Отключение света в Одессе 2 января: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1596 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 2 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Академический переулок 1, 2, 21б, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012

1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 12а, 26-В, 36А, 361, 14/16, 38а, 26-А, 28а

1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7

1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12

2-й Академический переулок 4/а, 2, 5, 6

2-й Китобойный переулок 22, 7а, 20А, 6, 50А, 40, 46, 48, 42, 50, 44, 16а, 7, 9а, 10, 9, 1, 18, 17, 20, 12, 11, 10а, 17б, 14а, 4, 16, 8а, 12А, 13, 3, 18а, 8, 15, 5, 16б, 14, 17а

2-й переулок Александра Невского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 4а, 8, 2а, 7Г, 4/1, 4/2

2-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 16а, 2Б, 9а, 18а, 13, 12а, 9б, 4а, 2А, 10а, 14, 16, 18, 20

2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6

3-й переулок Александра Невского 2, 3, 7, 3а, 5, 7А

3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 14а, 11а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

3-й Украинский переулок 2, 3, 1а, 4, 1в, 6в, 1б, 6б, 2А, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 5а, 6а, 21, 13а, 4а, 11а, 4б, 2а, 3а, 19а, 23, 15а

Академическая улица 24А, 47а, 29, 14/3, 1/16, 24, 36, 5, 30А, 48В, 52А, 39/2, 37, 34В, 47

Александра Невского улица 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29/1, 33а, 7а, 28а, 31а2, 21/5-А, 5а, 3а, 21/4, 34а, 25А, 20а, 27А, 39а, 27, 21/8, 11а, 21/1, 21/6, 31а, 21/5, 1а, 21/2, 27Б, 28б, 9а, 18а, 14а, 20-Б, 32а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 21/3

Анны Ахматовой улица 24, 32Б/1, 27, 28/2, 21, 23, 17/19, 24а, 28, 25, 22, 15, 19, 26, 34, 34Б, 6, 40, 36, 34а, 38, 32а, 32, 30, 19/2

Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б

Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14

Баштанная улица 8/, 2, 4, 6/4, 6/3, 5/5, 9а, 6/6, 5, 2а, 8/10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420

Безымянный переулок 2, 10Б, 9, 12, 11, 2а, 9а, 6А, 8, 9в, 10, 4, 6

Вертелецкого улица 13

Дмитрия Донского улица 20, 45а, 35а, 31, 35, 22, 41, 39/1, 33, 31а, 37, 41а, 1, 11/Д, 11, 19, 9, 95, 2/2, 9Д, 2/33, 2А/35, 2А/28, 2а25, 2А15, 11Б, 2А9, 2/20, 27492, 17а, 13, 2а30, 21, 2/8, 2/11, 2а, 5, 1618, 5В, 9/7, 1б, 2/3, 2а/22, 11/6, 15, 11/21, 2а1, 111, 2а34, 4, 2б, 2А18, 11А, 15а/15б, 9Ж, 11В-1, 2/53, 2а/7, 43, 9В, 11/2, 2/12, 2а12, 94, 2а38, 2/7, 2/35, 113, 2а45, 1а, 2А8, 21/3, 2а40, 2а27, 15/1, 9Е, 2А41, 2848, 2/21, 3б, 2а/26, 9А, 3А1, 2А10, 2/13, 17, 2а6, 17/17, 2а43, 2/947, 2/42, 2а37, 2, 2552, 2а36, 2а/31, 2/1А, 112, 2А/17, 16/18, 2а29, 3а, 2/14, 2/55, 2/10, 2/1, 2/6, 2а5, 16, 2а/32, 12, 39, 8, 10, 45, 6, 2а23

Достоевского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9А, 8а, 13а, 11а, 4а, 7, 7а, 15а, 17а, 9в2, 6а, 4б, 11-Б, 4в, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25

Ёлочная улица 36, 38, 42, 42/2, 44а, 44Б, 44, 38а, 46, 48, 52, 54, 56, 58

Ивана Вазова улица 21

Ипподромный переулок 10

Китобойная улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7/а, 12а, 5а, 20А, 7/1, 47А, 15а, 20-В, 34А, 15/1а, 21/3, 21/1, 18а, 8а, 19/2, 6/2, 8б, 38а, 32/1, 36 а, 33а, 36в, 19/3, 20-Д, 31б, 9а, 22А, 29, 33/1-А, 20Б, 34Б, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472

Костанди улица 41, 40Б, 48, 49А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 65, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 43, 67, 77/33, 54, 57, 54А, 24, 27А, 28, 21, 29, 28А, 26, 31, 38, 36, 34В, 34б, 38Б, 40В, 32А, 34А, 32Б, 32, 42, 34, 44, 40А, 39, 38В, 40, 53А

Крымская улица 1, 3, 31

Крымский переулок 5Б, 2, 3, 4, 6а, 5, 13а, 1б, 3в, 1А, 3б, 5А, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22

