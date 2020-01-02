Отключение света в Одессе 2 января: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1596 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 2 января в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Академический переулок 1, 2, 21б, 10а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1012
- 1-й Китобойный переулок 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 12а, 26-В, 36А, 361, 14/16, 38а, 26-А, 28а
- 1-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 5, 7
- 1-й переулок Юннатов 1, 3, 4, 5, 9А, 12б, 6, 6а, 12/1, 8а, 10а, 3а, 12б2, 7, 8, 9, 10, 12
- 2-й Академический переулок 4/а, 2, 5, 6
- 2-й Китобойный переулок 22, 7а, 20А, 6, 50А, 40, 46, 48, 42, 50, 44, 16а, 7, 9а, 10, 9, 1, 18, 17, 20, 12, 11, 10а, 17б, 14а, 4, 16, 8а, 12А, 13, 3, 18а, 8, 15, 5, 16б, 14, 17а
- 2-й переулок Александра Невского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 4а, 8, 2а, 7Г, 4/1, 4/2
- 2-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 16а, 2Б, 9а, 18а, 13, 12а, 9б, 4а, 2А, 10а, 14, 16, 18, 20
- 2-й Украинский переулок 3, 4, 5, 6
- 3-й переулок Александра Невского 2, 3, 7, 3а, 5, 7А
- 3-й переулок Шишкина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10А, 14а, 11а, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
- 3-й Украинский переулок 2, 3, 1а, 4, 1в, 6в, 1б, 6б, 2А, 6а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 3-й Флотский переулок 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 5а, 6а, 21, 13а, 4а, 11а, 4б, 2а, 3а, 19а, 23, 15а
- Академическая улица 24А, 47а, 29, 14/3, 1/16, 24, 36, 5, 30А, 48В, 52А, 39/2, 37, 34В, 47
- Александра Невского улица 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29/1, 33а, 7а, 28а, 31а2, 21/5-А, 5а, 3а, 21/4, 34а, 25А, 20а, 27А, 39а, 27, 21/8, 11а, 21/1, 21/6, 31а, 21/5, 1а, 21/2, 27Б, 28б, 9а, 18а, 14а, 20-Б, 32а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 21/3
- Анны Ахматовой улица 24, 32Б/1, 27, 28/2, 21, 23, 17/19, 24а, 28, 25, 22, 15, 19, 26, 34, 34Б, 6, 40, 36, 34а, 38, 32а, 32, 30, 19/2
- Арбузная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 3а, 8А, 12а, 5а, 12, 14, 16, 18, 11б
- Архитектурная улица 14а, 10, 12, 14
- Баштанная улица 8/, 2, 4, 6/4, 6/3, 5/5, 9а, 6/6, 5, 2а, 8/10, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 420
- Безымянный переулок 2, 10Б, 9, 12, 11, 2а, 9а, 6А, 8, 9в, 10, 4, 6
- Вертелецкого улица 13
- Дмитрия Донского улица 20, 45а, 35а, 31, 35, 22, 41, 39/1, 33, 31а, 37, 41а, 1, 11/Д, 11, 19, 9, 95, 2/2, 9Д, 2/33, 2А/35, 2А/28, 2а25, 2А15, 11Б, 2А9, 2/20, 27492, 17а, 13, 2а30, 21, 2/8, 2/11, 2а, 5, 1618, 5В, 9/7, 1б, 2/3, 2а/22, 11/6, 15, 11/21, 2а1, 111, 2а34, 4, 2б, 2А18, 11А, 15а/15б, 9Ж, 11В-1, 2/53, 2а/7, 43, 9В, 11/2, 2/12, 2а12, 94, 2а38, 2/7, 2/35, 113, 2а45, 1а, 2А8, 21/3, 2а40, 2а27, 15/1, 9Е, 2А41, 2848, 2/21, 3б, 2а/26, 9А, 3А1, 2А10, 2/13, 17, 2а6, 17/17, 2а43, 2/947, 2/42, 2а37, 2, 2552, 2а36, 2а/31, 2/1А, 112, 2А/17, 16/18, 2а29, 3а, 2/14, 2/55, 2/10, 2/1, 2/6, 2а5, 16, 2а/32, 12, 39, 8, 10, 45, 6, 2а23
- Достоевского улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9А, 8а, 13а, 11а, 4а, 7, 7а, 15а, 17а, 9в2, 6а, 4б, 11-Б, 4в, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25
- Ёлочная улица 36, 38, 42, 42/2, 44а, 44Б, 44, 38а, 46, 48, 52, 54, 56, 58
- Ивана Вазова улица 21
- Ипподромный переулок 10
- Китобойная улица 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 7/а, 12а, 5а, 20А, 7/1, 47А, 15а, 20-В, 34А, 15/1а, 21/3, 21/1, 18а, 8а, 19/2, 6/2, 8б, 38а, 32/1, 36 а, 33а, 36в, 19/3, 20-Д, 31б, 9а, 22А, 29, 33/1-А, 20Б, 34Б, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472
- Костанди улица 41, 40Б, 48, 49А, 53, 52, 77, 75Б, 55, 56А*, 75в, 66, 50, 49, 60, 56, 45/2, 64, 61, 65, 48а, 48/2, 73, 58, 77А, 45А, 51, 62А, 63, 47, 75, 43, 67, 77/33, 54, 57, 54А, 24, 27А, 28, 21, 29, 28А, 26, 31, 38, 36, 34В, 34б, 38Б, 40В, 32А, 34А, 32Б, 32, 42, 34, 44, 40А, 39, 38В, 40, 53А
