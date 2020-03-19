Отключение света в Одессе 19 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1732 дома.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-й Наличный переулок 5, 5а, 5б, 7, 3а, 3
- 10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24
- 2-й Наличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а
- 2-й Разумовский переулок 7, 9, 11, 7/10
- 3-й Наличный переулок 3, 6, 7, 8, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а
- 36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 30/А, 56, 43А, 13А, 25_1, 59а, 57, 59, 25_2
- 37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29_3, 18а, 30_1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- 38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 6, 16а, 3, 3А, 1, 8, 14
- 39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30
- 4-й Наличный переулок 7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50, 50_1, 31_1, 50_3, 31
- 40-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5
- 41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
- 42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 6, 7, 10, 12, 14, 16
- 43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11а, 8а, 14а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а
- 44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51
- 45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
- 46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35
- 47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
- 48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
- 49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
- 5-й Наличный переулок 1, 3А, 5А, 2А, 2, 3, 4, 5
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34
- 50-а Лінія на житловому масиві 16д, 1, 20а, 15а, 3а, 23а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28
- 51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
- 52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 13, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30
- 53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А
- 54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 15
- 55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7
- 6-й Наличный переулок 2, 3, 4, 5А, 9а, 7а, 5, 7Б, 3а, 6, 7, 9
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36
- 7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
- 7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51
- 8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а
- 9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А
- Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б
- Балковская улица 20, 28, 32, 128, 32А, 26, 14А, 130
- Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43
- Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а
- Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19
- Головковская улица 9
- Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а
- Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А
- Добровольского проспект 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 25б, 40а, 57_1, 47, 1Б, 3а, 33А, 1а, 24_1, 11а, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61
- Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А
- Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 2А, 13_1, 17а_с5, 24А, 13А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26
- Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14
- Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90
- Картамышевская улица 30, 30/1, 28, 35, 32/34, 12, 14
- Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19А, 18а, 18Б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 12А
- Колонтаевская улица 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39
- Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 21а, 47_1, 30А, 34А, 34, 37А, 19/1, 3А, 23Б, 18А, 7А, 10А, 2а, 39а, 5А, 36А, 23В, 31а, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а
- Косвенная улица 90
- Коцюбинского улица 12Б, 4б, 4а, 1, 15, 12А, 14Б, 3, 18, 17, 9А, 14А, 21, 6Б, 13, 16, 7, 8, 20, 10, 2, 10б, 11, 6в, 5, 12, 14, 9б, 19, 8Б
- КРАСНОСІЛКА Полностью
- Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 15а, 80А, 53б, 30а, 51а, 45а, 9а, 75а, 89а, 7а, 69б, 18а, 77а, 19а, 11а, 58а, 81а, 44а, 16а, 64а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 8а
- Латвийский спуск 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8г, 20б, 5а, 1а, 2А, 18б, 13б, 21б, 15а, 10а, 3а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27
- Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 1А, 32а, 12А, 19А, 34, 86а
- Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16
- Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 29а, 61, 7а, 59а, 61а, 25А, 41а, 121б, 133а, 95А, 97_1, 119а, 129а, 97_2, 121а, 85А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135
- Мациевской улица 2а, 22
- Мелитопольская улица 1б, 46В, 16, 22, 12, 5, 14, 10, 20, 21_1, 58Б, 9А, 3, 18, 9, 7, 19_1, 21_2, 54, 56, 1, 21, 11, 24, 24А, 19, 58А, 15А, 34, 17, 28, 46, 36, 30, 13, 15, 26, 58, 19_2, 32, 21_3
- Мечникова улица 22, 24, 26, 28, 30
- Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2Б, 5А, 22, 24А, 2А, 24, 26, 35
- Нежинская улица 12
- Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44
- Ольгиевская улица 31, 33, 37
- Пассионарии улица 15а, 1, 7а, 9б, 17б, 3а, 3б, 15б, 17а, 9а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 148А, 58Б, 58а, 36_38, 56, 42а, 60А, 126А, 86Б, 64а, 138А, 48а, 46а, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
- Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б, 59А, 21А, 26а, 45А, 35А, 23А, 43А, 5А, 37А, 79А, 26б, 28а, 131, 16А, 44А
- Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65_1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74
- Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58
- Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
- Релєфна 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
- Ризовская улица 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38
- Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19
- Серогодского улица 15а, 1, 39а, 56_58, 2, 37а, 69а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731
- Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83
- Средняя улица 37, 41, 43, 45
- Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41
- Стельмаха улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14а, 9а, 10, 15а, 31а, 7а, 8а, 4А, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49
- Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14
- Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3Б, 3А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
- Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18
- Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 31а, 17А, 10А, 49а, 37А, 81_2, 65, 27а, 35а, 41А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93
- Ширшова улица 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20а, 73_75, 45а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77
- Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а.
С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Выставочная улица 5, 6, 7, 8, 10, 11, 4а, 2, 3, 4
- Гончарова улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 2а, 8_8, 23а, 7а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
- Зелёный проспект 5, 7, 11, 13
- Зоринская улица 2, 3, 4, 6, 8, 30_1, 26А, 10, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32
- Испанская улица 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1_3, 2а, 36а, 3в, 3а, 18, 1а, 18а, 3б, 15_4, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Испанский переулок 17
- Михаила Грушевского улица 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 30А, 12а, 6А, 37а, 15, 21а, 13_А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39
- Одесская улица 40, 19а, 7, 36, 38_А, 13, 4а, 32, 29, 42, 38, 1, 16, 41, 44а, 23а, 48а, 11, 36А, 5, 22, 31а, 35, 24, 12, 48, 14, 4, 19, 27, 31, 44, 10, 20, 8, 23, 37, 3, 39а, 39, 25, 28, 40а, 2, 34, 18, 33, 46, 30, 9, 35А
- Отечественная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22А, 26А, 7А, 4б, 4А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
- Парковая улица 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 30А, 50А, 14А, 49, 19А, 59А, 13а, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 11А
- Парковый переулок 62, 65, 66, 67, 68, 69, 69_2, 75в, 71_7, 68А, 70, 71, 73, 75, 76, 69_1
- Пестеля улица 1, 3, 7, 9, 11, 25А, 13, 19, 25, 27, 29
- Поселковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 35А, 24а, 12а, 2а, 33а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
- Поселковый переулок 3, 6, 7, 9, 5Б, 5а, 4, 5, 8, 11
- Почтовая улица 1, 3, 5, 6, 5Г, 3_3, 6А, 1а, 7а, 48А, 42А, 5А, 7, 3А, 2А, 28а, 36а, 44а, 52А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
- Почтовый переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
- Самодеятельности улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32А, 27А, 19А, 29А, 31а, 30А, 14А, 7а, 29_А, 9, 26А, 17А, 9б, 2а, 34А, 22, 5А, 24, 12, 11, 19, 34, 25, 27, 29, 10, 14, 26, 23, 16, 20, 32, 21, 30, 28, 17, 31
- Тургенева улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 13, 6а, 22А, 20а, 10а, 7а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академика Глушко проспект 21, 25, 19/1, 21/1, 23
- Ильфа и Петрова улица 21, 23
Фото: Гадяч.City
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