Куприна улица 43б, 50а, 32а, 32, 34в, 42, 38, 34а, 34а/1, 30, 45а, 45, 43а, 43, 19-А/1, 8, 10, 20, 14/4, 25, 17, 20А, 29а, 27б, 7/9, 30-В, 28-Б, 28, 33, 37В, 37, 34, 39, 40, 44, 47, 35, 37б, 41, 28-В, 48в, 36а, 37е, 46, 39/1, 37а, 48, 48а, 48б, 26, 39/5, 46а, 39а, 35А, 31, 52а, 52, 52б, 54, 50, 54б, 41а

Левитана улица 19/5, 19/4, 19/3

Левкойная улица 7а, 7

Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58

Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76

Лядова улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 3б, 9а, 15, 1а, 3а, 12а, 121, 4а

Молокова улица 6Б, 3а, 4, 12, 2, 1, 6б, 8б, 1г, 7, 3, 3б, 5, 6/2, 6, 1А, 11, 6/А4, 8, 10, 2б, 6/4, 9/11, 6Г, 1Б, 4А, 8а, 6В

Немировича-Данченко улица 10, 11, 16

Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Обильная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 35а, 13, 1/5, 20а, 12а, 19а, 13Б, 35Б, 9б, 13а, 3Б, 17а, 11в, 5а, 11/5, 11г, 9г, 4б, 11а, 1а, 1/, 1/3, 6а, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 9а

Обильный переулок 2, 3, 5, 9, 11, 13/2, 1, 7, 13, 15

Окружная улица 29, 29/1, 38, 32, 2, 40Д, 40, 29/5, 40-В/2, 29/6, 40Б, 40а, 29/4, 42, 29/8, 34/6, 34/4, 38/1, 17Б, 26/2, 38А, 23, 32а, 33, 25, 17, 28, 33А, 17/6, 32/12, 19, 42а, 17Г, 178а, 38/3, 17/18, 27, 321, 36, 21, 17в, 36а, 33Б, 42б, 26, 30, 19в

переулок Дмитрия Донского 3, 6, 3б, 2А, 7

переулок Достоевского 10а, 11в, 1, 9Б/1, 2, 9Б\3, 9, 9б3, 12Б, 12, 11, 14а, 11б, 14в, 14, 8, 9в, 12а, 9б, 4, 12в, 13в, 13, 9б2

переулок Славы 9, 5В, 7, 10, 8, 2, 4/37, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 23

Планетная улица 6а, 38Б, 25, 10, 20, 3, 23, 17-В, 10В, 11, 26, 29, 16, 22, 38, 1, 12, 24, 20а, 27, 31, 17, 19, 4, 9, 8Б, 9а, 10г, 6, 8а, 28/30, 30, 10а, 18, 19А, 21, 12а, 12-Б, 17А, 12-В, 38А, 31а

Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а

Собинова улица 15

Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 9а, 4а, 69/1, 14/2, 69/2, 59, 52/2, 69б, 69а, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69

Тульская улица 16, 23-Б, 29, 15, 14а, 21/3, 23, 234, 10, 162, 25, 8, 211, 141, 12, 11, 27, 14, 27/4, 21, 9а, 13, 233, 9, 294, 17, 3А/1, 4а, 3а, 5, 3б, 3, 2, 7а, 4, 6, 7, 3а3, 71, 4а1, 1, 26, 45, 29/2, 332, 262, 242, 27а, 18/3, 222, 43, 223, 263, 264, 51а, 37, 26-А, 243, 33/3, 31, 41, 37Б, 313, 49, 282, 22, 35, 51, 31/1, 47, 30А, 24, 32, 241, 281, 18, 18/1, 33, 311, 28, 37/1, 204, 37/Б, 20, 19, 36

Флотская улица 4А, 4, 6/1

Фонтанская дорога 58, 129

Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 5а, 5, 16а, 3а, 13а, 15а, 6а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1

Черниговская улица 3а, 23Г, 14, 7а, 9Б, 4, 9а1, 20, 23Б, 6а, 14а, 7Б, 6, 10а, 8а, 13, 9А, 9, 1, 1б, 7, 24, 8, 17/1, 17/, 17/9, 3Б, 10, 3, 2, 18, 17, 18а, 5, 12, 11, 13А, 16А, 4а, 2а, 13Б, 23А, 11а

Черниговский переулок 8, 6а, 2Б, 3а, 4а, 5а, 3, 4, 1А

Шишкина улица 39, 6а, 19А, 5а, 7а, 11, 4, 21в, 44а, 2а, 12, 36а, 22, 21а1, 38а, 19/83, 21а, 5б, 10а, 13а, 5, 73, 24, 1а, 14, 2, 21, 34б, 3, 18, 24А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 18а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 42а, 32а, 15/17уч5, 28б, 40а, 6, 9, 15а, 1, 28а, 5а1, 202, 21б, 3а, 13, 40Б, 5в, 19/2, 7, 30а, 15/1, 21в2, 41а, 10, 16а, 211, 8, 15/17, 98

Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а

Фото: Конкурент

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