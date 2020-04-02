Отключение света в Одессе 2 апреля: список адресов

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 82 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 2 апреля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 07:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Водопроводный переулок 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

2-й Водопроводный переулок 2, 4

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Балковская улица 31

Ланжероновская улица 3, 5, 9

переулок Чайковского 4, 6, 8, 10, 12

Пушкинская улица 2

Сосюры улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18а, 18б, 31а, 29А, 33а, 13а, 61А, 20а, 15, 5а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67.

С 11:00 по 14:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академическая улица 16Б, 16А, 16, 16В, 18

Черняховского улица 16, 18, 12Б, 12, 12В, 12А.

Фото: Кіцмань.City

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!