24

26-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 3а, 7, 11а, 19а, 1а, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27

27-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 3а, 8а, 9а, 4а, 13, 17А, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

28-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 8_2, 7а, 1а, 13а, 18, 20, 22

29-ая Лінія на житловому масиві 11б, 1, 7а, 12а, 2, 5_2, 16А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 51

30-А Лінія на житловому масиві 1, 3, 5, 7, 8, 3А, 1а, 8Б, 10, 8а, 12, 14

40-летия Обороны Одессы улица 2, 4, 8

Академика Заболотного улица 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 33_1, 38, 39А, 39, 40, 41, 42, 44, 50, 52, 332, 43А

Воронежская улица 6, 7, 8, 9, 10, 12, 8_2, 20а, 14, 20, 12а

Героев обороны Одессы улица 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

Десантный бульвар 1, 4, 6, 16, 18

Добровольского проспект 85, 87, 89, 93

Капитана Кузнецова улица 103, 110, 112, 114

Керченская улица 188

Крымская улица 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84

Курская улица 155А, 129, 139г, 161а, 147а, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 147, 151, 155, 157, 159, 161

Марсельская улица 22, 24, 26, 28, 30

Орловская улица 35а, 47а, 33а, 50, 57, 31, 42а, 20, 54, 23, 44, 37, 25, 22а, 33, 40, 28, 31а, 43, 46, 55, 21, 53, 59, 52, 48а, 48, 26, 42, 38, 41, 51, 35, 22, 47, 49, 23а

Семена Палия улица 94, 96, 100, 84_2, 98

Трасса здоровья 5, 16, 5б, 5А, 12, 10а, 9, 10, 14, 18

Тульская улица 1, 3а, 3, 13.

С 10:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Градоначальницкая улица 34, 35, 36

Дидрихсона улица 17, 19, 23, 15А, 15, 21, 25, 29

Дюковская улица 4

Косвенная улица 1, 3, 4, 6, 14, 20, 12А, 16, 22.

Фото: Пікабу