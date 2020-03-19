Отключение света в Одессе 19 марта: кому надо успеть зарядить телефон

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 1732 дома.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 19 марта в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-й Наличный переулок 5, 5а, 5б, 7, 3а, 3

10-ая Лінія на житловому масиві 19, 21, 22, 23, 19Б, 24

2-й Наличный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 7а, 10а, 9а, 9б, 11, 12, 12а

2-й Разумовский переулок 7, 9, 11, 7/10

3-й Наличный переулок 3, 6, 7, 8, 9, 4а, 1, 4, 5, 6а

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 30/А, 56, 43А, 13А, 25_1, 59а, 57, 59, 25_2

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31а, 3г, 39а, 29_3, 18а, 30_1, 25, 3/В, 6а, 3а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

38-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 6, 16а, 3, 3А, 1, 8, 14

39-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 10а, 4а1, 1а, 4а, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

4-й Наличный переулок 7Б, 6А, 2, 3, 7А, 4

4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 29, 33, 50, 50_1, 31_1, 50_3, 31

40-а Лінія на житловому масиві 1, 3, 5

41-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

42-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 6, 7, 10, 12, 14, 16

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 11а, 8а, 14а, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 12а

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 43а, 18а, 29, 35_1, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51

45-а Лінія на житловому масиві 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 8а, 18, 1А, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

47-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15_1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

48-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 4, 5, 6, 7, 9а, 2/Б, 8, 10а, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

49-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 16а, 11а, 20а, 9а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

5-й Наличный переулок 1, 3А, 5А, 2А, 2, 3, 4, 5

5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 26, 28, 30, 32, 34

50-а Лінія на житловому масиві 16д, 1, 20а, 15а, 3а, 23а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28

51-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3_1, 8А, 3_2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27

52-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 9а, 13, 1А, 24а, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30

53-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16а, 27А, 4Б, 17в, 6а, 17А, 12, 3А, 8а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 291, 12А

54-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7, 15

55-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 1, 3, 5, 7

6-й Наличный переулок 2, 3, 4, 5А, 9а, 7а, 5, 7Б, 3а, 6, 7, 9

6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 27, 33Б, 33_2, 31, 34, 25, 25_1, 28, 32А, 30, 26, 26а, 29, 32, 35, 36

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А

7-я Суворовская улица 15, 43, 49, 51

8-а Лінія на житловому масиві 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35А, 34, 31Б, 35, 31а

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31А, 26а, 33, 33А, 29а, 34, 35, 36, 37, 38, 35А

Академическая улица 16А, 16, 16В, 16Б

Балковская улица 20, 28, 32, 128, 32А, 26, 14А, 130

Вишнёвая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27а, 35а, 16б, 40а, 35д, 16а, 26а, 10_12, 40б, 14, 16_1, 3а, 10_10, 4а, 28а, 29а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43

Вишнёвый переулок 4, 10, 14, 6а, 8, 14А, 2А, 12А, 6, 4а

Георгія Гамова сквер 13, 15, 17, 19

Головковская улица 9

Демьянова улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 12а, 4а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а

Днепровская улица 50, 33А, 27, 43, 24, 49, 14, 12, 35, 22, 51, 5, 47, 10, 37, 44, 46а, 23, 34, 8, 20, 31, 24А, 30, 20А, 46, 4, 6, 2, 40, 39, 25, 50А, 33, 18, 28, 42, 27а, 29, 23а, 41, 37а, 16, 32, 38А, 48, 7, 1, 36, 26, 38, 45, 25А

Добровольского проспект 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 25б, 40а, 57_1, 47, 1Б, 3а, 33А, 1а, 24_1, 11а, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61

Донецкая улица 1, 2, 3, 4, 1А

Жолио-Кюри улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17а, 2А, 13_1, 17а_с5, 24А, 13А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26

Заньковецкой улица 10, 11, 12, 14

Капитана Кузнецова улица 73, 75, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 76_1, 86, 71Б, 71А, 88, 90

Картамышевская улица 30, 30/1, 28, 35, 32/34, 12, 14

Керченская улица 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 19А, 18а, 18Б, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 12А

Колонтаевская улица 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39

Конноармейская улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 21а, 47_1, 30А, 34А, 34, 37А, 19/1, 3А, 23Б, 18А, 7А, 10А, 2а, 39а, 5А, 36А, 23В, 31а, 24А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 23а

Косвенная улица 90

Коцюбинского улица 12Б, 4б, 4а, 1, 15, 12А, 14Б, 3, 18, 17, 9А, 14А, 21, 6Б, 13, 16, 7, 8, 20, 10, 2, 10б, 11, 6в, 5, 12, 14, 9б, 19, 8Б

КРАСНОСІЛКА Полностью

Курская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 15а, 80А, 53б, 30а, 51а, 45а, 9а, 75а, 89а, 7а, 69б, 18а, 77а, 19а, 11а, 58а, 81а, 44а, 16а, 64а, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 8а

Латвийский спуск 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8г, 20б, 5а, 1а, 2А, 18б, 13б, 21б, 15а, 10а, 3а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Леси Украинки улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 1А, 32а, 12А, 19А, 34, 86а

Ломоносова улица 14, 18, 13а, 13, 15, 16

Луцкая улица 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 29а, 61, 7а, 59а, 61а, 25А, 41а, 121б, 133а, 95А, 97_1, 119а, 129а, 97_2, 121а, 85А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 95, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 123, 125, 129, 133, 135