- Крымская улица 1, 3, 31
- Крымский переулок 5Б, 2, 3, 4, 6а, 5, 13а, 1б, 3в, 1А, 3б, 5А, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 22
- Куприна улица 43б, 50а, 32а, 32, 34в, 42, 38, 34а, 34а/1, 30, 45а, 45, 43а, 43, 19-А/1, 8, 10, 20, 14/4, 25, 17, 20А, 29а, 27б, 7/9, 30-В, 28-Б, 28, 33, 37В, 37, 34, 39, 40, 44, 47, 35, 37б, 41, 28-В, 48в, 36а, 37е, 46, 39/1, 37а, 48, 48а, 48б, 26, 39/5, 46а, 39а, 35А, 31, 52а, 52, 52б, 54, 50, 54б, 41а
- Левитана улица 19/5, 19/4, 19/3
- Левкойная улица 7а, 7
- Львовская улица 50, 52, 54, 54/2, 56, 58
- Львовский переулок 1, 3, 10а, 3/1, 10В, 8а, 10Б, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 76
- Лядова улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 3б, 9а, 15, 1а, 3а, 12а, 121, 4а
- Молокова улица 6Б, 3а, 4, 12, 2, 1, 6б, 8б, 1г, 7, 3, 3б, 5, 6/2, 6, 1А, 11, 6/А4, 8, 10, 2б, 6/4, 9/11, 6Г, 1Б, 4А, 8а, 6В
- Немировича-Данченко улица 10, 11, 16
- Новоукраинский переулок 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- Обильная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 35а, 13, 1/5, 20а, 12а, 19а, 13Б, 35Б, 9б, 13а, 3Б, 17а, 11в, 5а, 11/5, 11г, 9г, 4б, 11а, 1а, 1/, 1/3, 6а, 3/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 9а
- Обильный переулок 2, 3, 5, 9, 11, 13/2, 1, 7, 13, 15
- Окружная улица 29, 29/1, 38, 32, 2, 40Д, 40, 29/5, 40-В/2, 29/6, 40Б, 40а, 29/4, 42, 29/8, 34/6, 34/4, 38/1, 17Б, 26/2, 38А, 23, 32а, 33, 25, 17, 28, 33А, 17/6, 32/12, 19, 42а, 17Г, 178а, 38/3, 17/18, 27, 321, 36, 21, 17в, 36а, 33Б, 42б, 26, 30, 19в
- переулок Дмитрия Донского 3, 6, 3б, 2А, 7
- переулок Достоевского 10а, 11в, 1, 9Б/1, 2, 9Б\3, 9, 9б3, 12Б, 12, 11, 14а, 11б, 14в, 14, 8, 9в, 12а, 9б, 4, 12в, 13в, 13, 9б2
- переулок Славы 9, 5В, 7, 10, 8, 2, 4/37, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3, 5Б, 2А, 1/1, 5/2, 1, 23
- Планетная улица 6а, 38Б, 25, 10, 20, 3, 23, 17-В, 10В, 11, 26, 29, 16, 22, 38, 1, 12, 24, 20а, 27, 31, 17, 19, 4, 9, 8Б, 9а, 10г, 6, 8а, 28/30, 30, 10а, 18, 19А, 21, 12а, 12-Б, 17А, 12-В, 38А, 31а
- Равенства улица 4а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 3а, 1А, 2А, 84, 46А, 30а, 40А, 86, 98, 106, 197, 16а
- Собинова улица 15
- Сумская улица 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 9а, 4а, 69/1, 14/2, 69/2, 59, 52/2, 69б, 69а, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69
- Тульская улица 16, 23-Б, 29, 15, 14а, 21/3, 23, 234, 10, 162, 25, 8, 211, 141, 12, 11, 27, 14, 27/4, 21, 9а, 13, 233, 9, 294, 17, 3А/1, 4а, 3а, 5, 3б, 3, 2, 7а, 4, 6, 7, 3а3, 71, 4а1, 1, 26, 45, 29/2, 332, 262, 242, 27а, 18/3, 222, 43, 223, 263, 264, 51а, 37, 26-А, 243, 33/3, 31, 41, 37Б, 313, 49, 282, 22, 35, 51, 31/1, 47, 30А, 24, 32, 241, 281, 18, 18/1, 33, 311, 28, 37/1, 204, 37/Б, 20, 19, 36
- Флотская улица 4А, 4, 6/1
- Фонтанская дорога 58, 129
- Харьковская улица 1, 2, 3, 4, 8а, 5а, 5, 16а, 3а, 13а, 15а, 6а, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 16/1
- Черниговская улица 3а, 23Г, 14, 7а, 9Б, 4, 9а1, 20, 23Б, 6а, 14а, 7Б, 6, 10а, 8а, 13, 9А, 9, 1, 1б, 7, 24, 8, 17/1, 17/, 17/9, 3Б, 10, 3, 2, 18, 17, 18а, 5, 12, 11, 13А, 16А, 4а, 2а, 13Б, 23А, 11а
- Черниговский переулок 8, 6а, 2Б, 3а, 4а, 5а, 3, 4, 1А
- Шишкина улица 39, 6а, 19А, 5а, 7а, 11, 4, 21в, 44а, 2а, 12, 36а, 22, 21а1, 38а, 19/83, 21а, 5б, 10а, 13а, 5, 73, 24, 1а, 14, 2, 21, 34б, 3, 18, 24А, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 18а, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 42а, 32а, 15/17уч5, 28б, 40а, 6, 9, 15а, 1, 28а, 5а1, 202, 21б, 3а, 13, 40Б, 5в, 19/2, 7, 30а, 15/1, 21в2, 41а, 10, 16а, 211, 8, 15/17, 98
- Юннатов улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 3а, 2а, 12а, 4А, 15, 1Б, 6а, 1330, 1а
Фото: Конкурент
★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!