Мациевской улица 2а, 22

Мелитопольская улица 1б, 46В, 16, 22, 12, 5, 14, 10, 20, 21_1, 58Б, 9А, 3, 18, 9, 7, 19_1, 21_2, 54, 56, 1, 21, 11, 24, 24А, 19, 58А, 15А, 34, 17, 28, 46, 36, 30, 13, 15, 26, 58, 19_2, 32, 21_3

Мечникова улица 22, 24, 26, 28, 30

Мицкевича улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2Б, 5А, 22, 24А, 2А, 24, 26, 35

Нежинская улица 12

Новосельского улица 15, 21, 23, 25, 27, 38, 40, 42, 44

Ольгиевская улица 31, 33, 37

Пассионарии улица 15а, 1, 7а, 9б, 17б, 3а, 3б, 15б, 17а, 9а, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Песочная улица 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 148А, 58Б, 58а, 36_38, 56, 42а, 60А, 126А, 86Б, 64а, 138А, 48а, 46а, 60, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172

Победы улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 47б, 59А, 21А, 26а, 45А, 35А, 23А, 43А, 5А, 37А, 79А, 26б, 28а, 131, 16А, 44А

Раздольная улица 43а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31/А, 69А, 39а, 65_1, 2а, 49/А, 41/Б, 32а, 25, 3/А, 45а, 41А, 53а, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74

Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58

Ракетная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18

Релєфна 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12А, 17, 18а, 5А, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Ризовская улица 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38

Ростовская улица 1, 3, 19А, 17А, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Серогодского улица 15а, 1, 39а, 56_58, 2, 37а, 69а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 731

Симферопольская улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Соляная улица 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 81А, 3А, 25А, 8а, 10а, 9, 1А, 8В, 2А, 3Б, 11, 21А, 47, 35, 51, 49, 12, 27, 61, 14, 22, 24, 41, 32, 19, 16, 43, 31, 85, 20, 75, 57, 63, 23, 79, 73, 25, 34, 29, 37, 39, 33, 67, 15, 28, 69, 18, 30, 17, 26, 71, 81, 59, 45, 13, 55, 65, 53, 21, 83

Средняя улица 37, 41, 43, 45

Старопортофранковская улица 31, 33, 35, 39, 41

Стельмаха улица 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14а, 9а, 10, 15а, 31а, 7а, 8а, 4А, 6а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49

Степная улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9А, 9, 10, 11, 12, 14

Центральная улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3Б, 3А, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

Шестакова улица 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 31а, 17А, 10А, 49а, 37А, 81_2, 65, 27а, 35а, 41А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 91, 93

Ширшова улица 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 20а, 73_75, 45а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77

Яблочная улица 1, 2, 3, 1б, 4, 1а.

С 09:00 по 11:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Выставочная улица 5, 6, 7, 8, 10, 11, 4а, 2, 3, 4

Гончарова улица 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 2а, 8_8, 23а, 7а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Зелёный проспект 5, 7, 11, 13

Зоринская улица 2, 3, 4, 6, 8, 30_1, 26А, 10, 24а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

Испанская улица 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1_3, 2а, 36а, 3в, 3а, 18, 1а, 18а, 3б, 15_4, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Испанский переулок 17

Михаила Грушевского улица 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 30А, 12а, 6А, 37а, 15, 21а, 13_А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

Одесская улица 40, 19а, 7, 36, 38_А, 13, 4а, 32, 29, 42, 38, 1, 16, 41, 44а, 23а, 48а, 11, 36А, 5, 22, 31а, 35, 24, 12, 48, 14, 4, 19, 27, 31, 44, 10, 20, 8, 23, 37, 3, 39а, 39, 25, 28, 40а, 2, 34, 18, 33, 46, 30, 9, 35А

Отечественная улица 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22А, 26А, 7А, 4б, 4А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Парковая улица 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 30А, 50А, 14А, 49, 19А, 59А, 13а, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 11А

Парковый переулок 62, 65, 66, 67, 68, 69, 69_2, 75в, 71_7, 68А, 70, 71, 73, 75, 76, 69_1

Пестеля улица 1, 3, 7, 9, 11, 25А, 13, 19, 25, 27, 29

Поселковая улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 35А, 24а, 12а, 2а, 33а, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35

Поселковый переулок 3, 6, 7, 9, 5Б, 5а, 4, 5, 8, 11

Почтовая улица 1, 3, 5, 6, 5Г, 3_3, 6А, 1а, 7а, 48А, 42А, 5А, 7, 3А, 2А, 28а, 36а, 44а, 52А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Почтовый переулок 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Самодеятельности улица 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32А, 27А, 19А, 29А, 31а, 30А, 14А, 7а, 29_А, 9, 26А, 17А, 9б, 2а, 34А, 22, 5А, 24, 12, 11, 19, 34, 25, 27, 29, 10, 14, 26, 23, 16, 20, 32, 21, 30, 28, 17, 31

Тургенева улица 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 13, 6а, 22А, 20а, 10а, 7а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

С 09:00 по 19:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академика Глушко проспект 21, 25, 19/1, 21/1, 23

Ильфа и Петрова улица 21, 23

Фото: Гадяч.City

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